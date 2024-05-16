https://ukraina.ru/20240516/1055100108.html

Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье

Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье - 16.05.2024 Украина.ру

Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье

США на грани гражданской войны, поэтому они активизировали четвертый рейх против России. Но мы скоро вырвем Харьков и другие русские города из лап ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-05-16T17:45

2024-05-16T17:45

2024-05-16T17:45

интервью

россия

европа

украина

энтони блинкен

нато

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

всу

харьков

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Он также напомнил, что в свое время Россия имела полное право остаться в Европе и сделать так, чтобы она сейчас говорила не на английском или национальном языках, а на русском.Крупномасштабный конфликт России и Запада вполне возможен, если он будет выгоден и безопасен для западного блока. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На Харьковском направлении российская армия продолжает теснить ВСУ, а госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая вновь появился с необъявленным визитом в Киеве.— Сергей Анатольевич, что имел ввиду Сергей Нарышкин, говоря о большом конфликте с Россией, выгодном и безопасном для Запада?— На русский язык это можно перевести как "миссия невыполнима". Потому что воевать "выгодно и безопасно" в условиях нашей военно-политической обстановки невозможно. Либо выгодно, но небезопасно, либо безопасно, но невыгодно.Слова директора СВР — ответ на многочисленные заявления лидеров Запада и НАТО, которые все время стараются привлечь к себе внимание. Они кричат, что Россия победит на Украине и придет в Европу, поэтому пора вводить свои контингенты в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). А после добавляют шёпотом: никогда не пошлём свои войска, а только будем поставлять оружие Киеву.Ведь если какая-то страна Европы вмешается в конфликт на Украине, введет туда свой контингент, она станет законной целью наших Воздушно-космических сил. В Европе это прекрасно понимают.— В Молдавии расквартированы порядка 500 французских военных, пишут местные СМИ. Ввод этого воинского контингента на Украину возможен в ближайшее время?— Европа, как я упомянул, политически несамостоятельна. Америка сделала ее своей колонией, высосав все интеллектуальные, материальные, денежные ресурсы; посадила на жесткий дорогой паек в плане энергоснабжения, взорвав наши трубопроводы; лишила передовых технологий, заводов, специалистов.В Европе не осталось лидеров: ни в Германии, ни в Италии, ни в других странах НАТО. Разве что Англия, которая вышла из ЕС, и то, чтобы быть "смотрящей" США над Европой.Поэтому на сегодняшний день нахождение войск, ограниченных контингентов в Молдавии и Польше говорит о том, что Америка заставила государства – члены НАТО ввести их туда. Для того, чтобы управлять ими через американские базы, разбросанные по всей Европе, через своих инструкторов, генералов, и так далее.Они выжидают удобный момент, как совершить провокацию в отношении России или Белоруссии — чтобы это вылилось в локальную или даже региональную европейскую войну с втягиванием туда всех остальных членов НАТО.Я напомню, после 1945 года Америка развязала по всему земному шару более 400 войн. Из них 250 были запущены путем организации крупномасштабных провокаций. Американцы на трибуне трясли пробирками, искали химическое оружие в Ираке, бомбили Ливию из-за придуманного повода, и так далее.Иностранный легион, который находится в Молдавии, могут использовать как кулак НАТО против Приднестровья, Белоруссии или Калининграда. Но наша разведка отслеживает их перемещения.В случае выявления признаков подготовки агрессии в сторону указанных территорий, наш Верховный главнокомандующий примет соответствующее решение на упреждение и купирование угроз. НАТО это знает.Начнем с нанесения ударов обычными средствами вооружения по вашим базам. Где они находятся, нам известно. Все они построены по одному принципу, схеме; густо сконцентрированы. С помощью крупнокалиберных ракет мы можем эти базы легко нейтрализовать.Россия и Белоруссия уже проводят ядерные учения. Это звонок для НАТО, для Америки — ребята, не играйте с огнем. Получите по полной программе.Учения отрезвили горячие западные головы. И враждебная тональность в отношении России сразу снизилась, опять заговорили о переговорах, предлагают свои услуги в качестве посредников.— Вы визит Блинкена в Киев имеете ввиду?— Нет. Блинкен — это отдельная история. Он приехал спросить у Зеленского, куда делись все деньги, которые Запад выделил в огромном количестве не только на вооружение, но и на постройку фортификационных оборонительных сооружений.Ситуация под Харьковом показала, что миллиарды, которые выделили Украине на строительство оборонительных рубежей, были вероломно разворованы. Вдоль границы с Россией вырыты канавы — не более. А должны были строить и первый оборонительный рубеж, и вторую линию обороны.Вместо этого в Киеве и на Западной Украине, где собрано много строителей и специализированной техники, шла и идет постройка элитных коттеджей.А оборонительную линию делали местные жители при помощи лопат и примитивных строительных средств. Получилась история как с потемкинскими деревнями. Соответственно, наши войска успешно продвигаются на Харьковском направлении.— Сергей Анатольевич, зачем мы сейчас идем на Харьков? Нам нужна буферная зона, или мы хотим растянуть резервы противника, или иные цели?— Во-первых, нужно помнить, что Харьков — второй город на Украине по экономической величине, по своему промышленному потенциалу. До 1934 года столица Украины находилась в Харькове.Во-вторых, в городе собрано огромное количество ракетной техники и артиллерии иностранного производства. Тут находится личный состав подразделений ВСУ, который регулярно наносит удары по близлежащему Белгороду.Президент Владимир Путин поставил задачу нашей армии сделать буферную зону напротив Белгорода, Курска, Брянска. Нужно откинуть ВСУ, не дать им обстреливать наши территории. Это первое.Второе. Харьков — ключевое политическое звено Украины. Если оно вдруг выпадет из общей цепочки киевского режима (ключевых мест и точек опоры), то весь фронт может посыпаться — до самого Киева.За несколько дней боев под Харьковом наши войска наступали по фронту до 60 километров. Такого не было с начала СВО.Мы заняли территорию в 300 квадратных километров: ряд населенных пунктов, сел, деревень. Тем самым серьезно потеснили ВСУ и навели панику в их рядах. Мы наступаем, создавая буферную зону; частично уничтожаем или захватываем солдат ВСУ и западную технику.Таким образом, Харьков нам нужен, во-первых, чтобы создать буферную зону; во-вторых, чтобы не рассредоточить войска противника, а утилизировать их.Согласно сводкам, ежедневно гибнет от 1 до 3 тысяч всушников на различных направлениях, в том числе под Харьковом. Киевские воеводы на Банковой хватаются за головы — там паника.Далее наше наступление будет развиваться в сторону Сум и самого города Харькова. Мы подходим к нему с трех сторон: восток, север и юг — пока его полностью не возьмем под свой контроль. То есть, как сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, планируется взять его в котел (в кольцо) и после предложить сдаться противнику.Штурмовать исконно русский город с огромным потенциалом никто не будет. Там миллион жителей проживает, которым сейчас укронацисты не дают покинуть город, используя их как живой щит — согласно натовским стандартам.Запасы у них там не очень большие, ВСУ там недолго продержатся. Будет также как в "Азовстали", который Киев позиционировал как укрепрайон, а он все равно пал.— Можем ли мы вернуть то, что сдали в 2022-м году (Купянск, Изюм, Балаклею, Лиман, Казачью Лопань)? Зачем, кстати, было отдавать то, что по сути опиралось на нашу границу?— Это было политическое решение на основе переговоров России и Украины, которые проходили в Стамбуле — что мы прекращаем боевые действия и садимся детально прорабатывать условия мира.Но вмешались потусторонние силы в виде английского посланника Бориса Джонсона, который приехал и запретил подписывать этот договор со стороны Украины. Он сказал, что будем воевать до последнего украинца.Тогда мы выполнили добросовестно свои обязательства, а Украина договор кинула в мусорную корзину. К чему это привело, сегодня мы видим.Упомянутые вами города находятся на исконно русской территории. Конечно, они будут полностью освобождены. Это вопрос времени. Думаю, до конца лета российские флаги будут там развеваться.— В Чечне же Россия применяла "слонов". Одну такую бомбу мы сбросили на президентский дворец Дудаева. Грозный мы восстановили, и теперь это шикарный город…—Чеченские кампании (как и любую другую войну ХХ века) нельзя сравнивать с СВО. Ни по театру боевых действий, ни по целям, ни по возможностям противника. Если в Чечне мы и применяли что-то крупнотоннажное, то применяли это в горах, а не в городской застройке.А "слонов" мы использовали и в Афганистане. Мы работали по пещерам, где у боевиков были склады и базы. Эти пещеры находились высоко в горах. Когда внизу по дорогам шли наши колонны, "духи" их обстреливали, а потом через небольшие отверстия прятались там.Мне самому приходилось ликвидировать такие укрепрайоны. Их оттуда было не достать. Поэтому мы успешно применяли 500-килограммовые бомбы. Мы засыпали выходы таким образом, что боевики в этих пещерах оставались. После этого обстрелы колонн прекращались, и наступал мир.— Вы имеете в виду Панджшерские пещеры?— Не только. Во всем Афганистане таких пещер было очень много. Мне пришлось воевать на севере республики в составе пограничного контингента, который отвечал за безопасность наших границ. Две трети нашей зоны ответственности проходила по горам, одна треть – по равнине.В этих горах были пещеры, в которых "духи" обустраивали склады с боеприпасами. Они даже организовывали там полевые госпиталя, куда приезжали французские врачи со своим оборудованием, чтобы лечить моджахедов.По госпиталям мы не работали. Но склады и огневые точки успешно уничтожали, применяя как управляемые, так и бомбардировочные виды вооружений.— Украина ждет поставки западных ПВО и F-16. Сможем ли мы к тому моменту уничтожить ключевые аэродромы (Староконстантинов, Долгинцево и Миргород), откуда еще взлетает вражеская авиация?— Давайте по порядку.Западные страны вовсю обещают Украине какие-то поставки. Кто-то сулит 10 танков, кто-то — комплект "Пэтриота", кто-то — тысячу снарядов. Но обещать — не значит жениться. А количество обещанных поставок сократилось в разы. Потому что Европа обнищала. У нее самой в случае развязывания полномасштабного конфликта будет нечем воевать.Да, сейчас США и Великобритания киевскому режиму предоставили дальнобойные ракеты. Мы их уничтожим на земле, в воздухе и в местах складирования. Это лишь вопрос времени. Наша разведка работает хорошо. Наши дроны в небе и спутники в космосе постоянно отслеживают эти перемещения.Украина и Европа с надеждой смотрит на Америку. Это единственная страна, которая может поставить что-то серьезное и крупное. Да, Европа может передать Киеву свое стратегическое вооружение, способное достать до Урала. Но НАТО этого боится, потому что Россия в ответ на это может ударить по европейским городам.В свою очередь то, что может поставить Америка в плане артиллерийских снарядов и бронетехники не сопоставимо с тем, что может выпустить российский военно-промышленный комплекс. Это соотношение 1:3 и 1:4 в нашу пользу. США и Запад проигрывают нам.И дело же не в том, что Запад потенциально может передать Украине. Вопрос упирается в логистику и сроки. Промежуток времени от решения что-то поставить до фактической передачи может исчисляться месяцам. А сейчас [у Киева и ВСУ] на счету каждый день.Не зря же Зеленский в разговоре с Блинкеном потребовал сократить бюрократические процедуры. Мол, пока необходимая техника поступит ВСУ, у нас некем будет на ней воевать.Более того — половина из этих вооружений поступает на Украину с истекающим сроком годности. Ее по идее надо утилизировать. Но поскольку это сложно и дорого, то этот хлам предпочитают отправлять Киеву. А другая половина этих вооружений оказывается в Африке и по всему миру. Его перепродают.Поэтому Блинкен и приезжал в Киев, чтобы разобраться в следующем. Куда вы дели наши деньги? Где вооружение, которое мы отправляем вам как в черную дыру? Почему это вооружение всплывает на Ближнем Востоке, когда ХАМАС во время нападения на Израиль стрелял нашими "Джавелинами"?Зеленский на это ничего ответить не может.Американские генералы несколько раз пытались провести ревизию этого оружия для Украины, но Киев не дал им такую возможность. Это говорит о такой коррупции, которая развалила украинскую государственность. Киевский режим сейчас живет только на подачках.Так что цель визита Блинкена состояла именно в этом. А не в том, чтобы подбодрить Зеленского. Учитывая, что срок президентских полномочий последнего приближается к концу, нетрудно догадаться, что с ним будет.— Как бы вы прокомментировали назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны?— Минобороны — это ведомство, которое требует нашего особого внимания в связи с проведением СВО.К Минобороны было очень много вопросов в части работы Генштаба, хода боевых действий, оснащения армии и социально-экономической поддержки военнослужащих. Андрей Белоусов в первом своем выступлении в качестве министра обозначил эти приоритетные направления, которыми он будет заниматься вместе со своей командой. Он сказал, что в этих вопросах мелочей не бывает.Мы уже наблюдаем начало кадровой чистки. Были арестованы несколько коррупционеров. Я не знаю, каковы будут итоги следствия, но в Минобороны их точно уже не увидят. На их место придут новые люди со свежими подходами.Это с радостью встретили бойцы в зоне СВО. Им очень понравилось ключевой принцип Белоусова: "Ошибаться можно — врать нельзя".У нас за эти два года действительно бывали случаи некорректного освещения хода боевых действий и положения армейских частей. Теперь это недопустимо. Теперь если кто-то будет этим заниматься, будет уволен со всеми вытекающими последствиями.Все ждут, что Белоусов сможет решить все эти проблемы, которые накопились как снежный ком.Надеюсь, что в ближайшие месяцы произойдут позитивные перемены, которые положительно скажутся на ходе СВО и общем состоянии нашей армии.ВС РФ уже защищают нашу страну от внешних угроз. Для этого они должны выглядеть достойно. А для этого надо быть уверены, что все средства, которые в них вкладываются, будут эффективно осваиваться.Также о том, в чем опасность "правых" Европы для России, читайте в интервью с экспертом Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм.

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Анна Черкасова

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