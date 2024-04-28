https://ukraina.ru/20240428/1054782171.html

Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой

Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой - 28.04.2024 Украина.ру

Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой

Последние укрепленные районы ВСУ за Авдеевкой не взяты ВС РФ по причине того, что для этого не хватает "рабочих рук". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-28T04:57

2024-04-28T04:57

2024-04-28T04:57

новости

всу

авдеевка

сво

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601369_0:0:2436:1371_1920x0_80_0_0_02d901bf8cf4288f8cb826ac75aa1cb4.jpg

Речь идет о Бердычах и Семеновке - последних укрепрайонах украинской армии за самой Авдеевкой."Мы там столкнулись с классическим случаем нехватки рук на фоне того, что остатки украинского гарнизона в Бердычах и Семеновке пытаются держаться из последних сил. Такова общая задача противника во всех укрепрайонах от Авдеевки до Красногоровки", - прокомментировал Измайлов.Враг ожидал массированного удара наших войск именно на их направлении. А в это время мы, вопреки их ожиданиям, нанесли удар в районе Очеретино и Красногоровки. Это логичное и правильное решение, отметил эксперт.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

авдеевка

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, авдеевка, сво, донбасс