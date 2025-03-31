Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ - 31.03.2025 Украина.ру
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Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ
Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ - 31.03.2025 Украина.ру
Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ
Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, передает РИА Новости
2025-03-31T08:53
2025-03-31T08:53
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По его словам, с началом проведения спецоперации наблюдается значительное усиление попыток информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на население России для вовлечения (вербовки) российских граждан, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки.Гребенкин пояснил, что для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего телеграм-каналов, применяются "специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей".Он также отметил случаи, когда в преступную деятельность, в том числе связанную с экстремизмом, пытаются втянуть бывших участников специальной военной операции и членов их семей."На основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении. Ясно, что единственная цель этих действий под видом защиты прав ветеранов - расшатать общество и инспирировать социальную напряженность в стране", - объяснил Гребенкин.Он напомнил, что забота о ветеранах спецоперации и их семьях - это приоритет государственной соцполитики, и дело чести соответствующих государственных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и общественных организаций - сделать все от них зависящее, чтобы не давать повод недругам России использовать эту тему в деструктивных целях.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, СБУ, Россия, Украина, Запад

Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ

08:53 31.03.2025
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : president.gov.ua
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Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, передает РИА Новости
По его словам, с началом проведения спецоперации наблюдается значительное усиление попыток информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на население России для вовлечения (вербовки) российских граждан, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки.
"Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества", - сказал он.
Гребенкин пояснил, что для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего телеграм-каналов, применяются "специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей".
Он также отметил случаи, когда в преступную деятельность, в том числе связанную с экстремизмом, пытаются втянуть бывших участников специальной военной операции и членов их семей.
"На основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении. Ясно, что единственная цель этих действий под видом защиты прав ветеранов - расшатать общество и инспирировать социальную напряженность в стране", - объяснил Гребенкин.
Он напомнил, что забота о ветеранах спецоперации и их семьях - это приоритет государственной соцполитики, и дело чести соответствующих государственных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и общественных организаций - сделать все от них зависящее, чтобы не давать повод недругам России использовать эту тему в деструктивных целях.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
08:53Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ
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