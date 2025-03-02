Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа" - 02.03.2025 Украина.ру
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Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"
Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа" - 02.03.2025 Украина.ру
Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"
Европейские партнёры Киева желают продолжения боевых действий на Украине. Об этом в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-03-02T14:31
2025-03-02T14:31
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Нынешняя администрация президента США руководствуется прагматизмом и желает мира, уверен российский министр. В этом же время европейские политики придерживаются прямо противоположной линии, чем та, которую декларирует Дональд Трамп.Глава российской дипломатии напомнил: за последние пять веков Европа создавала мировые традиции. Поджигателей мировых войн в США искать не следует, считает Лавров.Министр отметил неспособность западноевропейских политиков вести диалог с Россией. В это же время, констатировал Лавров, президент США понимает все обстоятельства ситуации."Президент Дональд Трамп всё понимает, - заметил Лавров. - Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: "Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон". Он себя ведет корректно".Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, киев, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, сво, международная политика, международные отношения, переговоры, дипломатические отношения
Новости, Россия, США, Киев, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, СВО, Международная политика, международные отношения, переговоры, дипломатические отношения

Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"

14:31 02.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Европейские партнёры Киева желают продолжения боевых действий на Украине. Об этом в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Нынешняя администрация президента США руководствуется прагматизмом и желает мира, уверен российский министр. В этом же время европейские политики придерживаются прямо противоположной линии, чем та, которую декларирует Дональд Трамп.
"И сейчас после "срока" Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", — сказал Лавров.
Глава российской дипломатии напомнил: за последние пять веков Европа создавала мировые традиции. Поджигателей мировых войн в США искать не следует, считает Лавров.
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
10:45
Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – ПесковОфициальный Париж зарекомендовал себя сторонником продолжения вооружённого конфликта на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр отметил неспособность западноевропейских политиков вести диалог с Россией. В это же время, констатировал Лавров, президент США понимает все обстоятельства ситуации.
"Президент Дональд Трамп всё понимает, - заметил Лавров. - Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: "Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон". Он себя ведет корректно".
Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы
 
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