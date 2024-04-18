https://ukraina.ru/20240418/1054582208.html

Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС

Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС - 18.04.2024 Украина.ру

Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины атаковали уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили 18 апреля в официальном телеграм-канале предприятия

2024-04-18T13:28

2024-04-18T13:28

2024-04-18T13:28

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Администрация станции сообщила, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. До этого ВСУ уже атаковали УТЦ 9 апреля. Администрация предприятия отметила, что украинская армия уже две недели атакует Энергодар и Запорожскую АЭС. ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создаёт угрозу ядерной безопасности. Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.

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новости, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, дроны, беспилотники