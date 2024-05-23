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ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются

ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются - 23.05.2024 Украина.ру

ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключена одна из высоковольтных линий энергоснабжения. Об этом сообщили 23 мая в официальном телеграм-канале предприятия

2024-05-23T16:11

2024-05-23T16:11

2024-05-23T16:11

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"На Запорожской АЭС в 13:31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении.Администрация станции уточнила, что питание самой ЗАЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная".На данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.

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