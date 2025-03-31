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Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США

Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США - 31.03.2025 Украина.ру

Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от ресурсной сделки Вашингтона и Киева. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Белого дома в соцсети Х

2025-03-31T07:15

2025-03-31T07:15

2025-03-31T07:15

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"Кстати, я вижу, что Зеленский пытается отказаться от редкоземельной сделки. Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие-большие проблемы", - сказал Трамп.Он добавил, что Вашингтон и Киев уже договорились по сделке, а теперь Зеленский говорит: "Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия".Общаясь с журналистами американский лидер также указал, что Украине "никогда не стать членом НАТО", и Зеленский это понимает.Подробнее о требовании администрации американского президента контроля над экономикой Украины - в материале Егора Леева США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, нато