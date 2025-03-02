https://ukraina.ru/20250302/1061475531.html

Стармер-многостаночник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 марта

Стармер-многостаночник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 марта - 02.03.2025 Украина.ру

Стармер-многостаночник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 марта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается помирить Владимира Зеленского и ЕС с президентом США Дональдом Трампом и обеспечить Украине европейскую поддержку. СМИ сообщили Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-02T13:04

2025-03-02T13:04

2025-03-02T13:04

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи европейских лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине, сообщили издание The Financial Times и агентство Bloomberg.Как рассказал FT источник, приближённый к Стармеру, тот на саммите в Лондоне соберет лидеров и "вежливо даст им понять, что сейчас ведутся только одни переговоры – и это переговоры президента Трампа".Другой собеседник издания заявил, что Стармер призовёт европейских лидеров подкрепить свою словесную поддержку Владимира Зеленского действиями."Сейчас Украине нужна военная и финансовая поддержка. Ей не нужны люди, которые пишут посты в Twitter и говорят о добродетели", - отметил источник.По информации FT и Bloomberg, после встречи с Зеленским премьер-министр Великобритании позвонил президенту США Дональду Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону.Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить заключение соглашения о полезных ископаемых, которое было сорвано после конфликта в Овальном кабинете.Как рассказал агентству Bloomberg один из европейских чиновников, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 6 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 15 различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 28 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Новая Маячка — 3; Каховка — 3; Алёшки — 5; Великая Лепетиха — 3; Голая Пристань — 4; Козачьи Лагеря — 3; Днепряны — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Васильевка, Коробки, Новая Каховка, Алёшки.Позднее стало известно о том, что ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате погибли два человека, заявил в комментарии РИА Новости представитель экстренных служб региона."Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения", — сказал он.Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Утром 2 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Разумное, сёлам Красный Хутор, Орловка, Отрадное, Репное и хутору Церковный выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 12 беспилотников, которые сбиты системой ПВО. В селе Отрадное сегодня утром в результате обстрела повреждены 3 частных дома и линия электропередачи", — писал губернатор.В Борисовском районе село Берёзовка атаковано 4 беспилотниками. Один дом повреждён, второй — полностью разрушен, также повреждены двухэтажный МКД и линия электропередачи. Частично без света остаются жители села Берёзовка и хутора Климовое. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Казначеевка, Карабаново, Рождествено, Соболевка, Шелаево и хутору Леоновка были совершены атаки 15 беспилотников, 14 из которых были сбиты и подавлены. За прошедший день повреждены частный дом, 3 надворные постройки, 4 автомобиля и 3 единицы спецтехники. Ночью в селе Кукуевка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на территорию частного домовладения женщина получила баротравму, пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказалась. Повреждены домовладение и стоящий во дворе автомобиль."В Волоконовском районе посёлок Малиново, сёла Новое, Тишанка и хутор Плотвянка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам с помощью 9 БПЛА. Повреждены инфраструктурный объект связи, 3 автомобиля, 6 частных домов, 3 надворные постройки, социальный объект и линии газо- и электроснабжения. В селе Тишанка часть жителей временно остаётся без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — сообщил Гладков..В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Тополи выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. За прошедший день повреждены 8 частных домов, 2 надворные постройки, неэксплуатируемое здание и социальный объект. Также поступила информация, что ночью 1 марта вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Новостроевка-Первая повреждены заборы 2 частных домов, трактор, 2 автомобиля, один из которых сгорел."Сегодня ночью в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. После осмотра и оказания необходимой помощи продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — рассказал губернатор.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и атакам 8 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены частное домовладение, газовая труба и оборудование в одном из корпусов сельхозпредприятия.В Ракитянском районе село Дмитриевка атаковано одним беспилотником самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Бершаково, Муром, хуторам Балки и Панков выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары с помощью 23 беспилотников, из которых 18 были сбиты. Повреждена линия электропередачи. Сегодня утром в селе Муром в результате атаки дрона повреждено частное домовладение", — также сообщил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О роли Великобритании в ссоре Украины с США — в статье Ивана Лизана "Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, великобритания, украина, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bloomberg, ес