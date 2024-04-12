https://ukraina.ru/20240412/1054465335.html

"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС

"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС - 12.04.2024 Украина.ру

"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Об этом заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

2024-04-12T08:20

2024-04-12T08:20

2024-04-12T08:20

провокация

запорожская аэс

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россия

вена

москва

михаил ульянов

рафаэль гросси

магатэ

вооруженные силы украины

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"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.По его словам, на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС Москва указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на станцию.В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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провокация, запорожская аэс, новости, россия, вена, москва, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины