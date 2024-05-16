https://ukraina.ru/20240516/1055096225.html

WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие

WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие - 16.05.2024 Украина.ру

WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие

В феврале 2022 года Россия запустила исследовательский космический аппарат для создания противоспутникового ядерного оружия, заявили американские чиновники в интервью газете The Wall Street Journal

2024-05-16T11:34

2024-05-16T11:34

2024-05-16T11:34

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Уточняется, что два года назад в космос якобы был запущен спутник, предназначенный для тестирования российской стороной компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое будет нести ядерное устройствоПо данным анонимных официальных лиц США, вывод этого спутника, который не несет ядерное оружие, проходил в рамках российской противоспутниковой программы. Такая кампания вызывает растущее беспокойство у администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и экспертов вне правительства, утверждает автор статьи."Это оружие, если оно будет развернуто, даст Москве возможность уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите ядерным взрывом", - предупреждают журналисты.Ранее в США сообщали, что у России есть планы разместить ядерное оружие в космосе и именно с этим связана угроза американской национальной безопасности. В РФ опровергали такие заявления, напоминая, что Россия всегда была категорически против размещения ЯО в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договоренности.

https://ukraina.ru/20240515/1055051222.html

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новости, россия, сша, the wall street journal, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность