Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062135901.html
Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины
Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины - 31.03.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины
Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска. Они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.
2025-03-31T07:00
2025-03-31T07:00
интервью
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
евгения гуцул
ес
вооруженные силы украины
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, какова вероятность срыва российско-американских переговоров?- В срыве российско-американских переговоров заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. И в Америке, и в Европе есть точно такие же глобалисты только правоконсервативного толка, как тот же Трамп. Европейские правые глобалисты пытаются эти переговоры поддержать, но добиться не того результата, который нужен России, поэтому переговоры могут быть сорваны.Удаться эти переговоры могут потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не мы. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики. В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию.И Украина — это не только Зеленский, Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес. Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет.И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Получится у них или нет? А кто в 1941 году мог точно сказать, получится у Гитлера или нет? В мировой прессе СССР уже хоронили. Никто не знал, чем это закончится, поэтому эта победа для нас так ценна. Она не была детерминирована, мы ее зубами выгрызли.И сейчас ситуация сложная, но не трагическая. Мы ведем сложную борьбу и далеко не с одной Украиной. Люди думают, что ушел плохой Байден, пришел хороший Трамп, США на нашей стороне. Это не так. Они не наши друзья, они реализуют свою политику, которая частично совпадает с нашими интересами. Украина и ЕС могут улететь на луну и не мешать нам заключать соглашение с США.Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска пусть даже в количестве 5-10 тысяч человек. Даже если их там будут убивать, они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией.- Говоря о мирных переговорах нельзя не затронуть тему нового Нюрнбергского процесса. Насколько масштабным он может быть?- Кто организовал Нюрнбергский процесс? Коалиция, воевавшая против стран Оси. У нас есть коалиция стран, воевавших против Украины?Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А так Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства. Тех, кто успеет убежать в Великобританию не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Зеленского с точки зрения российских законов не будет, потому что он как главнокомандующий несет полную ответственность за действия ВСУ.Вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали. Например, если попытаться вменить учителю фальсификацию истории, потому что он покажет свой диплом и учебник, по которому он учил, выпущенный Министерством образования. А вот если он ходил в СБУ и стучал на учеников и их родителей за то, что они занимают пророссийскую позицию, тогда его смогут посадить, как человека, который совершал преступления против свободы личности.Когда мы говорим о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности. Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных, против гражданских, и здесь уже не важно, стали ли они потом российскими гражданами или нет.Их будут ловить и судить как за преступления против российских граждан, так и против людей, находившихся под российской защитой. В этой группе риска находятся все украинские военнослужащие, все украинские политики. Это сотни тысяч людей, но вряд ли мы их будем всех сажать. Даже в Германии не сажали всех членов СС и НСДАП, которые были объявлены преступными организациями. Но, наверно, десятки тысяч могут сесть, чтобы остальным было понятно, что они тоже находятся в этой группе риска и обвинения могут быть выдвинуты и против них.- Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии — это очередная волна политических чисток?- У властей Молдавии свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются взять местную власть под контроль и фактически ликвидировать гагаузскую автономию. При Санду это обострилось в очередной раз.Они пытались обвинить Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана. Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера в Турции? Да, потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни.Гуцул уже угрожали посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев. Ее вообще не хотели видеть в качестве башкана Гагаузии. В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается. Высока вероятность того, что у них и с Гуцул дело закончится ничем. Она пользуется в Гагаузии широкой поддержкой, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии.В свое время Гагаузия получила широкую автономию, чтобы вместе с Приднестровьем не начала поход на Кишинев. В таком случае Молдавия рухнула бы еще в начале 90-х. Санду может ехать к Зеленскому и сидеть там в бункере, но другие молдавские политики хотят сохранить для себя свою маленькую Молдавию.О российско-американских переговорах Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии
https://ukraina.ru/20250328/1062120431.html
https://ukraina.ru/20250328/1062105783.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Порунов
Александр Порунов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_da9ca032c9a0e6f8d9fb09aee67f2419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евгения гуцул, ес, вооруженные силы украины, сбу
Интервью, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евгения Гуцул, ЕС, Вооруженные силы Украины, СБУ

Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины

07:00 31.03.2025
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска. Они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, какова вероятность срыва российско-американских переговоров?
- В срыве российско-американских переговоров заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. И в Америке, и в Европе есть точно такие же глобалисты только правоконсервативного толка, как тот же Трамп. Европейские правые глобалисты пытаются эти переговоры поддержать, но добиться не того результата, который нужен России, поэтому переговоры могут быть сорваны.
Удаться эти переговоры могут потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не мы. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики. В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию.
И Украина — это не только Зеленский, Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес. Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет.
И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Получится у них или нет? А кто в 1941 году мог точно сказать, получится у Гитлера или нет? В мировой прессе СССР уже хоронили. Никто не знал, чем это закончится, поэтому эта победа для нас так ценна. Она не была детерминирована, мы ее зубами выгрызли.
28 марта, 12:38
Какой трибунал по Украине нужен России и на что согласится "мировая общественность" — Ищенко
И сейчас ситуация сложная, но не трагическая. Мы ведем сложную борьбу и далеко не с одной Украиной. Люди думают, что ушел плохой Байден, пришел хороший Трамп, США на нашей стороне. Это не так. Они не наши друзья, они реализуют свою политику, которая частично совпадает с нашими интересами. Украина и ЕС могут улететь на луну и не мешать нам заключать соглашение с США.
Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска пусть даже в количестве 5-10 тысяч человек. Даже если их там будут убивать, они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.
Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией.
- Говоря о мирных переговорах нельзя не затронуть тему нового Нюрнбергского процесса. Насколько масштабным он может быть?
- Кто организовал Нюрнбергский процесс? Коалиция, воевавшая против стран Оси. У нас есть коалиция стран, воевавших против Украины?
Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А так Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства. Тех, кто успеет убежать в Великобританию не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Зеленского с точки зрения российских законов не будет, потому что он как главнокомандующий несет полную ответственность за действия ВСУ.
Вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали. Например, если попытаться вменить учителю фальсификацию истории, потому что он покажет свой диплом и учебник, по которому он учил, выпущенный Министерством образования. А вот если он ходил в СБУ и стучал на учеников и их родителей за то, что они занимают пророссийскую позицию, тогда его смогут посадить, как человека, который совершал преступления против свободы личности.
Когда мы говорим о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности. Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных, против гражданских, и здесь уже не важно, стали ли они потом российскими гражданами или нет.
Их будут ловить и судить как за преступления против российских граждан, так и против людей, находившихся под российской защитой. В этой группе риска находятся все украинские военнослужащие, все украинские политики. Это сотни тысяч людей, но вряд ли мы их будем всех сажать. Даже в Германии не сажали всех членов СС и НСДАП, которые были объявлены преступными организациями. Но, наверно, десятки тысяч могут сесть, чтобы остальным было понятно, что они тоже находятся в этой группе риска и обвинения могут быть выдвинуты и против них.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
28 марта, 05:10
Не быть, а казаться: потешный саммит в ПарижеВ Париже в четверг, 27 марта, прошёл саммит "Коалиции желающих". Более нелепого названия для официального мероприятия трудно придумать. Однако, как у Петра 1 было потешное войско, так и у Европы такие же потешные решения. Макрон собрал не такую уж и коалицию из не таких уж и желающих, судя по итогам саммита. А они, итоги, скромные:
- Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии — это очередная волна политических чисток?
- У властей Молдавии свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются взять местную власть под контроль и фактически ликвидировать гагаузскую автономию. При Санду это обострилось в очередной раз.
Они пытались обвинить Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана. Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера в Турции? Да, потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни.
Гуцул уже угрожали посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев. Ее вообще не хотели видеть в качестве башкана Гагаузии. В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается.
Высока вероятность того, что у них и с Гуцул дело закончится ничем. Она пользуется в Гагаузии широкой поддержкой, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии.
В свое время Гагаузия получила широкую автономию, чтобы вместе с Приднестровьем не начала поход на Кишинев. В таком случае Молдавия рухнула бы еще в начале 90-х. Санду может ехать к Зеленскому и сидеть там в бункере, но другие молдавские политики хотят сохранить для себя свою маленькую Молдавию.
О российско-американских переговорах Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвгения ГуцулЕСВооруженные силы УкраиныСБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Спецслужбы Украины пытаются втянуть малолетних россиян и ветеранов СВО в теракты и экстремизм - СБ РФ
08:33Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
08:16Спасти Краков. 80 лет миссии "майора Вихря"
08:15Главное за ночь 31 марта
08:04Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией - Минобороны
07:59Киев в обмен на Крым: успешная дипломатия Василия Голицына
07:45Сийярто засомневался в способности ЕС профинансировать вооружение ВСУ
07:15Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами в случае отказа от ресурсной сделки с США
07:03"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с Зеленским
07:00Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины
06:15"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи
06:00Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
05:45"ВСУ прячутся в сараях и погребах": Алехин рассказал о ситуации в Курской области и на Белгородчине
05:30"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества
05:10Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем
05:03Оба моих деда дошли до Берлина
05:00Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки
04:53Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…
04:30Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки
04:05О несдающихся
Лента новостейМолния