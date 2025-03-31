Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру - 31.03.2025 Украина.ру
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Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру - 31.03.2025 Украина.ру
Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал министра энергетики Украины Германа Галущенко прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру, передает РИА Новости
2025-03-31T08:33
2025-03-31T08:33
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дональд трамп
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"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто.Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, который выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Подробнее - в материале Павла Котова Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир путин, петер сийярто, россия, венгрия, дональд трамп, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Путин, Петер Сийярто, Россия, Венгрия, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины

Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру

08:33 31.03.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал министра энергетики Украины Германа Галущенко прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру, передает РИА Новости
"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто.
Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, который выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Подробнее - в материале Павла Котова Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ПутинПетер СийяртоРоссияВенгрияДональд ТрампЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
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