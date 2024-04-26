https://ukraina.ru/20240426/1054720853.html

Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово

Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово - 26.04.2024 Украина.ру

Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово

Нам больше надо опасаться не украинских дронов, а дальнобойных ракет ATACAMS. Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб нашей логистике. Их в этом нам надо опережать

2024-04-26T05:50

2024-04-26T05:50

2024-04-26T05:50

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всу

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авдеевка

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Поэтому все мы ждем навязших в зубах ударов по мостам через Днепр, железнодорожным станциям и электросетям, которые ведут от украинских АЭС к промышленным центрам, до сих пор позволяющим противнику производить и ремонтировать свое вооружение, считает журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег ИзмайловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВС РФ после кавалерийского наскока на Очеретино к северо-западу от Авдеевки (важную узловую станцию на высоте) начали расширять зону контроля и повернули на юг в направлении Новобахмутовки и Соловьево. Поступают сообщения, что эти два поселка в скором времени перейдут под наш контроль.- Олег, каков общий замысел нашего командования на этом узком, но важном участке фронта?- Я не согласен с теми, кто считает, что взятие Очеретино было кавалерийским наскоком. Наши войска стали обрабатывать подступы к этому населенному пункту сразу же после освобождения Авдеевки. Еще в феврале мы выдвинулись туда на плечах отступающих всушников и остановились где-то в километре от Очеретино. А сейчас мы воспользовались удобным для штурма моментом и тем, что противник не сумел там возвести приличных укреплений.Новобамхутовка и Соловьево – это одна сельская община. Похоже, ВСУ в пределах этой сельской общины выстроили два укрепрайона. В ближайшее время они будут взяты.В целом Очеретино позволит нам двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс (новый Донбасс – это Павлоград и Пероштравенск в Днепропетровской области). Это серьезный промышленный район, хотя угольные шахты находятся в депрессивном состоянии по понятным причинам. Тем не менее, это выгодное экономическое приобретение.Кроме того, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали серьезное участие в событиях 2014 года. Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в наших вооруженных силах. А это очень важный психологический момент.Отмечу также, что еще более важные события сейчас происходят южнее в районе Красногоровки. Там идет решающий штурм завода огнеупорного кирпича, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону. А контроль над Красногоровкой открывает для нас прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Кураховка (как и Очеретино) – это серьезная артиллерийская площадка противника. Если мы ее возьмем, мы сделаем Донецк еще более безопасным.- Вы сказали про Гродовку. Это район Красноармейской агломерации, которая достаточно хорошо укреплена. Не слишком ли вы размахнулись со стрелочками на карте?- Не размахнулся. Я только обозначаю общее направление. Наступать по железной дороге очень удобно. Железная дорога важна для обеих сторон. Поэтому было бы логично предположить, что мы будем там наступать. Оттуда до Красноармейска действительно осталось 20 километров. Это вроде бы немного. Да, на СВО каждый километр стоит дороже, чем на любой другой войне. Но общее направление мы можем обозначить именно так.- Если говорить о более локальных задачах, нам надо разобраться с Бердычами и Семеновкой – последними укрепрайонами ВСУ за самой Авдеевкой. Какой вид боя идет в самих этих поселках?- Мы там столкнулись с классическим случаем нехватки рук на фоне того, что остатки украинского гарнизона в Бердычах и Семеновке пытаются держаться из последних сил. Такова общая задача противника во всех укрепрайонах от Авдеевки до Красногоровки.Кстати, враг ожидал массированного удара наших войск именно на их направлении. А в это время мы, вопреки их ожиданиям, нанесли удар в районе Очеретино и Красногоровки. Это логичное и правильное решение.- Насчет Красногоровки. В телеграм-каналах пишут, что приключения нашего "Царь-Мангала" продолжаются. Якобы он наехал на мину, но ему смогли эвакуировать в тыл на ремонт. Какую конкретно роль он сыграл в штурме этого завода огнеупорного кирпича?- Это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического фактора. Тот, кто больше верит в свою победу, тот и выигрывает. И даже если бы мы не изобрели этого "Царя-Мангала", его надо было бы придумать и всячески пиарить. Потому что роль пропаганды и агитации никто не отменял.- Если раньше по поводу Красногоровки были прогнозы, что ее будут брать ударом с разных сторон, то сейчас мы по факту атакуем ее в лоб. Можно ли говорить о новой тактике ВС РФ? Или это ситуативная история?- Это ситуативная история.Красногоровка – небольшой городок. Она чуть больше того же Очеретино. Находящиеся там железная дорога и огнеупорный завод находятся почти в центре города. Эти объекты ты никак не обойдешь. Плюс, мне что-то подсказывает, что Красногоровская группировка ВСУ не такая большая, как в других местах.- Красногоровка открывает путь на Карловку и Курахово. Их социально-экономическое значение мы разбирали в прошлый раз. А какое военное значение у всей реки Волчья, которую еще держали ополченцы, но так и не смогли удержать?- Ополченцы не смогли отстоять этот рубеж, потому что тогда они были необученными. Бывали случаи, когда бойцы даже не знали, что делать с тяжелым пулеметным вооружением. Сейчас у них умения стало гораздо больше.Сама по себе река Волчья – это исторический рубеж для Донбасса. Здесь кипели серьезные бои даже в Великую Отечественную войну. Немцы выстраивали там свою оборону, а их духовные наследники из Киева не преминут воспользоваться этим опытом.У них просто нет другого выбора. Потому что за рекой открывается такая же местность, как в районе Старомайорского или Работино. Это сельскохозяйственный край, который тянется до самого Днепра. Там больше нет удобных мест, где можно было бы возвести удобный рубеж обороны.Так что ВСУ будут держаться за Волчью до последнего.- Также наши войска взяли Новомихайловку, которая позволит подумать о перерезании ключевой трассы на Угледар. Но пока наше продвижение там остановилось. Мы не можем или не хотим этим заниматься?- Мы там подтягиваем личный состав, технику, боеприпасы и продовольствие. Слишком долго длилась битва за Новомихайловку. В одном маленьком селе ВСУ удалось организовать серьезное сопротивление. Насколько я понимаю, противник вдоль водохранилища противник выстроил стрелковые укрепления с пулеметными и минометными гнездами. Продвигаться нам было трудно. Но мы ее взяли. Пока наше командование играет резервами. Война (как и политика) – это искусство возможного.- Раньше я считал Угледар ключевым направлением, которое дает выход и в Запорожскую область, и на Курахово. Но пока складывается впечатление, что на фоне остальных наших успехов он уже будет не столь важен.- Да, раньше Угледар казался очень важным, потому что была другая конфигурация фронта. Но когда-то и Херсон имел большое значение, а теперь он не столь важен. Мы пока даже не знаем, как мы будем переправляться на Правобережье: в районе Днепропетровска, Черкасс, самого Херсона или в результате десанта с Кинбурнской косы. Это знает только Генштаб и Бог. Подождем. Учитывая, что в целом наша тактика тысячи порезов наносит обороне ВСУ большой ущерб, я очень надеюсь, что ждать осталось недолгого.- Давненько не было новостей из Часов Яра. А теперь и мы, и противник ожидают, что ВС РФ при массированной поддержке авиации начнут его штурм сразу с трех направлений. Такие крепости реально взять одним решительным ударом? Или ими можно овладеть лишь в результате долгой осады?- В районе Часов Яра мы собираем огромное количество православного чугуния, о котором все любят говорить. Там будет так же, как в Авдеевке. Собирали, собирали, а потом грохнули так, что мало не показалось. Обходные маневры там тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них. Так что давайте подождем.Вообще мне больше нравится район Северска и Красного Лимана. Мне кажется, нас в ближайшее время оттуда ждут хорошие новости.- Насколько я знаю, в районе Красного Лимана линия фронта стабильна уже очень долго, а наши успехи у Северска крайне ограничены.- Сегодня линия фронта стабильна, а завтра – наоборот. Мы же даем свои оценки, исходя из знания истории и местности Донбасса. Но никто не чешет там, где чешется. Успех приходит к тому, кто наносит врагу неожиданный удар. Наш прорыв к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен. Может быть, он случится.- Получается, сценарий штурма Славянско-Краматорской агломерации, когда ее будут охватывать с разных сторон, сохраняется?- Да. Продвижение к Славянску вдоль Северского Донца от Красного Лимана через Райгородок и Николаевку – это хороший вариант. Это просто чудесная местность для наступления.- Очень многие эксперты сейчас поднимают проблему, что чем дальше мы будем отходить от Донецка и других насиженных мест, тем длиннее станет наша логистика, которая будет подвергаться ударам украинских FPV-дронов. Это надуманная проблема? Или мы уже сейчас должны ее поднимать, чтобы искать способы решения?- Это не надуманная проблема. У ВСУ полно дронов различных модификаций. Одна Великобритания им много чего поставляет.Но сейчас нам больше надо опасаться не дронов, а дальнобойных ракет ATACAMS. США не только предоставили их Киеву в новом пакете военной помощи, но и привозили втихаря без всякого объявления. Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб нашей логистике.Я думаю, надо их в этом опережать. Надо поднимать ставки. Все мы ждем навязших в зубах ударов по мостам через Днепр, железнодорожным станциям и электросетям, которые ведут от украинских АЭС к промышленным центрам, до сих пор позволяющим противнику производить и ремонтировать свое вооружение.- Вы уверены, что мы можем все это уничтожить?- А все уничтожать не надо. Все время потихоньку повреждать – это даже лучше, чем сразу уничтожить. Потому что когда мы туда вернемся, нам это надо будет восстанавливать.

https://ukraina.ru/20240322/1054026544.html

https://ukraina.ru/20240425/1054694649.html

https://ukraina.ru/20240423/1054661975.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, авдеевка, донбасс, часов яр, сво, танки, авиация, славянск, железная дорога, артиллерия