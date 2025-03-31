Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру
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Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ
Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру
Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не уверен в способности Евросоюза профинансировать вооружение украинской армии, передает РИА Новости
2025-03-31T07:45
2025-03-31T08:53
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По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого украинского государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, ряд стран ЕС оказывает "огромное давление" на других, чтобы "затолкать Украину в Евросоюз".Он отметил, что Венгрия рассчитывает на "жесткие дискуссии" на эту тему в Брюсселе, поскольку придерживается реалистической позиции, а планы ЕС стоят "несуществующую сумму денег".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.Подробнее о накачивании Киева оружием - в материале "Тратьте миллиарды, а мы — выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины
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новости, украина, петер сийярто, европа, венгрия, виктор орбан, ес, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Петер Сийярто, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Вооруженные силы Украины

Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ

07:45 31.03.2025 (обновлено: 08:53 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не уверен в способности Евросоюза профинансировать вооружение украинской армии, передает РИА Новости
По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого украинского государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, ряд стран ЕС оказывает "огромное давление" на других, чтобы "затолкать Украину в Евросоюз".
"Эти пять пунктов стоят адски дорого, один другого больше. И я не вполне уверен, что Европа в ее нынешнем виде сможет профинансировать хотя бы один из пяти", - сказал Сийярто.
Он отметил, что Венгрия рассчитывает на "жесткие дискуссии" на эту тему в Брюсселе, поскольку придерживается реалистической позиции, а планы ЕС стоят "несуществующую сумму денег".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Подробнее о накачивании Киева оружием - в материале "Тратьте миллиарды, а мы — выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины
 
НовостиУкраинаПетер СийяртоЕвропаВенгрияВиктор ОрбанЕСВооруженные силы Украины
 
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