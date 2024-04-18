https://ukraina.ru/20240418/1054582208.html
Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС
Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС - 18.04.2024 Украина.ру
Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины атаковали уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили 18 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
2024-04-18T13:28
2024-04-18T13:28
2024-04-18T13:28
новости
энергодар
россия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
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Администрация станции сообщила, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. До этого ВСУ уже атаковали УТЦ 9 апреля. Администрация предприятия отметила, что украинская армия уже две недели атакует Энергодар и Запорожскую АЭС. ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создаёт угрозу ядерной безопасности. Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
https://ukraina.ru/20240416/1054543010.html
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новости, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, дроны, беспилотники
Новости, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, дроны, беспилотники
Украина атаковала дроном Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины атаковали уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили 18 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - говорится в сообщении
.
Администрация станции сообщила, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. До этого ВСУ уже атаковали УТЦ 9 апреля.
Администрация предприятия отметила, что украинская армия уже две недели атакует Энергодар и Запорожскую АЭС. ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создаёт угрозу ядерной безопасности.
Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил
, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.