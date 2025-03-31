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Главное за ночь 31 марта
Главное за ночь 31 марта - 31.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 31 марта
Силы ПВО ночью уничтожили 66 украинских беспилотников — об этом сообщает Минобороны России. Из них 41 БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, 24 БПЛА – Украина.ру, 31.03.2025
2025-03-31T08:15
2025-03-31T08:15
2025-03-31T09:23
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Силы ПВО ночью уничтожили 66 украинских беспилотников — об этом сообщает Минобороны России. Из них 41 БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, 24 БПЛА – над Калужской и один - над Курской областью.Почти 190 воздушных атак со стороны ВСУ сорвано за неделю над ДНР, сообщили в УФСБ по ДНР.Украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО, рассказали бойцы 92-го саперного полка.В России взят курс на коренные изменения в области миграционной политики, меры по наведению порядка в этой сфере позволят значительно нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.Зеленский хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится, сказал президент США Дональд Трамп. Также, по его словам, Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины.Подробнее о требовании администрации американского президента контроля над экономикой Украины - в материале Егора Леева США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский