Первый зарубежный визит после инаугурации: Владимир Путин отправляется в Китай
13:23 15.05.2024 (обновлено: 14:34 15.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Президент России Владимир Путин 16-17 мая нанесет первый после инаугурации зарубежный визит. Глава российского государства посетит Китай
Личная химия
Поездка Путина в Китай – симметричный ответ на прошлогодний визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Как и в случае главы российского государства, такой визит состоялся через 10 дней после вступления председателя КНР в третий раз в свою должность.
Как рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, такие совпадения не случайность.
"Такая традиция является наглядным подтверждением высокого уровня двусторонних отношений и приоритетного внимания, которое уделяется с обеих сторон российско-китайскому партнерству. Это, безусловно, отражает также и личную химию, сложившуюся между двумя лидерами наших государств", - сказал он в комментарии журналистам 14 мая.
Сначала в Пекин…
Путин отправится в Китай вместе с представительной делегацией, в которую вошли вице-премьеры, члены правительства, главы Центробанка, Росфинмониторинга, Росатома, РЖД, Сбербанка, ВТБ, "Роснефти", Роснано и др.
Лидеры двух стран проведут переговоры один на один, также состоится неформальная встреча "1+4", где с российской стороны, помимо Путина, примут участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также Юрий Ушаков.
"Важнее всего в Китае попить чай один на один особенно", - прокомментировал Ушаков запланированную встречу Путина и Си Цзиньпина.
Помимо этого, в программе визита также значатся переговоры делегаций в расширенном составе, а также встреча президента России с председателем Госсовета КНР Ли Цяном.
"В ходе переговоров планируется обсудить общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, рассмотреть актуальные глобальные, региональные проблемы", - заявил Ушаков.
По его словам, приоритет будет отдан вопросам торгово-экономического сотрудничества двух государств.
Отмечается, что стороны затронут также тему Украины и другие вопросы международной тематики, такие как взаимодействие в международных организациях (ООН, БРИКС и др.), сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Пояс и путь", а также ситуацию на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии.
По итогам переговоров на высшем уровне Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", которое будет принято в ознаменование 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Помимо этого, лидерами двух государств будут подписаны одиннадцать межправительственных соглашений, также к визиту подготовлен большой пакет прочих документов, в том числе коммерческих, которые будут подписаны сторонами.
…а потом в Харбин
На второй день визита Владимир Путин посетит Харбин – столицу провинции Хэйлунцзян, которая граничит с РФ. Там к российской делегации присоединятся главы двух десятков регионов России.
"Центральным мероприятием программы в Харбине станет участие нашего президента в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В рамках выставки ЭКСПО пройдет краткая встреча нашего президента с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян", - сообщил Ушаков.
Следующий пункт в программе президента РФ – посещение Харбинского политехнического университета. Помимо знакомства с этим учебным заведением и осмотра его музея, глава российского государства пообщается со студентами, аспирантами и преподавателями этого вуза и ответит на их вопросы.
После этого состоится итоговая встреча Путина с российскими журналистами, которые будут сопровождать его в Китае.
Сообщается также, что в Харбине президент России возложит цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая, а также посетит действующий православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Вне конъюнктуры
Накануне визита Владимир Путин дал интервью китайского агентству Синьхуа, в котором он рассказал о взаимоотношениях с Си Цзиньпином и о своем видении российско-китайского сотрудничества.
Глава российского государства рассказал, что знаком с председателем КНР с 2010 года.
"У него уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча – это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - отметил Путин.
Беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между РФ и Китаем, заявил Путин, является причиной того, что первый его зарубежный визит после инаугурации состоится именно в эту страну.
9 мая, 14:23"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?В ходе своего европейского турне председатель КНР Си Цзиньпин 7 и 8 мая посетил Сербию. В Белград китайский лидер прилетел из Парижа, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и улетел в Будапешт, где его ожидали переговоры с руководством Венгрии
"Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран. Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане – о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Все это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнёрства в новую эпоху", - подчеркнул Путин.
Вместе против западного неоколониализма
Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности, пытаются обеспечить свое благополучие за счет неоколониальных методов, заявил президент.
Такое положение ни Россию, ни ее партнеров не устраивает, отметил Путин. У РФ и Китая "схожие или совпадающие позиции по ключевым вопросам международной повестки".
"Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", - рассказал российский лидер.
Убедительными примерами такого взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка, резюмировал он.
План Китая по Украине
РФ положительно оценивает подходы КНР к урегулированию ситуации на Украине, заявил Путин.
"Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги – по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряжённости, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок – развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - сказал он.
Данные предложения, продолжил Путин, могли быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который привел бы к устойчивому миру, однако эти инициативы на Украине слышать не желают.
"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины. Почему? Потому что именно их политика в предыдущие годы и десятилетия и привела к нынешним глобальным потрясениям. Вместо этого западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить её, снабжают киевские власти деньгами и оружием", - заявил Путин.
Он напомнил, как Киев отказалась от переговоров с Москвой по требованию Запада и подчеркнул, что Кремль готов вернуться к диалогу с украинской стороной, но только с учетом интересов России.