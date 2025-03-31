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"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским

"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским - 31.03.2025 Украина.ру

"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским

2025-03-31T07:03

2025-03-31T07:03

2025-03-31T07:03

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"Некоторые вещи, которые он (Путин - ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия - предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - ред.) вам или нет", - сказал Трамп.Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.Во время общения с журналистами американского лидера также спросили, существует ли крайний срок, когда президент России должен согласиться на режим прекращения огня."Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский