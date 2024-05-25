https://ukraina.ru/20240525/1055280454.html

Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои

Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои - 25.05.2024 Украина.ру

Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои

На линии боевого соприкосновения продолжаются упорные и ожесточенные бои тактического уровня. В первую очередь это касается Харьковского и Донбасского направлений. В ходе наступательных действий российской армии севернее Харькова удалось взять под контроль больше территорий, чем ВСУ во время своего прошлогоднего "контрнаступа".

2024-05-25T07:57

2024-05-25T07:57

2024-05-25T07:58

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александр сырский

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генштаб

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Освобождены 12 населённых пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетнёвка, Пыльная и Стрелечья. Кроме того, накануне военные взяли под контроль село Старицы. На Донбассе под контролем ВС РФ Белогоровка, Клещеевка, Андреевка.Два главных направления на северном участке фронта - Волчанск и Липцы по-прежнему важны в наступательных действиях с нашей стороны. Только за минувшую неделю мы значительно продвинулись в Волчанске. Речь идёт о городских кварталах, которые в ближайшие дни противник может покинуть, но всё будет зависеть от поддержки с флангов.Первые несколько дней мы продвигались в зоне полосы обеспечения противника - это так называемое предполье. Фактически она собой ничего не представляла. Отдельные только опорники были, и почти полное отсутствие минно-взрывных заграждений. Поэтому мы так и продвинулись, километров на 10-12 в сторону Липцов. Бои идут в районе центра дач и коттеджного кластера у водоёма Травянское водохранилище. Формально дачи относятся именно к Липцам, водохранилище занимает минимум 5-7 километров. Поэтому идёт тщательная зачистка нашими штурмовиками. Одновременно наносятся мощные огневые удары в круглосуточном режиме по высотам западнее Липцев, где противник занимает район обороны очагового характера.За минувшие сутки "северянами" отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.Сейчас подразделения ВСУ, которые еще контролируют треть города, засели в многоэтажках в центре Волчанска. Штурмовать эти постройки в лоб не имеет смысла, неэффективна против многоэтажных зданий и ствольная артиллерия. Успешно "выкуривать" противника нужно тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" и 240-мм минометами "Тюльпан". Именно так и поступает командование нашей группировки войск на этом участке. Это лучшее убеждение для сдачи в плен или просто бегства с позиций. При этом стоит отметить, что ВСУ отправляют в Волчанск большие резервы, что затрудняет продвижение российской армии.ВСУ "решили поиграть в некие "качели": в срочном режиме они снимают и резервные, и боевые подразделения, которые стояли на линии боевого соприкосновения в районе Часова Яра, Купянска и кидают под Волчанск. Фактически переброска ВСУ критично для них самих оголила другие участки фронта. Украинское командование идет практически ва-банк, и это может оказаться для них, мягко скажем, тактической неудачей со всеми вытекающими обстоятельствами, уже оперативно-стратегического характера. Возможно, Часов Яр будет взят в ближайшее время как раз из-за ослабления позиций.Российская группировка войск "Север", действующая со стороны Белгородской области, заняла уже половину города Волчанск, который находится в десяти километрах от границы. Населенный пункт стал местом отчаянного сопротивления ВСУ, куда стягиваются резервы украинской армии с других направлений. Вероятно, что в этом кроется замысел российского Генштаба, направленный именно на отвлекающий маневр.Слова президента Владимира Путина о создании "санитарной зоны" вдоль российской границы — не пустые слова. Там и прежде была создана группировка войск по прикрытию государственной границы, которая сейчас называется группировка "Север". То есть полноценное воинское формирование с соответствующим оснащением, вооружением и полноценным наличием личного состава. "Север" держит под контролем прилегающую территорию Украины и, выполняя поставленные задачи, зашел на сопредельную территорию, откуда киевский режим обстреливал Белгородскую область и сам областной центр.Волчанск российская армия освободит в любом случае, это видно и по началу операции, но вот спешить не будет. Не заглядывая в секреты нашего Генштаба, можно предположить, что выход на Волчанск не является стратегической задачей по освобождению Харьковской области. Здесь мы на самом деле вполне неплохо уничтожали противника и со своей территории, нанося по нему ракетные и артиллерийские удары, подавляя позиции, откуда обстреливалась наша территория.То есть решительная и сиюминутная победа нам не нужна. А вот как отвлекающий маневр выход российских войск к Волчанску сработал. ВСУ стали перебрасывать свои резервы с других направлений, а их у Киева осталось не так много. Войск у Киева явно не хватает, и командованию ВСУ приходится разрываться с „затыканием дыр “. Сейчас, увидев угрозу со стороны Волчанска, украинцы стали свозить сюда резервы, в составе которых подавляющее большинство — необученные мобилизованные. Также подтягивают старую технику лишь бы закрыть этот фронт.По сути, Волчанск сейчас представляется такой ловушкой-заманухой для ВСУ, „волчьим капканом “, в котором украинская армия застрянет в бессмысленной обороне. И, загнанная как волки под красные флажки, погрязнет здесь в очередных „мясных штурмах “. Ну а мы, скорее всего, продвинемся на других направлениях. Но и Волчанск не оставим.Снижается устойчивость обороны противника на других направлениях, и мы видим продвижение под Часовым Яром, где не просто взята, а уже зачищена Клещеевка, и дальше, судя по всему, взяты высоты, потому что наши бойцы передвигаются уже более-менее уверенно. Тактика главкома ВСУ Александра Сырского не работает.Кроме сказанного, отмечу, что у нас ещё на Харьковском направлении есть оперативные резервы, там есть варианты, как их ввести в дело, и, соответственно, нельзя сказать, что украинская сторона остановила наше наступление.Жители Волчанска рады любому исходу из города, в котором идут боевые действия. В подвалах можно спрятаться, но эти убежища крайне ненадежные, лучше убраться куда подальше. Украинские власти предложили вариант эвакуации в Харьков. Часть людей на это согласилась и погрузилась с немудреным скарбом в армейские грузовики и автобусы. Впрочем, привезли их не в центральные районы города, а на территорию тракторного завода.Это огромная территория, здесь выпускалась различная военная продукция, в том числе танки, а впоследствии и беспилотники. Завод — излюбленное место для атак российских ракет и БПЛА, которые уничтожают технику противника и расположившиеся здесь подразделения ВСУ. Беженцев из Волчанска разместили на предприятии, чтобы создать "живой щит" из людей для защиты военных объектов.Налицо хитрый и очень коварный ход со стороны киевского режима. Людей загнали в корпуса тракторного завода, разместив их в непригодных для проживания помещениях, попросту в продуваемых ангарах. Ждали, что по ним придется удар российских ракет. Оперативно сработали подпольщики, которые дали уточненные координаты позиций украинской армии. В результате мирные жители не пострадали, но многие из них постарались покинуть этот район и уйти на другие территории.Тем временем мы продолжаем расширять географию давления на противника на Харьковщине. Российские подразделения вошли в приграничное село Зеленое, которое находится между Волчанском и Липцами. В этом районе у нас остается разрыв между западным и восточным флангами, его надо срезать, чтобы соединить два участка санитарной зоны.В Часов Яре подразделения ВС России с тяжелыми боями заняли несколько позиций в высотной застройке восточного микрорайона города. С юга расширяется зона контроля наших войск в лесном массиве. Наращивают давление российские десантники в районе Часова Яра. После массированных ударов по позициям противника ивановская 98-я дивизия ВДВ перешла к новому этапу наступления. Бойцы штурмуют микрорайон Новое. Реактивная артиллерия их поддерживает."Разбираем поэтапно. Там отрабатывает сначала разведка – дает координаты. Также беспилотники дают цели. Освобождаем место для пехоты, работаем по ротации противника, малобронированной технике. Стоят "глушилки" на всех машинах. Также вот мангалы: сетки навариваем на пакеты, которые мешают сбросам", – поясняет командир РСЗО БМ-21 "Град".На Покровском направлении (западнее Авдеевки) ВС России ведут наступательные действия южнее Очеретинского выступа, вблизи Новопокровского. Идет расширение зоны контроля наших войск на юг от недавно занятого Нетайлово. На Южнодонецком направлении идут бои в Красногоровке, ВС России заняли застройку западнее огнеупорного завода. Враг держится в многоэтажках в северной части населенного пункта;В Работино идут упорные бои – противник сопротивляется, но за минувшую неделю группировке войск "Днепр" удалось значительно продвинуться. Штурмовые группы работают во взаимодействии с операторами ударных FPV-дронов, при поддержке артиллерии. На одном из зданий бойцы 42-й мотострелковой дивизии установили флаг России.Все эти провалы на фронтах Киеву надо как-то компенсировать, затыкать дыры. На Украине вступил в полную силу закон об ужесточении мобилизации. Не дожидаясь новых облав, украинцы призывного возраста за несколько дней до этого начали штурмовать погранпереходы. На границе с Молдавией задержан крошечный автомобиль – в него каким-то образом набились 9 дезертиров."Если ты уклонист, сознательно убежал, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую кочевую жизнь", – утверждает бывший советник главы МВД Виктор Андрусив.Река Тиса, за последнее время ставшая чем-то вроде мокрого кладбища для беглецов, принимает новые жертвы. Немногим удается перейти этот рубикон.Борьба с уклонистами, или, в украинской версии, ухилянтами, принимает совсем уж дикие формы. В Одессе, например, военком напал на женщину, которая вступилась за соседа. Но и этот ужас все же лучше смерти на фронте, хотя на фронте есть шанс сдаться в плен. В Харькове с улиц почти исчезли мужчины в возрасте от 25 лет.Начиная с 2022 года с Украины выехали около 4,5 миллиона человек – спасались от войны и насильной мобилизации. По разным оценкам, как минимум миллион из них в ближайшие годы на Украину точно не вернутся.А как реагируют на оживление фронта Запад? Администрация президента США Джо Байдена все больше беспокоится о том, что президент России Владимир Путин "набирает достаточный темп", чтобы изменить траекторию войны в Украине, пишет New York Times (NYT). В последние дни российская армия начала новое наступление в Харьковской области, вынудив Украину перебросить свои и без того поредевшие войска на защиту территории, которую она освободила от оккупации в результате успешного контрнаступления осенью 2022 года, отмечает издание.Военному продвижению России способствуют многочисленные факторы, пишет газета. В частности, российские войска улучшили средства радиоэлектронной борьбы, которые появились на поле боя "с опозданием, но оказались удивительно эффективными". Так, они обманывают приёмники GPS, сбивая с толку украинские дроны и ракеты, выпущенные из HIMARS. Россияне также научились отслеживать перемещения этих пусковых установок, а иногда и уничтожать их, даже если они тщательно замаскированы.Многомесячные дебаты в Конгрессе США о том, отправлять ли Украине пакет военной помощи, "создали возможность, которой Россия явно воспользовалась", отмечает NYT. Из-за задержки финансирования российские войска получили "огромное" превосходство в артиллерии над Украиной, а дефицит средств ПВО у Киева позволил Москве более "безнаказанно" использовать свои авиацию и атаковать украинские позиции планирующими бомбами.Задержка поставок американского вооружения сопровождалась столь же длительной задержкой со стороны Украины в принятии закона о мобилизации, чтобы привлечь в армию больше солдат, пишет издание. Киев испытывает острую нехватку живой силы и "изо всех сил пытается обеспечить адекватную подготовку тех, кого она привлекает в армию". Военные аналитики считают, что преимущества России "не будут длиться вечно" и российская армии, вероятно, предпримет попытку крупного наступления этим летом.В администрации президента США ожидают, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими и привести к переговорам о прекращении огня — "перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту", пишет NYT.Наступающий первый месяц лета, безусловно, принесет новые события, как на линии фронта, так и на дипломатическом уровне. Во всяком случае, наступательная активность со стороны российской армии - лишнее тому свидетельство.О том, что говорят о российских войсках на Украине - в статье нашего украинского корреспондента Дмитрия Ковалевича "Русские, черти, смогли". О чем говорят в ВСУ про русских и их планы

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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волчанск

россия

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волчанск, россия, украина, владимир путин, александр сырский, джо байден, вооруженные силы украины, генштаб, вдв, эксклюзив