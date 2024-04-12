"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС - 12.04.2024 Украина.ру
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"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС
"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС - 12.04.2024 Украина.ру
"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Об этом заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2024-04-12T08:20
2024-04-12T08:20
провокация
запорожская аэс
новости
россия
вена
москва
михаил ульянов
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
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"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.По его словам, на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС Москва указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на станцию.В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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провокация, запорожская аэс, новости, россия, вена, москва, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины
провокация, Запорожская АЭС, Новости, Россия, Вена, Москва, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины

"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС

08:20 12.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Об этом заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
По его словам, на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС Москва указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на станцию.

"Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси) на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону", - подчеркнул Ульянов.

В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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