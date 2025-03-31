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Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе

Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе - 31.03.2025 Украина.ру

Дугин высказался о точках соприкосновения РФ и США при Трампе

РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN

2025-03-31T09:30

2025-03-31T09:30

2025-03-31T10:19

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"Сторонники Трампа намного лучше поймут Россию, (президента РФ Владимира – ред.) Путина и мотивацию нашей политики… мы нашли много точек соприкосновения", - сказал Дугин.Он пояснил, что РФ и США при Трампе нашли согласие по многим вопросам, обе страны придерживаются реализма в международных отношениях, отстаивают традиционные ценности, суверенитет, патриотизм и религию.По мнению философа, у Украины был бы исторический шанс создать свою государственность, если бы она стала мостом между западной и евразийской цивилизациями после распада СССР. Однако после критических решений Владимира Зеленского это стало невозможным, заключил Дугин.О российско-американских переговорах Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии

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