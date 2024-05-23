ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются - 23.05.2024 Украина.ру
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ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются
ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются - 23.05.2024 Украина.ру
ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключена одна из высоковольтных линий энергоснабжения. Об этом сообщили 23 мая в официальном телеграм-канале предприятия
2024-05-23T16:11
2024-05-23T16:11
новости
россия
энергодар
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
атомная электростанция
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"На Запорожской АЭС в 13:31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении.Администрация станции уточнила, что питание самой ЗАЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная".На данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
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новости, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, атомная электростанция, украина
Новости, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, атомная электростанция, Украина

ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются

16:11 23.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключена одна из высоковольтных линий энергоснабжения. Об этом сообщили 23 мая в официальном телеграм-канале предприятия
"На Запорожской АЭС в 13:31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении.

Администрация станции уточнила, что питание самой ЗАЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная".
На данный момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
26 апреля, 16:57
"Ответственность всего мира": для чего Зеленский в годовщину Чернобыля заговорил о Запорожской АЭСВладимир Зеленский решил использовать годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС для пиара и новой порции обвинений в адрес РФ. Он настаивает, что Киев должен вновь получить контроль над Запорожской атомной электростанцией, иначе новых катастроф не избежать. При этом если кто-то и приближает подобные катастрофы, то только лишь сама Украина
 
НовостиРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украиныатомная электростанцияУкраина
 
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