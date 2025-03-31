СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка - 31.03.2025 Украина.ру
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СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка
СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка - 31.03.2025 Украина.ру
СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Об этом 31 марта написало издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона
2025-03-31T09:56
2025-03-31T09:56
новости
дональд трамп
сша
саудовская аравия
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
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По данным журналистов, Саудовская Аравия хочет, чтобы визит американского лидера состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной. Источники издания подчеркивают, что обсуждение поездки, которая станет первым зарубежным визитом Трампа на втором сроке, шло также в кулуарах переговоров в Саудовской Аравии.Стоит отметить, что и ранее страна называлась в качестве наиболее вероятного место встречи президента России Владимира Путина и Трампа.В понедельник, 31 марта, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта между Путиным и Владимиром Зеленским. Подробности в публикации "Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским.
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сша
саудовская аравия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дональд трамп, сша, саудовская аравия, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Новости, Дональд Трамп, США, Саудовская Аравия, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры

СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка

09:56 31.03.2025
 
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Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Об этом 31 марта написало издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона
По данным журналистов, Саудовская Аравия хочет, чтобы визит американского лидера состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной. Источники издания подчеркивают, что обсуждение поездки, которая станет первым зарубежным визитом Трампа на втором сроке, шло также в кулуарах переговоров в Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что и ранее страна называлась в качестве наиболее вероятного место встречи президента России Владимира Путина и Трампа.
09:33
Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 мартаПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому за отказ от ресурсной сделки и рассказал о "психологическом крайнем сроке" для перемирия
В понедельник, 31 марта, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта между Путиным и Владимиром Зеленским. Подробности в публикации "Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским.
 
НовостиДональд ТрампСШАСаудовская АравияУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленскийпереговоры
 
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