https://ukraina.ru/20240418/1054575768.html

Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи

Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи - 18.04.2024 Украина.ру

Сырский доложил в НАТО о делах на фронте и попросил помощи

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил о делах на фронте председателю Европейского командования Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристоферу Каволи. Об итогах телефонного разговора Сырский рассказал в соцсети Facebook*

2024-04-18T10:10

2024-04-18T10:10

2024-04-18T10:10

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Главком ВСУ обсудил с Каволи военно-техническое сотрудничество Украины и США. А также стороны обменялись мнениями относительно тактической ситуации на поле боя.Ранее, 13 апреля, в своём телеграм-канале Сырский признал, что российские военнослужащие добиваются тактического успеха на фронте.Конгресс США долгое время не одобрял выделение Украине дополнительной военной помощи из-за разногласий среди демократов и республиканцев. Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240417/1054562038.html

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новости, украина, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, всу, фронт, спецоперация