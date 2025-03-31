Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ
07:45 31.03.2025 (обновлено: 08:53 31.03.2025)
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не уверен в способности Евросоюза профинансировать вооружение украинской армии, передает РИА Новости
По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого украинского государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, ряд стран ЕС оказывает "огромное давление" на других, чтобы "затолкать Украину в Евросоюз".
"Эти пять пунктов стоят адски дорого, один другого больше. И я не вполне уверен, что Европа в ее нынешнем виде сможет профинансировать хотя бы один из пяти", - сказал Сийярто.
Он отметил, что Венгрия рассчитывает на "жесткие дискуссии" на эту тему в Брюсселе, поскольку придерживается реалистической позиции, а планы ЕС стоят "несуществующую сумму денег".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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