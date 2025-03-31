https://ukraina.ru/20250331/1062163623.html

СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка

СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка - 31.03.2025 Украина.ру

СМИ раскрыли, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию, и к чему будет приурочена поездка

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Поездка может быть приурочена к приостановке огня на Украине. Об этом 31 марта написало издание Axios со ссылкой на официальные лица Вашингтона

2025-03-31T09:56

2025-03-31T09:56

2025-03-31T09:56

новости

дональд трамп

сша

саудовская аравия

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

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По данным журналистов, Саудовская Аравия хочет, чтобы визит американского лидера состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной. Источники издания подчеркивают, что обсуждение поездки, которая станет первым зарубежным визитом Трампа на втором сроке, шло также в кулуарах переговоров в Саудовской Аравии.Стоит отметить, что и ранее страна называлась в качестве наиболее вероятного место встречи президента России Владимира Путина и Трампа.В понедельник, 31 марта, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта между Путиным и Владимиром Зеленским. Подробности в публикации "Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским.

https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html

сша

саудовская аравия

украина

россия

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новости, дональд трамп, сша, саудовская аравия, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, переговоры