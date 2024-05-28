https://ukraina.ru/20240528/1055317838.html

Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу

Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу - 28.05.2024 Украина.ру

Яна Амелина о том, стоит ли разрешить "Талибан"* и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу

И впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии - в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут. Россия должна понимать, что это - цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на "укрепление" наших позиций в Грузии.

2024-05-28T05:52

2024-05-28T05:52

2024-05-28T05:52

интервью

грузия

россия

абхазия

никол пашинян

владимир путин

"талибан"

мид

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.- Яна Александровна, МИД и Минюст предложили исключить "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций. Как это решение может сказаться на существовании террористической угрозы в регионе?- На первый взгляд, это решение выглядит преждевременным. В нынешних обстоятельствах лучше перебрать с запретительными мерами, чем с разрешительными. Не вижу причин, чтобы исключать "Талибан"* из списка террористических организаций, если судить по тому, что пишут в мировых СМИ о его деятельности. Надеяться, что это усилит борьбу "Талибана"*против остатков так называемого "Исламского государства"*, частью которого является "Вилаят Хорасан"*, не приходится.Однако смысл этого решения совершенно ясен, если принять во внимание отмеченное многими несоответствие, которое буквально, что называется, режет глаз. С одной стороны, мы признаем нынешний режим Афганистана, то есть "Талибан"*, а с другой, эта организация внесена в России в список террористических.Когда представители талибского режима участвуют в официальных мероприятиях в нашей стране, эта ситуация выглядит достаточно нелепо. Если иметь это в виду, наверно, нет другого пути, чтобы легализовать наше сотрудничество с этим государством. На террористической обстановке в регионе это никак не скажется, как и на успехах в борьбе с ИГ.- Вопрос из области грузинской политики. Несколько дней назад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал о риске украинизации своей страны в связи с дискуссией вокруг закона об иноагентах, за который выступает действующая власть. Недавно он заявил о том, что Грузия намерена вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию. Стала ли последняя реплика результатом давления Запада?- Разумеется, нет. Это заявление - результат внутриполитического консенсуса, который сформировался в Грузии давным-давно, не меняется и не изменится, что бы не происходило ни на внешнем, ни на внутреннем политическом треке. В Грузии все, независимо от политических предпочтений, уверены в том, что Грузия должна восстановить свою так называемую территориальную целостность, вернув Южную Осетию и Абхазию, в которых расположены российские военные базы и государственность которых признана Россией.Люди, проживающие в Южной Осетии и Абхазии, еще до признания Россией их независимости, на референдумах и методом прямого действия высказались за независимость от Грузии. Они возвращаться в Грузию не собираются - и это тоже консенсус, и в обозримом будущем ничего измениться не может.Спасибо, конечно, Кобахидзе, что он это лишний раз сказал, потому что в России снова начинает поднимать голову прогрузинское лобби, которое до войны 2008 года было достаточно сильным, да и потом не то чтобы ослабило свои позиции, но стало вести себя аккуратнее.Оно вновь начинает вещать, что Грузия якобы изменилась, стала чуть ли не пророссийской, и скоро мы якобы получим всю Грузию вместо того, чтобы иметь влияние только в двух небольших республиках. Этого никогда не будет. Грузинский менталитет такой, какой он есть. Он может измениться, но на это нужны сотни лет, а не несколько.В любом случае, на данный момент он не изменился, и заявление Кобахидзе в очередной раз об этом свидетельствует. И впредь официальный Тбилиси будет заявлять о необходимости возвращения Осетии и Абхазии - в том числе силовыми методами, ведь добровольно они назад не пойдут.Россия должна понимать, что это - цена, которую нам придется заплатить, если мы рассчитываем на "укрепление" наших позиций в Грузии. А этого, разумеется, не произойдет, если мы пойдем на предательство наших верных союзников в Цхинвале и Сухуме. Однако в Тбилиси напрасно на это надеются: признание независимости обратной силы не имеет.Все остальное - это ерунда. Чтобы не происходило сейчас в Грузии, она не становится от этого более пророссийской.- В Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Это тоже внутриполитическая история, или протестующие, по крайней мере, какая-то их часть, выступают за тесное сближение с Россией?- Значительная часть жителей Армении выступает за союз с Россией, потому что прекрасно знает, что без этого союза Армения исчезнет с геополитической сцены, причём в самое ближайшее время. Поэтому любой проармянский политик сейчас может быть только пророссийским. Причем быть пророссийским - не значит ходить с портретом Путина. Не нужно демонстративных действий. Вся разумная часть армянского общества, конечно, пророссийская. Выступая против Пашиняна, они выступают и против его политического курса, который и заключается в том, чтобы оторвать Армению от России и увести ее на Запад.И на этом пути Пашинян достиг огромных "успехов". Карабахская государственность утрачена, огромное количество молодых армянских патриотов погибло зря. Для нормального гражданина это невыносимо, поэтому этот человек, полагают противники Пашиняна, не должен руководить страной.Надеемся, что они добьются результата, но не все так просто, ведь и Пашинян оказался у власти не случайно. Однако дальнейшее нахождение его у власти будет способствовать ослаблению российских позиций не только в Армении, но и во всем Закавказье.О том, почему протесты против политики Пашиняна не спасут Армению, в материале Татьяны Стоянович Армия не поможет. Почему протесты армян против сдачи территорий обречены на провал*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20230428/1045785166.html

https://ukraina.ru/20240527/1055307017.html

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интервью, грузия, россия, абхазия, никол пашинян, владимир путин, "талибан", мид