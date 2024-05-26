https://ukraina.ru/20240526/1055291893.html

"Всем миром": Что происходит в освобожденной Авдеевке

"Всем миром": Что происходит в освобожденной Авдеевке - 26.05.2024 Украина.ру

"Всем миром": Что происходит в освобожденной Авдеевке

Вместе с бойцами казачьей бригады "Терек" и представителями Всероссийского казачьего общества журналист издания "Украина.ру" посетил освобожденную Авдеевку с гуманитарной миссией и готов поделиться с читателем своими впечатлениями.

2024-05-26T10:28

2024-05-26T10:28

2024-05-26T10:29

эксклюзив

авдеевка

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

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"Хорошо бы по кофейку сейчас", - вздыхает боец, развалившись на сиденье тарахтящей "буханки". Коллектив сдержанно кивает. Хорошо бы, мол, да взять его негде. Прикидываю в уме, что любимая кофеенка откроется с минуты на минуту, но путь наш лежит совсем в другую сторону.Так-эдак минут тридцать назад, наметив пути отхода и точки эвакуации, мы с парнями из казачьей бригады "Терек" расселись по машинам и двинули в освобожденную Авдеевку. Причем уже не с военной, но вполне гуманитарной миссией."Действуем быстро. Приехали, разгрузились, выяснили все, что нужно, и уехали. Не тормозим. Толпу не создаем. Грузчиками работают все, включая меня", - напутствовал атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов, который, как нетрудно догадаться, сегодня за главного.Сказано – сделано. Чтобы не кучковаться, едем двумя группами. Авдеевка, конечно, наша, но Авдеевка – это прифронт, а сие значит, что разнообразные дроны противника и его артиллерия в тех местах довольно активны.- Кофе нет, но энергетиком поделиться могу. Будешь?- Спасибо, но мне кофе хочется. К тому же у тебя "Флэш", а это значит, что весь день по нужде бегать придется.- Да уж. Кофе горячий сейчас взбодрил бы.- Вообще думаю, что с этим нужно что-то делать. Пока война, энергетики стали частью культуры, но это же по факту дрянь. К тому же вам худым не понять, но там же сахар сплошной. Чуть увлекся и уже распух.- Знаю одного такого. Он только за утро выпивает пять банок. Подсел.- Во-во.Пока стоим на блокпосте, рассказываю парням о донецких подразделениях, где волевым решением командования энергетики оказались под запретом. "Дело хорошее. А что они пьют?" - интересуется любитель кофе. Он в группе самый общительный и самый улыбчивый. "Да вот кофе и пьют. В крайнем случае – чай", - отвечаю.Стайки пылинок танцуют в лучах утреннего солнышка. Выглядит так, будто воздух в салоне кипит. Душновато. За бортом пылища такая, что едва видно бампер впереди идущей машины. Окна открывать не хочется, но надо. Кондиционер в "буханке" не предусмотрен, а подышать еще хочется.- Братик, ты надел бы шлем.- Думаешь, надо?- Надо-надо. Здесь в принципе надо. Хрен знает, что в нас прилетит. Ну и сам видишь, что нет здесь дороги. Тряхнет сейчас и шишку набьешь.- Логично. Я тогда еще очки надену модные, чтоб оставаться на стиле.В последний раз был в Авдеевке недели три-четыре назад, а до того – дня через три после освобождения, когда противник очухался и стал кошмарить нас дронами. Первым делом в глаза бросаются таблички "МИН НЕТ" и "РАЗМИНИРОВАНО", пестрящие на дверях и калитках. Уже не только на окраинах, но и в глубине населенного пункта. Саперы, конечно, проделали колоссальную работу и продолжают делать ее каждый день, поскольку минировали несчастную Авдеевку в три слоя, а неразорвавшиеся "колокольчики" от кассетных боеприпасов, по-моему, вообще никто не считал.В прошлый раз довелось пересечься с представителями региона-шефа, которые уже оценивают фронт восстановительных работ и торопятся начать, хотя до тех пор, пока ВСУ не отодвинут на почтительное расстояние, ни о каком восстановлении не может быть и речи. Слишком опасно.А вот завалы помаленьку разбирают, приводят в порядок тротуары, дворы и проезжую часть. Без фанатизма, но вид уже совсем другой. Занимаются этим местные жители, которым, по большому счету, заниматься пока больше нечем. "Люди как-то сами начали убираться вокруг себя, а потом администрация это дело подхватила. Местным, которые не хотят эвакуироваться, работа ведь нужна. Вот им и платят за уборку тысяч по тридцать", - рассказал мне знакомый военный.Машину, как водится, оставляем под деревьями. Благо, что листва маскирует. "Воду мы уже разгрузили. Не успели вы. Сейчас еду и вещи будем разгружать. Подтягивайтесь", - смеются ребята из первой группы.Местные жители, подтянувшиеся к месту встречи, чтобы помочь военным с выгрузкой, с прессой беседовать не хотят. Месяц назад говорили охотно, а тут вдруг отказываются и причин тому две. Во-первых, пережив ужасы войны, они всерьез думали, что имеют моральное право на то, чтобы сказать людям правду, но тут же выяснилось, что их украинские родственники считают иначе. Во-вторых, люди просто устали отвечать разным журналистам на одинаковые вопросы. Оно ведь как? С нашим братом общаются, если правда сама наружу просится, или в случае какой несправедливости. Но тут и правда озвучена, и Россия приняла как родных.Пока одни бойцы разгружают машину, другие следят за небом и держат периметр. Тут же ребята из казачьего подразделения, которое штурмовало город, а сейчас работает на Авдеевском или, как говорят нынче, Авдеевско-Константиновском направлении. Эти прикрывают место выгрузки дронобойками и помповыми дробовиками. "Правильные авдеевские пацаны готовы ко всему", - улыбается коллега.Весенняя зелень маленько прикрыла шрамы войны, но даже ей не скрыть того, что город сильно пострадал. Куда сильней, чем тот же Мариуполь. Местные, в большинстве своем, живут все в тех же подвалах, без электричества, газа и прочих благ цивилизации."Казаки не только воюют, но и помогают мирным жителям. Вот сегодня от казачьей бригады "Терек" и казачьего батальона "Ермак" мы привезли воду, продукты питания и предметы первой необходимости, медикаменты. Сейчас выясним, что еще нужно, и будем ездить на постоянной основе. Знаете, там, где стоят казачьи подразделения, мирные жители не голодают. Это важно! Строительные материалы, продукты питания, детские вещи, теплые вещи. Надо понимать, что люди оказались в трудной ситуации, а потому мы должны помогать им. Мы воюем за этих людей, мы здесь ради них", - объясняет казачий генерал, отмечая, что груз собирался для бригады всем миром, но казаки решили, что гражданским эта помощь нужнее.За ходом выгрузки внимательно следит юркий черный пес. Знает, что ему тоже достанется. Собаки и кошки в зоне конфликта искренне тянутся к людям, а те отвечают взаимностью. И гражданские, и военные на Донбасском фронтире имеют на довольствии десятки хвостатых. Где-то справа ревет артиллерия, но пес даже ухом не ведет. Для него эти звуки естественны.Пока суд да дело, беседуем с "Байкером" - атаманом Волжского войскового казачьего общества – здоровенным казаком, которому и шашка с папахой пришлись бы к лицу. Только мода здесь другая: мультикам, тактические ботинки, автомат в современном обвесе. В 2024 году, господа и прекрасные дамы, казаки походят скорее на ребят из американской "Дельты", каких вы сотни раз наблюдали в импортном кино.- Хорошее дело.- Слушай, русский народ своих не оставлял никогда и нигде, а казаки – это воины Православия. Притом, что 99,9% жилого фонда уничтожено, электричества нет, канализация не работает, нашим братьям нужно помогать.- Как обстановка у вас?- Противник огрызается, но мы работаем, командование работает. Скажет президент теснить противника – будем теснить туда, куда надо.- А что по снарядам?- FPV-дроны у них работают, а вот снарядный голод – факт. А у нас сейчас есть все. Снаряды поставляют в срок. Но главное не это. Они сейчас морально убиты. В плен сдаются массово.Будто подтверждая сказанное, где-то просыпается наша артиллерия. Благо, что груз уже передан местной администрации. Теперь, как говорится, курим, два танца и уходим.Понятно, что мирная жизнь и всеобщее благорастворение быстро сюда не придут, но работа в этом направлении ведется постоянно, а те шестьсот с лишним мирных жителей, что решили остаться в городе, не брошены и не забыты. "По воде и продуктам острой необходимости сейчас нет. Есть нужда в технике: трактор, самосвал. Потому, что город убирают и мусор нужно вывозить. Все службы задействованы по восстановлению коммуникаций. Ведутся расчеты и думаю, что к концу года будут позитивные изменения", - прогнозирует глава Спартаковской сельской администрации Марина Асеева, которая сейчас отвечает и за Авдеевку.Хорошо бы! А пока мы покидаем город под рев мотора, стоны подвески и военные байки. На прошлой неделе я видел Мариуполь и поверить не мог, что это именно тот город, что каких-то два года тому горел на моих глазах. Хочется верить, что в свое время Авдеевка сумеет приятно удивить.Более подробно о том, какие действия осуществляла российская армия на прошлой неделе в ходе Спецоперации - в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240518/1055146593.html

авдеевка

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Игорь Гомольский

эксклюзив, авдеевка, мариуполь, россия, вооруженные силы украины