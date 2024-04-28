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Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой
Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой - 28.04.2024 Украина.ру
Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой
Последние укрепленные районы ВСУ за Авдеевкой не взяты ВС РФ по причине того, что для этого не хватает "рабочих рук". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-28T04:57
2024-04-28T04:57
2024-04-28T04:57
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Речь идет о Бердычах и Семеновке - последних укрепрайонах украинской армии за самой Авдеевкой."Мы там столкнулись с классическим случаем нехватки рук на фоне того, что остатки украинского гарнизона в Бердычах и Семеновке пытаются держаться из последних сил. Такова общая задача противника во всех укрепрайонах от Авдеевки до Красногоровки", - прокомментировал Измайлов.Враг ожидал массированного удара наших войск именно на их направлении. А в это время мы, вопреки их ожиданиям, нанесли удар в районе Очеретино и Красногоровки. Это логичное и правильное решение, отметил эксперт.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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новости, всу, авдеевка, сво, донбасс
Новости, ВСУ, Авдеевка, СВО, Донбасс
Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой
Последние укрепленные районы ВСУ за Авдеевкой не взяты ВС РФ по причине того, что для этого не хватает "рабочих рук". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Речь идет о Бердычах и Семеновке - последних укрепрайонах украинской армии за самой Авдеевкой.
"Мы там столкнулись с классическим случаем нехватки рук на фоне того, что остатки украинского гарнизона в Бердычах и Семеновке пытаются держаться из последних сил. Такова общая задача противника во всех укрепрайонах от Авдеевки до Красногоровки", - прокомментировал Измайлов.
Враг ожидал массированного удара наших войск именно на их направлении. А в это время мы, вопреки их ожиданиям, нанесли удар в районе Очеретино и Красногоровки. Это логичное и правильное решение, отметил эксперт.