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"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским
"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским - 31.03.2025 Украина.ру
"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским
2025-03-31T07:03
2025-03-31T07:03
2025-03-31T07:03
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"Некоторые вещи, которые он (Путин - ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия - предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - ред.) вам или нет", - сказал Трамп.Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.Во время общения с журналистами американского лидера также спросили, существует ли крайний срок, когда президент России должен согласиться на режим прекращения огня."Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским
"Некоторые вещи, которые он (Путин - ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия - предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - ред.) вам или нет", - сказал Трамп.
Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине
.
"Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", - подчеркнул президент США.
Во время общения с журналистами американского лидера также спросили, существует ли крайний срок, когда президент России должен согласиться на режим прекращения огня.
"Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.