"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062164548.html
"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области
"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру
"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области
Украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Север"
2025-03-31T10:30
2025-03-31T10:30
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061261919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11f13a371e9fffb2ec8d665a4501e7df.jpg.webp
По его данным, ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево. Сейчас, подчеркнул собеседник издания, там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Он также отметил, что в селе остались лишь несколько разрозненных групп ВСУ, которых российские бойцы вытесняют к окраинам населенного пункта и уничтожают.Между тем бойцы 92-го саперного полка ВС РФ рассказали, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО. О других новостях, произошедших за сегодняшнюю — в публикации Главное за ночь 31 марта. Успехи российской армии отмечаются не только на Курском направлении. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ берут украинские подразделения в котел около Курахово. Подроности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.
https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061261919_72:0:988:687_1920x0_80_0_0_c220514de74b08f8ba94acff10604fcd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области

10:30 31.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Север"
По его данным, ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево. Сейчас, подчеркнул собеседник издания, там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти.

"[Украинское] командование уже понимает, что Гуево они сдадут. Оно специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — заявил источник агентства.

Он также отметил, что в селе остались лишь несколько разрозненных групп ВСУ, которых российские бойцы вытесняют к окраинам населенного пункта и уничтожают.
Между тем бойцы 92-го саперного полка ВС РФ рассказали, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО. О других новостях, произошедших за сегодняшнюю — в публикации Главное за ночь 31 марта.
09:33
Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 мартаПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому за отказ от ресурсной сделки и рассказал о "психологическом крайнем сроке" для перемирия
Успехи российской армии отмечаются не только на Курском направлении. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ берут украинские подразделения в котел около Курахово. Подроности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57"Предложение США, от которого нельзя отказаться": Шарий назвал дату выборов на Украине и победителя
11:51Зеленский записывает видеообращения из "больнички" — Дубинский
11:49Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль
11:38СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи
11:34Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — Пушилин
11:21Вербовщик "Азова"* оказался причастен к покушению на Соловьева: его срок ареста продлен
11:19Медведев рассказал о симптомах и лечении русофобии
11:08Украина предложила отсрочить президентские выборы из-за "нехватки времени"
11:00Трамп сильно раздражен поведением Зеленского - Пушков
10:41Ловушка идеологии
10:30"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области
10:10"Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово
09:56СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка
09:33Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 марта
09:30Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе
08:53Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ
08:33Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
08:16Спасти Краков. 80 лет миссии "майора Вихря"
08:15Главное за ночь 31 марта
08:04Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны
Лента новостейМолния