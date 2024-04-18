Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи - 18.04.2024 Украина.ру
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Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи
Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи - 18.04.2024 Украина.ру
Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о делах на фронте председателю Европейского командования Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристоферу Каволи. Об итогах телефонного разговора Сырский рассказал в соцсети Facebook*
2024-04-18T10:10
2024-04-18T10:10
новости
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вооруженные силы украины
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фронт
спецоперация
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Главком ВСУ обсудил с Каволи военно-техническое сотрудничество Украины и США. А также стороны обменялись мнениями относительно тактической ситуации на поле боя.Ранее, 13 апреля, в своём телеграм-канале Сырский признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, украина, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, всу, фронт, спецоперация
Новости, Украина, США, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, фронт, Спецоперация

Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи

10:10 18.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Vol NykАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© commons.wikimedia.org / Vol Nyk
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о делах на фронте председателю Европейского командования Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристоферу Каволи. Об итогах телефонного разговора Сырский рассказал в соцсети Facebook*
"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", - написал Сырский.
Главком ВСУ обсудил с Каволи военно-техническое сотрудничество Украины и США. А также стороны обменялись мнениями относительно тактической ситуации на поле боя.
Ранее, 13 апреля, в своём телеграм-канале Сырский признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.
Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Флаги США и Украины
Вчера, 14:14
Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертовВ США намерены разделить военную и финансовую помощь Украине и Израилю. Об этом сообщил в соцсети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон и добавил, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.
 
НовостиУкраинаСШААлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТОВСУфронтСпецоперация
 
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