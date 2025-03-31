https://ukraina.ru/20250331/1062161386.html
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США - 31.03.2025 Украина.ру
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США
Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от ресурсной сделки Вашингтона и Киева. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Белого дома в соцсети Х
2025-03-31T07:15
2025-03-31T07:15
2025-03-31T07:15
новости
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_499:0:2737:1259_1920x0_80_0_0_ccfeb208e38287a5667dba4229690884.jpg.webp
"Кстати, я вижу, что Зеленский пытается отказаться от редкоземельной сделки. Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие-большие проблемы", - сказал Трамп.Он добавил, что Вашингтон и Киев уже договорились по сделке, а теперь Зеленский говорит: "Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия".Общаясь с журналистами американский лидер также указал, что Украине "никогда не стать членом НАТО", и Зеленский это понимает.Подробнее о требовании администрации американского президента контроля над экономикой Украины - в материале Егора Леева США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта на сайте Украина.ру.
сша
украина
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3971d708950028496e06e0937baa28c9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, США, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США
Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от ресурсной сделки Вашингтона и Киева. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Белого дома в соцсети Х