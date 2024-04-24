https://ukraina.ru/20240424/1054679432.html

Владимир Джаралла: Если Великобритания заиграется с Россией у Крыма, придется наносить удары по Польше

Владимир Джаралла: Если Великобритания заиграется с Россией у Крыма, придется наносить удары по Польше - 24.04.2024 Украина.ру

Владимир Джаралла: Если Великобритания заиграется с Россией у Крыма, придется наносить удары по Польше

Все страны НАТО категорически против участия своих наземных сил в этом конфликте. Для них – это настоящая красная линия, за которую они переходить не собираются. Если сейчас кто-то из натовских политиков заявит об этом, это будет стоить ему политической карьеры

2024-04-24T08:25

2024-04-24T08:25

2024-04-24T08:25

интервью

россия

украина

великобритания

нато

запад

экономика

крым

черноморский флот

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/17/1033551782_89:0:818:410_1920x0_80_0_0_d4c67ebf6367997c8f3008d38c8476e8.jpg

Запад будет наблюдать, как гибнут украинцы, ослабляя Россию (как они на это надеются), считает политолог Владимир ДжараллаОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки (важная узловая станция на господствующей высоте). В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что мы полностью освободили этот населенный пункт. При этом наши наступающие войска вытянулись в длинную кишку, вроде бы уязвимую с точки зрения фланговых ударов, но ничего подобного ВСУ в настоящий момент так и не предприняли.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады объявил о переводе оборонной промышленности королевства в военный режим. Сделал он это заявление после многочисленных жалоб британских военных о том, что в случае полномасштабной войны с Россией они бы остались без боеприпасов спустя несколько месяцев.- Владимир, сколько в этом заявлении пиара, а сколько – реальных военно-экономических приготовлений Лондона?- В этой истории есть два аспекта – тактический и стратегический.Сейчас это просто пропаганда, за которой пока ничего не стоит, потому что для этого нет никаких возможностей. Проблема в том, что это становится одним из направлений развития европейской экономики. Следовательно, мы увидим, как со скрипом, со страшной руганью и попытками урвать друг у друга куски оборонного бюджета, Европа будет раскручивать эту тематику по нескольким причинам.Первая причина – деньги. Ничто не приносит такой прибыли, как все, что связано с военной промышленностью. Как показала практика, необязательно для этого производить танки, которые могут оказаться плохими. Достаточно просто на них тратиться.Вторая причина – пользуясь мифической угрозой России, Запад будет реализовывать определенные политические решения по "сплочению союзников", а по факту – по приведению к их покорности, чтобы за их счет развивать свою экономику. Потому что Европа в этом вопросе просядет достаточно сильно.Так что мы видим долгосрочный проект, который Запад реализует с большим трудом.Другое дело, что сами эти инициативы (то, как они объявляются и реализуются), производят отрезвляющее действие на многих в Европе. Когда Макрон выступил со своими громкими фантазиями об отправке французских войск на Украине, Париж не знал, как из этой ситуации выйти.А та же Польша, которая является первым русофобом в Европе? Как только перед ней начинает маячить перспектива стать полем боя, она нервничает и говорит, что примера Украины более чем достаточно.Тем не менее, мы видим опасную тенденцию, когда все играют и могут доиграться.- Другое дело, что для этих глубинных реформ Европе нужна серьезная перестройка общества. Насколько те же британцы к этому готовы?- К сожалению, мы столкнулись с безответственностью западных политиков. Поэтому такой разворот общества возможен мгновенно. Это очень похоже на 1914 год, когда все участники Первой мировой под бравурные марши вступали в бой, полагая, что максимум через несколько месяцев все закончится. В результате все затянулось на четыре года и привело к краху прежней Европы, крушением четырех империй и перемирием перед еще более страшной войной. А потом все ошарашено разводили руками: "А как такое могло произойти". Сегодня такое тоже может произойти в результате их собственной глупости.- Также Великобритания передала Украине более 1000 ракет, включая StormShadow, которые будут использованы для ударов по Крыму и Черноморскому флоту. Это делается в целях пропаганды? Или они действительно думают, что таким образом могут вытеснить нас из региона?- США и Великобритания считают своим серьезным успехом беспилотные катера, которые нанесли Черноморскому флоту немалый урон. Хотя в этом есть и немалая доля вины наших военных, которые не продумали элементарные меры безопасности. Надеюсь, сейчас эти меры принимаются в ускоренном темпе.Другое дело, что вся эти беспилотная тема работает при одном важнейшем условии – для этого нужно наведение со спутников и летающих радаров. Без них они абсолютно беспомощны. К сожалению, эти действия Великобритании не просто приближают эскалацию (под этим мягким словом мы пытаемся скрыть смысл того, что произойдет). Действия Великобритании приближают ситуацию, при которой России придется наносить удары по логистическим объектам в той же самой Польше.Похоже, только это поможет отрезвить Запад. Да и то не факт, что это не приведет к самому печальному сценарию, о котором я говорил ранее.Во всяком случае, нам ничто не мешает сбивать те же самые американские беспилотники, прибытие которых означает скорую воздушную или морскую атаку.- Насколько это должна быть массированная атака, чтобы мы пошли на такой шаг?- Эти массированные атаки уже были. Можно лишь восхититься тем, что было придумано в советское время и сохранено в условиях кризиса 1990х годов. Мы обладаем лучшей системой ПВО и РЭБ в мире, хоть они и не обеспечивают 100% безопасности. Так что атаки на Крым будут проводиться ежедневно. Поэтому ожидать чего-то еще не имеет смысла.- И все-таки, придется ли нам напрямую воевать с Британией на территории Украины?- Пока есть один обнадеживающий момент. Все страны НАТО категорически против участия своих наземных сил в этом конфликте. Для них – это настоящая красная линия, за которую они переходить не собираются. Если сейчас кто-то из натовских политиков заявит об этом, это будет стоить ему политической карьеры. Запад будет наблюдать, как гибнут украинцы, ослабляя Россию (как они на это надеются). Пока так.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

https://ukraina.ru/20240421/1054616478.html

россия

украина

великобритания

запад

крым

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, великобритания, нато, запад, экономика, крым, черноморский флот, польша, риши сунак