"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Север"
По его данным, ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево. Сейчас, подчеркнул собеседник издания, там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти.
"[Украинское] командование уже понимает, что Гуево они сдадут. Оно специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — заявил источник агентства.
Он также отметил, что в селе остались лишь несколько разрозненных групп ВСУ, которых российские бойцы вытесняют к окраинам населенного пункта и уничтожают.
Между тем бойцы 92-го саперного полка ВС РФ рассказали, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО. О других новостях, произошедших за сегодняшнюю — в публикации Главное за ночь 31 марта.
Успехи российской армии отмечаются не только на Курском направлении. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ берут украинские подразделения в котел около Курахово. Подроности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.