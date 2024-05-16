WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055096225.html
WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие
WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие - 16.05.2024 Украина.ру
WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие
В феврале 2022 года Россия запустила исследовательский космический аппарат для создания противоспутникового ядерного оружия, заявили американские чиновники в интервью газете The Wall Street Journal
2024-05-16T11:34
2024-05-16T11:34
новости
россия
сша
the wall street journal
ядерное оружие
ядерная война
ядерная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053314776_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_f69be2d4656bd8834c195b5f3a13befc.jpg
Уточняется, что два года назад в космос якобы был запущен спутник, предназначенный для тестирования российской стороной компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое будет нести ядерное устройствоПо данным анонимных официальных лиц США, вывод этого спутника, который не несет ядерное оружие, проходил в рамках российской противоспутниковой программы. Такая кампания вызывает растущее беспокойство у администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и экспертов вне правительства, утверждает автор статьи."Это оружие, если оно будет развернуто, даст Москве возможность уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите ядерным взрывом", - предупреждают журналисты.Ранее в США сообщали, что у России есть планы разместить ядерное оружие в космосе и именно с этим связана угроза американской национальной безопасности. В РФ опровергали такие заявления, напоминая, что Россия всегда была категорически против размещения ЯО в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договоренности.
https://ukraina.ru/20240515/1055051222.html
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053314776_794:0:3525:2048_1920x0_80_0_0_cca4d49e0bf08dfc76d9b4fd3304f52e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, the wall street journal, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность
Новости, Россия, США, The Wall Street Journal, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность

WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие

11:34 16.05.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В феврале 2022 года Россия запустила исследовательский космический аппарат для создания противоспутникового ядерного оружия, заявили американские чиновники в интервью газете The Wall Street Journal
"Космос-2553" вышел на орбиту в феврале 2022 года, всего за несколько недель до того, как Россия вторглась на Украину", - сказано в публикации.
Уточняется, что два года назад в космос якобы был запущен спутник, предназначенный для тестирования российской стороной компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое будет нести ядерное устройство
По данным анонимных официальных лиц США, вывод этого спутника, который не несет ядерное оружие, проходил в рамках российской противоспутниковой программы. Такая кампания вызывает растущее беспокойство у администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и экспертов вне правительства, утверждает автор статьи.

"Это оружие, если оно будет развернуто, даст Москве возможность уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите ядерным взрывом", - предупреждают журналисты.

Ранее в США сообщали, что у России есть планы разместить ядерное оружие в космосе и именно с этим связана угроза американской национальной безопасности. В РФ опровергали такие заявления, напоминая, что Россия всегда была категорически против размещения ЯО в космосе и призывает соблюдать все имеющиеся договоренности.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 04:30
"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФПервоначально Запад планировал как можно дольше "истязать" российскую армию и экономику об Украину. Он стремится развязать третью мировую войну, которую Россия пытается не допустить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиРоссияСШАThe Wall Street JournalЯдерное оружиеядерная войнаядерная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая
13:33Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе
13:20Путин почувствовал себя в Китае как дома
13:08Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
12:59Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным
12:58Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
12:51Украинских военных выслали из Германии за нацистскую символику
12:47"Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье
11:47"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
11:45Володин предостерёг Запад от украинских провокаций
11:34WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие
11:07Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации
10:33Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече
10:18Правительство Нидерландов ужесточает миграционные правила
10:18ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны
10:12Путин назвал партнерство России и Китая образцовым
09:58Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти
09:52Фицо в коме, на Украине угрожают Орбану, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 мая
09:46Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
09:45Конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" - Песков
Лента новостейМолния