ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба - 02.03.2025 Украина.ру
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ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба
ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба - 02.03.2025 Украина.ру
ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба
Президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом 2 марта сообщил Центризбирком республики.
2025-03-02T15:05
2025-03-02T15:05
новости
абхазия
цик
президентские выборы
бывший ссср
постсоветское пространство
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"Бадра Гунба избран президентом Абхазии", - сказано в сообщении информагентства "Апсныпресс".По данным Центризбиркома республики, Бадра Гунба набрал 54, 73% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии.Адгур Ардзинба на президентских выборах в Абхазии занял второе место. За него проголосовали 41,54% избирателей.Информагентство также привело мнения наблюдавших за ходом выборов президента Абхазии.По мнению Бабурина, стоит надеяться, что все кандидаты в президенты Абхазии поймут, что нужно объединять усилия во имя единства своей страны.По итогам первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии лидировал Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. На выборах было зарегистрировано 134,5 тыс избирателей. Подробности в публикации Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии
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новости, абхазия, цик, президентские выборы, бывший ссср, постсоветское пространство, сергей бабурин
Новости, Абхазия, ЦИК, президентские выборы, бывший СССР, постсоветское пространство, Сергей Бабурин

ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба

15:05 02.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом 2 марта сообщил Центризбирком республики.
"Бадра Гунба избран президентом Абхазии", - сказано в сообщении информагентства "Апсныпресс".
По данным Центризбиркома республики, Бадра Гунба набрал 54, 73% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии.

Адгур Ардзинба на президентских выборах в Абхазии занял второе место. За него проголосовали 41,54% избирателей.
Информагентство также привело мнения наблюдавших за ходом выборов президента Абхазии.
"Я хочу с удовлетворением отметить, что народ Абхазии свой стратегический выбор сделал давно, и подтвердил его. Это выбор быть с Россией", - сказал российский политик, доктор юридических наук Сергей Бабурин.
По мнению Бабурина, стоит надеяться, что все кандидаты в президенты Абхазии поймут, что нужно объединять усилия во имя единства своей страны.
"Во имя того, чтобы Абхазия начала более интенсивно укреплять свою экономику, социальную сферу, туризм и многое другое. И качественно, на более высоком уровне проводить отношения с Россией", - уточнил Бабурин.
По итогам первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии лидировал Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. На выборах было зарегистрировано 134,5 тыс избирателей. Подробности в публикации Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии
 
НовостиАбхазияЦИКпрезидентские выборыбывший СССРпостсоветское пространствоСергей Бабурин
 
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