https://ukraina.ru/20250302/1061476829.html

Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"

Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа" - 02.03.2025 Украина.ру

Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"

Европейские партнёры Киева желают продолжения боевых действий на Украине. Об этом в интервью медиахолдингу "Красная звезда" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-03-02T14:31

2025-03-02T14:31

2025-03-02T14:31

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Нынешняя администрация президента США руководствуется прагматизмом и желает мира, уверен российский министр. В этом же время европейские политики придерживаются прямо противоположной линии, чем та, которую декларирует Дональд Трамп.Глава российской дипломатии напомнил: за последние пять веков Европа создавала мировые традиции. Поджигателей мировых войн в США искать не следует, считает Лавров.Министр отметил неспособность западноевропейских политиков вести диалог с Россией. В это же время, констатировал Лавров, президент США понимает все обстоятельства ситуации."Президент Дональд Трамп всё понимает, - заметил Лавров. - Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: "Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон". Он себя ведет корректно".Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы

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новости, россия, сша, киев, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, сво, международная политика, международные отношения, переговоры, дипломатические отношения