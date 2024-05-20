https://ukraina.ru/20240520/1055158503.html

"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью

"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью - 20.05.2024 Украина.ру

"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью

Ядерные учения России и Белоруссии серьезно остудили "горячие западные головы". Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-05-20T03:15

2024-05-20T03:15

2024-05-20T03:15

новости

россия

белоруссия

приднестровье

нато

европа

сша

приднестровская молдавская республика

калининград

базы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103333/70/1033337062_0:11:1651:940_1920x0_80_0_0_30ca497e98a8315cc2e635789003d63e.jpg

Ранее СМИ Молдавии сообщали, что там расквартированы порядка 500 французских военных.Французский Иностранный легион, который находится в Молдавии, могут использовать как ударную силу НАТО против Приднестровья, Белоруссии или Калининграда. Но российская разведка следит за перемещениями контингента, рассказал генерал-майор.В случае обнаружения признаков подготовки агрессии, направленных на эти территории Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин примет соответствующее решение на упреждение и купирование угроз. Руководству НАТО об этом хорошо известно, отметил офицер.Россия и Белоруссия уже проводят ядерные учения. Это предупреждение для НАТО и Соединенных Штатов о том, что не нужно играть с огнем. "Получите по полной программе", - предупредил эксперт.Ядерные учения серьезно остудили "горячие западные головы". Сразу снизилась их враждебная риторика в отношении России. Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.руО том, почему российские войска зашли в предполье ВСУ в Харьковской области, не встретив сопротивления, можно прочитать в интервью Сергея Полетаева Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул

https://ukraina.ru/20240518/1055142991.html

россия

белоруссия

приднестровье

европа

сша

приднестровская молдавская республика

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, приднестровье, нато, европа, сша, приднестровская молдавская республика, калининград, базы, разведка, военные учения, ядерное оружие, война