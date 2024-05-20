"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
© Министерство обороны РФ
Ядерные учения России и Белоруссии серьезно остудили "горячие западные головы". Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Ранее СМИ Молдавии сообщали, что там расквартированы порядка 500 французских военных.
Французский Иностранный легион, который находится в Молдавии, могут использовать как ударную силу НАТО против Приднестровья, Белоруссии или Калининграда. Но российская разведка следит за перемещениями контингента, рассказал генерал-майор.
В случае обнаружения признаков подготовки агрессии, направленных на эти территории Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин примет соответствующее решение на упреждение и купирование угроз. Руководству НАТО об этом хорошо известно, отметил офицер.
"Начнем с нанесения ударов обычными средствами вооружения по вашим базам. Где они находятся, нам известно. Все они построены по одному принципу, схеме; густо сконцентрированы. С помощью крупнокалиберных ракет мы можем эти базы легко нейтрализовать", - подчеркнул Липовой.
Россия и Белоруссия уже проводят ядерные учения. Это предупреждение для НАТО и Соединенных Штатов о том, что не нужно играть с огнем. "Получите по полной программе", - предупредил эксперт.
Ядерные учения серьезно остудили "горячие западные головы". Сразу снизилась их враждебная риторика в отношении России. Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру
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