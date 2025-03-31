https://ukraina.ru/20250331/1062164548.html

"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области

"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области - 31.03.2025 Украина.ру

"Украинское командование понимает, что Гуево они сдадут": ВСУ покидают позиции в Курской области

Украинские войска, оставшиеся в Курской области, теряют позиции в селе Гуево. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Север"

2025-03-31T10:30

2025-03-31T10:30

2025-03-31T10:30

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По его данным, ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево. Сейчас, подчеркнул собеседник издания, там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Он также отметил, что в селе остались лишь несколько разрозненных групп ВСУ, которых российские бойцы вытесняют к окраинам населенного пункта и уничтожают.Между тем бойцы 92-го саперного полка ВС РФ рассказали, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО. О других новостях, произошедших за сегодняшнюю — в публикации Главное за ночь 31 марта. Успехи российской армии отмечаются не только на Курском направлении. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ берут украинские подразделения в котел около Курахово. Подроности в публикации "Контроля мало, в мешке все сложно": на Украине заявили об окружении ВСУ южнее Курахово.

https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф