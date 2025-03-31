https://ukraina.ru/20250331/1062135901.html

Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины

Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины - 31.03.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины

Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска. Они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.

2025-03-31T07:00

2025-03-31T07:00

2025-03-31T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, какова вероятность срыва российско-американских переговоров?- В срыве российско-американских переговоров заинтересована не только Украина, а еще Франция и Великобритания, европейские и американские левые либералы. И в Америке, и в Европе есть точно такие же глобалисты только правоконсервативного толка, как тот же Трамп. Европейские правые глобалисты пытаются эти переговоры поддержать, но добиться не того результата, который нужен России, поэтому переговоры могут быть сорваны.Удаться эти переговоры могут потому, что у Росси и США есть заинтересованность в результате. США предлагают найти компромисс за счет Европы и Украины, которые за все должны заплатить. России все равно, кто заплатит, лишь бы платили не мы. Но пока США не могут их заставить двигаться в фарватере американской внешней политики. В плане заключения с Россией мира они занимают диаметрально противоположную позицию.И Украина — это не только Зеленский, Сырский, нацики, которые бегают по полям и стреляют в наших солдат. Украина пользуется поддержкой в этом вопросе значительной части Евросоюза, которая видит в этом свой интерес. Не потому, что им жалко Украину, они хотят, чтобы США продолжали бороться на их стороне, а не заключали с Россией компромисс за их европейский счет.И в одном окопе с ними и с Украиной находятся американские демократы, которые сейчас собираются вернуться к власти. Они сейчас борются даже не против России, а против Трампа, он для них главный враг. Получится у них или нет? А кто в 1941 году мог точно сказать, получится у Гитлера или нет? В мировой прессе СССР уже хоронили. Никто не знал, чем это закончится, поэтому эта победа для нас так ценна. Она не была детерминирована, мы ее зубами выгрызли.И сейчас ситуация сложная, но не трагическая. Мы ведем сложную борьбу и далеко не с одной Украиной. Люди думают, что ушел плохой Байден, пришел хороший Трамп, США на нашей стороне. Это не так. Они не наши друзья, они реализуют свою политику, которая частично совпадает с нашими интересами. Украина и ЕС могут улететь на луну и не мешать нам заключать соглашение с США.Но Украине достаточно жестко отказываться выполнять условия соглашения между Россией и США, потому что это не США присутствуют на поле боя. И тогда переговоры будут сорваны без всяких сложных планов. Евросоюз Украину будет в этом поддерживать, давать деньги, посылать войска пусть даже в количестве 5-10 тысяч человек. Даже если их там будут убивать, они создадут видимость общеевропейской войны с Россией.Свою часть работы на поле боя Россия выполнила. Она всех заставила поверить, что если не будет мира, не будет Украины. Теперь американцы должны заставить своих европейских союзников захотеть мира с Россией.- Говоря о мирных переговорах нельзя не затронуть тему нового Нюрнбергского процесса. Насколько масштабным он может быть?- Кто организовал Нюрнбергский процесс? Коалиция, воевавшая против стран Оси. У нас есть коалиция стран, воевавших против Украины?Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А так Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства. Тех, кто успеет убежать в Великобританию не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Зеленского с точки зрения российских законов не будет, потому что он как главнокомандующий несет полную ответственность за действия ВСУ.Вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали. Например, если попытаться вменить учителю фальсификацию истории, потому что он покажет свой диплом и учебник, по которому он учил, выпущенный Министерством образования. А вот если он ходил в СБУ и стучал на учеников и их родителей за то, что они занимают пророссийскую позицию, тогда его смогут посадить, как человека, который совершал преступления против свободы личности.Когда мы говорим о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности. Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных, против гражданских, и здесь уже не важно, стали ли они потом российскими гражданами или нет.Их будут ловить и судить как за преступления против российских граждан, так и против людей, находившихся под российской защитой. В этой группе риска находятся все украинские военнослужащие, все украинские политики. Это сотни тысяч людей, но вряд ли мы их будем всех сажать. Даже в Германии не сажали всех членов СС и НСДАП, которые были объявлены преступными организациями. Но, наверно, десятки тысяч могут сесть, чтобы остальным было понятно, что они тоже находятся в этой группе риска и обвинения могут быть выдвинуты и против них.- Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии — это очередная волна политических чисток?- У властей Молдавии свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются взять местную власть под контроль и фактически ликвидировать гагаузскую автономию. При Санду это обострилось в очередной раз.Они пытались обвинить Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана. Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера в Турции? Да, потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни.Гуцул уже угрожали посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев. Ее вообще не хотели видеть в качестве башкана Гагаузии. В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается. Высока вероятность того, что у них и с Гуцул дело закончится ничем. Она пользуется в Гагаузии широкой поддержкой, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии.В свое время Гагаузия получила широкую автономию, чтобы вместе с Приднестровьем не начала поход на Кишинев. В таком случае Молдавия рухнула бы еще в начале 90-х. Санду может ехать к Зеленскому и сидеть там в бункере, но другие молдавские политики хотят сохранить для себя свою маленькую Молдавию.О российско-американских переговорах Русско-американское урегулирование, как мастер-класс дистиллированной дипломатии

https://ukraina.ru/20250328/1062120431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евгения гуцул, ес, вооруженные силы украины, сбу