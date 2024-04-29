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Политолог объяснил, придется ли России воевать с Британией на территории Украины

Политолог объяснил, придется ли России воевать с Британией на территории Украины - 29.04.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, придется ли России воевать с Британией на территории Украины

Политолог Владимир Джаралла в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, придется ли России напрямую воевать с Британией на территории Украины

2024-04-29T05:00

2024-04-29T05:00

2024-04-29T05:00

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украина

владимир джаралла

нато

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"Пока есть один обнадеживающий момент. Все страны НАТО категорически против участия своих наземных сил в этом конфликте. Для них это настоящая красная линия, за которую они переходить не собираются. Если сейчас кто-то из натовских политиков заявит об этом, это будет стоить ему политической карьеры. Запад будет наблюдать, как гибнут украинцы, ослабляя Россию (как они на это надеются). Пока так", - сказал политолог.Полный текст интервью Владимир Джаралла: Если Великобритания заиграется с Россией у Крыма, придется наносить удары по Польше читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, британия, украина, владимир джаралла, нато