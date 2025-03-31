Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062161988.html
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны - 31.03.2025 Украина.ру
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 66 украинских беспилотников над тремя областями страны, сообщили в Минобороны РФ
2025-03-31T08:04
2025-03-31T08:04
новости
россия
брянская область
курская область
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Из них 41 дрон сбили над территорией Брянской области, 24 беспилотника – над Калужской и один над Курской областями.О других успехах россиян - в материале Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, курская область, минобороны
Новости, Россия, Брянская область, Курская область, Минобороны

Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны

08:04 31.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 66 украинских беспилотников над тремя областями страны, сообщили в Минобороны РФ
Из них 41 дрон сбили над территорией Брянской области, 24 беспилотника – над Калужской и один над Курской областями.
О других успехах россиян - в материале Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБрянская областьКурская областьМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ
08:33Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
08:16Спасти Краков. 80 лет миссии "майора Вихря"
08:15Главное за ночь 31 марта
08:04Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны
07:59Киев в обмен на Крым: успешная дипломатия Василия Голицына
07:45Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ
07:15Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США
07:03"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским
07:00Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины
06:15"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи
06:00Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
05:45"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине
05:30"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества
05:10Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем
05:03Оба моих деда дошли до Берлина
05:00Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки
04:53Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…
04:30Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки
04:05О несдающихся
Лента новостейМолния