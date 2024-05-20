"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью - 20.05.2024 Украина.ру
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"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью
"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью - 20.05.2024 Украина.ру
"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью
Ядерные учения России и Белоруссии серьезно остудили "горячие западные головы". Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-05-20T03:15
2024-05-20T03:15
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Ранее СМИ Молдавии сообщали, что там расквартированы порядка 500 французских военных.Французский Иностранный легион, который находится в Молдавии, могут использовать как ударную силу НАТО против Приднестровья, Белоруссии или Калининграда. Но российская разведка следит за перемещениями контингента, рассказал генерал-майор.В случае обнаружения признаков подготовки агрессии, направленных на эти территории Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин примет соответствующее решение на упреждение и купирование угроз. Руководству НАТО об этом хорошо известно, отметил офицер.Россия и Белоруссия уже проводят ядерные учения. Это предупреждение для НАТО и Соединенных Штатов о том, что не нужно играть с огнем. "Получите по полной программе", - предупредил эксперт.Ядерные учения серьезно остудили "горячие западные головы". Сразу снизилась их враждебная риторика в отношении России. Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.руО том, почему российские войска зашли в предполье ВСУ в Харьковской области, не встретив сопротивления, можно прочитать в интервью Сергея Полетаева Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
https://ukraina.ru/20240518/1055142991.html
россия
белоруссия
приднестровье
европа
сша
приднестровская молдавская республика
калининград
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новости, россия, белоруссия, приднестровье, нато, европа, сша, приднестровская молдавская республика, калининград, базы, разведка, военные учения, ядерное оружие, война
Новости, Россия, Белоруссия, Приднестровье, НАТО, Европа, США, Приднестровская Молдавская Республика, Калининград, базы, разведка, военные учения, Ядерное оружие, война

"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью

03:15 20.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Ядерные учения России и Белоруссии серьезно остудили "горячие западные головы". Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Ранее СМИ Молдавии сообщали, что там расквартированы порядка 500 французских военных.
Французский Иностранный легион, который находится в Молдавии, могут использовать как ударную силу НАТО против Приднестровья, Белоруссии или Калининграда. Но российская разведка следит за перемещениями контингента, рассказал генерал-майор.
В случае обнаружения признаков подготовки агрессии, направленных на эти территории Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин примет соответствующее решение на упреждение и купирование угроз. Руководству НАТО об этом хорошо известно, отметил офицер.
"Начнем с нанесения ударов обычными средствами вооружения по вашим базам. Где они находятся, нам известно. Все они построены по одному принципу, схеме; густо сконцентрированы. С помощью крупнокалиберных ракет мы можем эти базы легко нейтрализовать", - подчеркнул Липовой.
Россия и Белоруссия уже проводят ядерные учения. Это предупреждение для НАТО и Соединенных Штатов о том, что не нужно играть с огнем. "Получите по полной программе", - предупредил эксперт.
Ядерные учения серьезно остудили "горячие западные головы". Сразу снизилась их враждебная риторика в отношении России. Сейчас там опять заговорили о переговорах, предлагая выступить в качестве посредников, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему российские войска зашли в предполье ВСУ в Харьковской области, не встретив сопротивления, можно прочитать в интервью Сергея Полетаева Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
Пётр Скоробогатый интервью
18 мая, 10:30
Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября Даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации
 
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