Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС - 18.04.2024 Украина.ру
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Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС
Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС - 18.04.2024 Украина.ру
Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины атаковали уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили 18 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
2024-04-18T13:28
2024-04-18T13:28
новости
энергодар
россия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
дроны
беспилотники
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Администрация станции сообщила, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. До этого ВСУ уже атаковали УТЦ 9 апреля. Администрация предприятия отметила, что украинская армия уже две недели атакует Энергодар и Запорожскую АЭС. ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создаёт угрозу ядерной безопасности. Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
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новости, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, дроны, беспилотники
Новости, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, дроны, беспилотники

Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС

13:28 18.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины атаковали уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили 18 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - говорится в сообщении.
Администрация станции сообщила, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. До этого ВСУ уже атаковали УТЦ 9 апреля.
Администрация предприятия отметила, что украинская армия уже две недели атакует Энергодар и Запорожскую АЭС. ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создаёт угрозу ядерной безопасности.
Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 17:34
Чернобыль 2.0. Запад помогает Украине устроить всемирную ядерную катастрофуЗапад вместе с Киевом пытаются переложить вину за опасные инциденты на Запорожской АЭС на Россию. В итоге они лишь подтвердили свою причастность к этим провокациям
 
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