Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о делах на фронте председателю Европейского командования Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристоферу Каволи. Об итогах телефонного разговора Сырский рассказал в соцсети Facebook*
"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", - написал Сырский.
Главком ВСУ обсудил с Каволи военно-техническое сотрудничество Украины и США. А также стороны обменялись мнениями относительно тактической ситуации на поле боя.
Ранее, 13 апреля, в своём телеграм-канале Сырский признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.
Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
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Вчера, 14:14Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертовВ США намерены разделить военную и финансовую помощь Украине и Израилю. Об этом сообщил в соцсети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон и добавил, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.