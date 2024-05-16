https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html

Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул

Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул - 16.05.2024 Украина.ру

Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул

Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами

2024-05-16T04:40

2024-05-16T04:40

2024-05-16T04:40

интервью

россия

всу

харьков

сумы

запорожское направление

работино

артиллерия

донбасс

украина

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Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет, считает сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, еще в январе, когда мы со всех сторон рассматривали линию соприкосновения в Донбассе, мы предполагали, что армия России когда-нибудь откроет Харьковское направление, чтобы перерезать автомобильную дорогу "Богодухов-Харьков-Чугуев-Волчанск", которая снабжает Купянскую группировку ВСУ. В итоге продвижение началось в начале мая и на двух ограниченных участках.- Тогда мы рассуждали о том, как можно создать санитарный кордон. Если бы мы отодвинули линию фронта от границы на 15-20 километров, это бы не обеспечило полную безопасность Белгорода и не создало бы проблемы для фронта ВСУ. Поэтому я предположил, что если ВС РФ будут открывать второй фронт, то они дойдут до Богодухова и до рокадной дороги на Волчанск в обход Харькова. Пока же наше продвижение началось по двум ограниченным участкам: Липцы и Волчанск.Боевые действия начались 11 мая. За это время мы продвинулись немного. Мы пока только в предполье (полосе обеспечения) украинской линии обороны.Что такое предполье? Мы это хорошо изучили летом 2023 года применительно к "Линии Суровикина". Там у нас оборона была построена в три эшелона. Наша полоса обеспечения там на отдельных участках достигала 20 километров. Затем шла первая линия обороны (до нее ВСУ за полгода дошли только в одном месте). За ней шла вторая линия обороны (более слабая), а также очаговые опорные пункты. Плюс, опорные пункты были в самой полосе обеспечения.Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области оно у противника оказалось более жидким, чем у нас. Почему? Мы об этом не раз говорили. Это было далеко не единственное возможное направление нашего наступления. А поскольку у Украины строительные ресурсы более хилые, чем у нас, она была вынуждена размазывать их по всей линии фронта. Да и системной работу по возведению оборонительных сооружений киевский режим не проводил.В результате мы зашли в предполье фактически не встретив сопротивления.Теперь поговорим о том, где у ВСУ располагаются основные оборонительные линии.Если линия у Белого Колодезя (за Волчанском) еще более-менее считывается со спутниковых снимков, то с двумя линиями между Липцами вообще ничего непонятно. Слева начинается лесопарк, который тянется аж до Харькова. (возможно, ВСУ что-то нарыли на его окраинах и в самом лесу, где их невидно под "зеленкой"). А линия справа вообще не считывается.В принципе, это логичная задумка. Все вписано в рельеф. Это оборона, построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Так что "Линией Суровикина" тут и не пахнет.Есть еще один момент, который куда важнее первого – пехотное заполнение. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей. С нашей стороны "контрнаступ" встретили люди, превышаемые по численности наступающую украинскую армию, поэтому у нее не было шансов. А у киевского режима под Харьковом были лишь теробороновцы и пограничники, которые разбежались или сдались в плен.Главная интрига, от которой сейчас зависит дальнейший ход боевых действий, состоит в следующем. Сможет ли противник перебросить под Харьков силы, сопоставимые с наступающей российской группировкой, чтобы остановить нас? Сможет ли он заполнить личным составом достроенную/недостроенную линию оборону? Сможет ли он укрепить гарнизоны в Липцах и в Волчанске?- Российские источники говорят, что Киев перебросил туда резервы то ли из Херсона, то ли из Часов Яра. Украинские источники говорят, что они ничего туда не перебрасывали, потому что все само собой рассосется.- Само собой точно ничего не рассосется.По информации из открытых источников, наша группировка "Север" насчитывает 10-12 бригад (30-35 тысяч человек), а для занятия приграничных населенных пунктов мы задействовали всего нескольких батальонов. Россия еще не ввела в бой основные свои силы на этом направлении.Я не хочу гадать, но пока это действительно похоже на выманивание ВСУ, чтобы они отправили туда резервы. Возможно, именно поэтому в наших действиях столько нарочитости и демонстративности.Во-первых, мы громко объявили, что появилась новая группировка.Во-вторых, наши ведущие новостные агентства докладывают о боях за Волчанск и Липцы.- Это важно. Учитывая, что Минобороны вообще не комментировало бои в Авдеевке вплоть до ее падения.- Совершенно верно. Это очень похоже на информационно-психологическую операцию.Означает ли это, что мы занимаемся показухой? Вовсе нет. Мы сделали свой ход и ждем, как на это отреагируют ВСУ.Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения просматриваются. Но мало знать о действиях врага. Важно иметь возможность на них отреагировать. Возможно, Украина попала в ловушку. Она видит, что мы делаем. Но все ходы, которые она может сделать в ответ, плохие.Если киевский режим не перебросит войска под Харьков, у него здесь обрушится фронт. Если перебросит – фронт посыплется в другом месте.Это то, о чем мы говорили в каждом нашем интервью. Наша стратегия состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь нашим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой.Мы можем выбирать время и место удара. Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться.Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря грязной, унылой и выматывающей боевой работе, начавшейся осенью 2023 года. Как будто ничего не происходило. Как будто шла возня за никому непонятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю.Повторюсь, выбор времени и места удара – это то, чем мы сейчас можем воспользоваться.ВСУ год назад своей стратегической инициативой воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Это можно было делать, если ты на 100% уверен в собственной победе. Я не могу сказать, что мы полностью уверены, что противнику некуда деваться. Но этот элемент информационно-психологической игры работает на нас.Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет.Если бы я сидел в Генштабе, я бы подготовил разные варианты наших действий в зависимости от того, перебросит Украина резервы на Харьков или нет. Да, это требует накопления сил и средств на разных участках фронта. Но войсками мы можем маневрировать достаточно быстро. При этом ход боевых действий в СВО развивается крайне медленно. Это не Великая Отечественная война, когда счет шел на часы, а исход сражения был предопределен еще до его начала благодаря заочному противостоянию штабов. С момента начала харьковского продвижения прошло уже пять дней. За это время можно армию перевезти из одного конца страны в другой.Может быть, мы расширим фронт до Богодухова. Может быть, мы даже не сможем взять Волчанск. Этого не знает никто. И в этом состоит замысел.- Если говорить о растягивании украинских резервов, вы верите, что будет возможен большой размен Харькова на Купянск или Часов Яр?- Нет. Если мы нынешними силами возьмем Харьков, это будет чудо из чудес. Чудеса на войне случаются, но я предлагаю в них не верить.В нынешних условиях нашим серьезным успехом я буду считать наш выход за Липцы и за Волчанск. Если мы преодолеем линию обороны за этими населенными пунктами, мы выйдем на оперативный простор и вплотную подойдем к Харькову.Украинская пропаганда сейчас паникует: "Русские рвутся к Харькову, чтобы его обстреливать". Это полная бредятина. Мы его и так обстреливаем. Но мы не терроризируем мирных жителей от бессилия, как это делает киевский режим. Мы работаем по конкретным военным целям.Если мы приблизимся к Харькову, это нанесет противнику серьезный психологический удар и заставит его держать длинную линию фронта, а не эти два коротких вклинения возле Липцев и Волчанска. А если он будет держать длинный фронт и судорожно копать тут укрепления, он не будет этим заниматься где-то еще.Я не жду глубоких прорывов со стрелочками на полкарты и танковыми клиньями в духе Белгородско-Харьковской операции "Полководец Румянцев". Сейчас совершенно другой рисунок боевых действий.- Хотел уточнить. Вы считаете, что если мы возьмем Харьков и его окрестности под артиллерийский огонь, то нам это ничего не даст?- Почему не даст? Даст. Я лишь опроверг украинскую и западную пропаганду, которая утверждает, что "русские будут терроризировать Харьков пушками".- Судя по тому, как мы сейчас двигаемся к Волчанску, то мы его охватываем по сценарию Артемовска. Более того, Украина паникует по поводу якобы скорого взятия города. Действительно ли там все хорошо для нас, как об этом пишут в СМИ?- Вокруг Волчанска сейчас туман войны. Объективный контроль показывает, что бои идут в северной части города. Мы зацепились там за несколько улиц и промышленную зону под общим названием "Мясокомбинат".Вообще в СВО мы берем населенные пункты по следующему сценарию: охват флангов, установление контроля за коммуникациями, городские бои. Это нужно, чтобы затруднить снабжение гарнизона. По такому принципу мы взяли Лисичанск, Артемовск и Авдеевку.Да, у нас появился пример большого поселка Очеретино, который мы взяли сходу. Но это больше похоже на случайность или хорошо подготовленную импровизацию. Волчанск сходу мы точно не взяли. Да, были сообщения от украинского генштаба об "отходе на более выгодные рубежи", но пока они не подтвердились.Дальше все зависит от противника. Если они смогут перебросить туда резервы, нас ждут типичные для СВО городские бои.Посмотрим, что будет дальше.- Реально ли обойти оборонительные укрепления, которые ВСУ накопали в районе Липцев?- Если они достроены и в них будет пехотное наполнение, то обойти их не получится. Полевые укрепления строятся так, чтобы была система перекрестного огня из различных опорных пунктов. В этом случае их придется штурмовать. Я не знаю, насколько это будет тяжело.Теоретически их можно было бы обойти, если бы мы открыли новое направление. Но мы не видим глубоких и стремительных прорывов.Даже если мы начнем продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где по нашу сторону границы куролесили запрещенные террористические организации, я все равно не ожидаю ситуацию первых дней СВО, когда туда на большую глубину заезжали наши танковые колонны.- Немного поговорим о ситуации на других направлениях. Минобороны официально заявило о взятии Работино. Но вопрос же не в контроле над самим селом, а в том, как мы будем срезать этот выступ и освобождать территорию, которую ВСУ отхватили у нас по итогам "контрнаступа".- Было бы хорошо срезать это вклинение, потому что в этом месте наша оборона ослаблена. Со взятием Работино эта рана частично затянулась. Но в целом Запорожье – это вспомогательный участок фронта. На все у нас сил не хватает. И эта задача именно что из разряда "Хорошо бы".- Также с Донецкого направления поступают сообщения об еще одном тактическом нашем успехе. Мы почти взяли Уманское, которое выходит к Карловке/Курахово и всей реке Волчья.- В прошлый раз мы говорили, сможем ли мы пересечь овраг в районе Семеновки и Бердычей, чтобы пойти вперед. Тогда мы предположили, что туда можно пойти с севера. Так оно и получилось после взятия Очеретино. Да и вообще мы берем ВСУ в карман на участке от Соловьево до Уманского.К югу от Уманского мы близки к взятию Нетайлово. Между ними есть деревенька Яснобродовка, которая может стать следующей. Да, это мощный украинский опорный пункт, но мы перерезаем его логистику. ВСУ придется либо снабжать его пешком через две реки под нашим огнем, либо уходить. При Сырском противник уже не цепляется за каждый куст. Либо это стиль нового главкома, либо он уже настолько ослаб.Наше продвижение к Карловскому водохранилищу постепенно продолжается. Это сложная местность с кучей речек и сельскохозяйственных водоемов. Но с севера над этим участком начинает нависать Очеретинский выступ.От самого Очеретино мы можем двигаться на запад вдоль железной дороги. Здесь начинается тот самый донецкий кряж, который идет к Часов Яру с определенными долинами. Теоретически мы можем начать оттуда двигаться на север.Я пока не могу выделить тут главного направления нашего удара, потому что мы оказываем давление по всему фронту. Мы направляем резервы туда, где рвется. А поскольку у нас резервов больше, мы развиваем успех быстрее, чем противник пытается затыкать эти дыры.- Если я правильно понял ваши рассуждения, то даже если мы откроем Сумское направление, это лишь приведет к продолжению нашей текущей боевой работы, а не к глубоким прорывам?- Да.Наша стратегия на истощение ВСУ продолжится. У нас нет инструментов для стремительного прорыва фронта на большую глубину.Наша стратегия может привести к каскадному обрушению фронта. Но это не будут стрелки на полкарты. Это будет означать, что оборона ВСУ порвется как гнилая ткань. В Первую мировую для кайзеровской армии так все и закончилось. Она не смогла удержать протяженный фронт. Ее просто раздавило давлением.Мы не знаем, когда это произойдет в ходе СВО.Я очень обрадуюсь, что это произойдет этим летом. Но это может произойти следующим летом или даже следующей зимой. Это зависит от того, насколько велики будут западные поставки оружия для Украины и насколько успешно киевский режим сможет провести мобилизацию.Пока ВСУ как боевая система чихает, но работает. Недооценивать противника нельзя. Но наше давление по всему фронту обязательно приблизит его распад.О других особенностях тактики и стратегии ВС РФ в ходе спецлперации читайте в интервью Олега Измайлова: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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