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Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе
Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе - 31.03.2025 Украина.ру
Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе
РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN
2025-03-31T09:30
2025-03-31T09:30
2025-03-31T10:19
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"Сторонники Трампа намного лучше поймут Россию, (президента РФ Владимира – ред.) Путина и мотивацию нашей политики… мы нашли много точек соприкосновения", - сказал Дугин.Он пояснил, что РФ и США при Трампе нашли согласие по многим вопросам, обе страны придерживаются реализма в международных отношениях, отстаивают традиционные ценности, суверенитет, патриотизм и религию.По мнению философа, у Украины был бы исторический шанс создать свою государственность, если бы она стала мостом между западной и евразийской цивилизациями после распада СССР. Однако после критических решений Владимира Зеленского это стало невозможным, заключил Дугин.О российско-американских переговорах Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии
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Новости, Россия, США, Украина, Александр Дугин
Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе
09:30 31.03.2025 (обновлено: 10:19 31.03.2025)
РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN