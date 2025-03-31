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Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны

Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны - 31.03.2025 Украина.ру

Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 66 украинских беспилотников над тремя областями страны, сообщили в Минобороны РФ

2025-03-31T08:04

2025-03-31T08:04

2025-03-31T08:04

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Из них 41 дрон сбили над территорией Брянской области, 24 беспилотника – над Калужской и один над Курской областями.О других успехах россиян - в материале Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, курская область, минобороны