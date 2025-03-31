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Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ

Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру

Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не уверен в способности Евросоюза профинансировать вооружение украинской армии, передает РИА Новости

2025-03-31T07:45

2025-03-31T07:45

2025-03-31T08:53

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По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого украинского государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, ряд стран ЕС оказывает "огромное давление" на других, чтобы "затолкать Украину в Евросоюз".Он отметил, что Венгрия рассчитывает на "жесткие дискуссии" на эту тему в Брюсселе, поскольку придерживается реалистической позиции, а планы ЕС стоят "несуществующую сумму денег".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.Подробнее о накачивании Киева оружием - в материале "Тратьте миллиарды, а мы — выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины

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новости, украина, петер сийярто, европа, венгрия, виктор орбан, ес, вооруженные силы украины