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ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба

ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба - 02.03.2025 Украина.ру

ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба

Президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом 2 марта сообщил Центризбирком республики.

2025-03-02T15:05

2025-03-02T15:05

2025-03-02T15:05

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абхазия

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президентские выборы

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"Бадра Гунба избран президентом Абхазии", - сказано в сообщении информагентства "Апсныпресс".По данным Центризбиркома республики, Бадра Гунба набрал 54, 73% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии.Адгур Ардзинба на президентских выборах в Абхазии занял второе место. За него проголосовали 41,54% избирателей.Информагентство также привело мнения наблюдавших за ходом выборов президента Абхазии.По мнению Бабурина, стоит надеяться, что все кандидаты в президенты Абхазии поймут, что нужно объединять усилия во имя единства своей страны.По итогам первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии лидировал Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. На выборах было зарегистрировано 134,5 тыс избирателей. Подробности в публикации Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии

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новости, абхазия, цик, президентские выборы, бывший ссср, постсоветское пространство, сергей бабурин