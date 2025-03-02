ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба
Президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом 2 марта сообщил Центризбирком республики.
"Бадра Гунба избран президентом Абхазии", - сказано в сообщении информагентства "Апсныпресс".
По данным Центризбиркома республики, Бадра Гунба набрал 54, 73% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии.
Адгур Ардзинба на президентских выборах в Абхазии занял второе место. За него проголосовали 41,54% избирателей.
Адгур Ардзинба на президентских выборах в Абхазии занял второе место. За него проголосовали 41,54% избирателей.
Информагентство также привело мнения наблюдавших за ходом выборов президента Абхазии.
"Я хочу с удовлетворением отметить, что народ Абхазии свой стратегический выбор сделал давно, и подтвердил его. Это выбор быть с Россией", - сказал российский политик, доктор юридических наук Сергей Бабурин.
По мнению Бабурина, стоит надеяться, что все кандидаты в президенты Абхазии поймут, что нужно объединять усилия во имя единства своей страны.
"Во имя того, чтобы Абхазия начала более интенсивно укреплять свою экономику, социальную сферу, туризм и многое другое. И качественно, на более высоком уровне проводить отношения с Россией", - уточнил Бабурин.
По итогам первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии лидировал Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. На выборах было зарегистрировано 134,5 тыс избирателей. Подробности в публикации Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии