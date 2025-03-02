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Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"

Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" - 02.03.2025 Украина.ру

Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"

После своего "потрясающего" визита к Трампу Зеленский дал интервью американскому телевидению ("не думаю, что должен извиняться ") и улетел в Лондон, участвовать в новой встрече.

2025-03-02T11:34

2025-03-02T11:34

2025-03-02T11:34

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европа

сша

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кир стармер

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партия войны

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Там он был сразу же обласкан премьером Стармером и получил очередной чек на миллиарды. Опять миллиарды на войну?Аудит всех "кошельков"Кстати, после выписки этого чека правительство покинула одна из английских министров, так она выразила свой протест. Денег не хватает на программы помощи населению, а Стармер опять отдал их Зеленскому.В чем причина этой щедрости? Это деньги, которые идут не столько Зеленскому, сколько глубинному государству, Демпартии. Это "взнос Стармера" глубинным глобалистам.А Зеленский - их кошелёк. Под каким еще поводом и куда можно перечислять эти баснословные миллиарды из бюджетов своих стран?Вот поэтому и требует Илон Маск провести аудит всех средств, которые выделялись Украине.А европейские бюрократы, наоборот, обещают все новые миллиарды.Агент МИ-6 и "Новый Рейх"Моментально после пинка под зад, который получил Зеленский в Белом доме, его кинулись утешать бюрократы ЕС и лидеры стран Европы: "мы будем вместе с Украиной".Зеленский позвонил генсеку НАТО и президенту Франции, и тоже получил поддержку и утешение.И даже, действительно, возникает мысль, а может, правы конспирологи, которые утверждают, что весь этот скандал был заранее спланирован агентом МИ-6 Зеленским и его руководством из Британии?Однако все эти события и манипуляции не могут скрыть тревогу, которую испытывают политики и бюрократический класс Европы.Не зря на Мюнхенской конференции заплакал даже её организатор.И если бы вопрос был только в противостоянии с США!Дела идут всё хуже. Медленно, но верно. Экономика падает, бизнес бежит из Европы, страны одна за другой выходят из подчинения.Строить "новый рейх" становится все труднее, но они продолжают и будут пытаться.Встреча заговорщиковВ Лондоне в воскресенье должна произойти важнейшая встреча "лидеров Европы", на которой они будут решать, как "продолжать оказывать помощь Украине".А на самом деле они будут решать, как продолжать войну против России, если её перестанет поддерживать Трамп (что пока что не произошло и вряд ли произойдёт).Но в любом случае, очередная встреча "европейских заговорщиков" - это встреча глобальной "партии войны".Конечно же, будет обсуждаться стратегия после визита Зеленского в Белый домНо это не столько продолжение, это не "второй эпизод" встречи США - Зеленский.Это очередная встреча, на которой все яснее вырисовываются контуры, цели, задачи и средства европейской "партии войны".Состав "партии войны"Кто там будет присутствовать?Премьер Британии объявил, что будут представлены 18 государств.Кто же это?Франция, Британия. Германия, Польша, Чехия, Румыния, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия. Испания и Португалия. Италия. Канада. Турция."Шпроты" недовольны!Чрезвычайно озабочены тем, что их не пригласили лично присутствовать, страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония. А у них, как они заявляют, "есть план"! Обидно, конечно."Шпроты" недовольны, и уже выразили свои сдержанные протесты.В остальном же, если внимательно вглядеться в состав участников, то можно легко увидеть, что среди европейских стран - практически все, кто входил в Третий рейх.Кроме Англии, конечно.Приедет также группа представителей ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которую уже давно называют "Королевой Четвёртого рейха".Планы свои они не скрывают: это продолжение войны."Мощная коалиция" Четвертого РейхаНо смогут ли страны Европы продолжать войну без США? Конечно же, нет.Это прекрасно понимает генсек НАТО Рютте, который уже выразил свое мнение:На это прямо намекнул президент Трамп, когда спросил Стармера:- Готовы ли вы побеждать Россию в одиночку?И между прочим, Трамп совершенно ясно сформулировал вопрос.За эвфемизмом "помощь Украине" скрывается желание Европы повоевать с Россией и может быть, даже победить? За тысячу лет не получилось. Может быть, все таки получится?Собрать опять "мощную коалицию". Как в 1812, как в Крымскую войну, в Первую мировую, в Отечественную."Четвертый рейх" потрясает кулачками Урсулы фон дер Ляйен.Но единства среди стран Европы нет. Даже внутри самих стран нет единства. А во многих этих странах скоро пройдут выборы, с неизвестным пока результатом.Проблемы внутриВ Румынии прямо сейчас происходит многотысячный протест против того, что власть пытается отстранить кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.Выборы пока что перенесены на май.В Чехии в этом году пройдут парламентские выборы.Премьер Канады Трюдо - это вообще трагикомическая фигура. Что он делает в Европе? Его обзывают "губернатором Канады", а его партия через неделю должна выбрать нового лидера, и это не Трюдо. Это, скорее всего, будет внучка фашистского пособника Христя Фриланд.В самой Британии, где с высокой скоростью меняются премьеры, тоже могут быть назначены выборы. И премьером точно будет уже не Стармер.В Польше президент и премьер, Дуда и Туск, находятся в противоположных лагерях. Один летает к Трампу на аудиенцию, второй поддерживает коалицию "антиТрамп".Газета "Речьпосполита" написала с гордостью, что премьер Туск был первым, кто заявил о поддержке Зеленского после изгнания из Белого дома.Теперь, пишет издание, дело за остальной Европой. Сдаст ли Европа "экзамен на зрелость"?То есть, поляки предлагают "Европе" повоевать сразу против России и США?"Оригинально!" - как говорила жена управдома в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".Ну, поляки известные зачинщики и пособники войн в Европе.Венгрия против и кредит в 20 миллиардовВенгрия в лице Виктора Орбана:"В нашем подходе к Украине есть стратегические разногласия, которые невозможно преодолеть. Буду выступать против любых попыток создания консенсуса по Украине в ЕС".Далеко не все в Европе согласны выделять очередную помощь в размере 20 миллиардов евро. Это очередной кредит на шею Украине.Но против ожидаемо выступили Венгрия и Италия, а также Испания и Португалия. Германия и Франция также пока не дали согласия.Даже если решение будет принято, встанет вопрос: где закупать оружие? В США?Новый лидер!Очень интересное заявление сделала глава иностранных дел ЕС Кая Каллас.Кае обычно поручают сказать все самое радикальное. По очень простой причине: Кая глупа, и не понимает своей роли. Никто не хочет быть настолько прямолинейным, а Кая, наоборот, даже довольна."Свободный мир нуждается в новом лидере", - выдала Кая.Наверное, это после того, как она безрезультатно слетала в Вашингтон на встречу с госсекретарем Рубио? Встреча была отменена в последнюю минуту, так как Рубио не нашел для Каи место в расписании.А насчет нового лидера - уж не о Зеленском ли речь?Воюющие еще год?Марко Рубио:"Европейский план предполагает затягивание конфликта еще на год", - сообщил госсекретарь США в интервью CNN.Что произойдёт за год?"Они считают, что Россия будет ослабленной".А журнал "Ньюсуик" указывает на совершенно другую проблему Европы - "она становится уязвимой без помощи США".Европа как преступная группаПолитолог Сергей Марков:"Мир окончательно поделился на нормальных людей, которые за мир (это мы и Трамп, и большинство человечества). И на злобных людоедов, которые за войну. Их лидер полоумный маньяк-наркоман, бывший комик, ставший военным преступником, - Зеленский.А лидеры стран Европы это уже какая то организованная преступная группа по соучастию в военных преступлениях.Да здравствует свобода Европы от маньяков войны!Зеленский - Макрон - Стармер - Урсула - Каллас - Шольц - Мерц.Что будет дальше? "Продолжайте воевать"Что же будет дальше, чего ожидать?Скорее всего, "преступная группа" выберет стратегию, которую три года назад озвучил Борис Джонсон: "просто продолжайте воевать".Украинские телеграм каналы сообщают, что в Лондон вылетел Ринат Ахметов и другие украинские олигархи. От них в очередной раз потребуют спонсировать войну. Будут "закупать" наёмников по всему миру и оружие. "Продолжайте воевать".Бедный народ Украины. Уже невозможно слышать эти крики "мобилизуемых", которых хватают на улицах и тащат в военкоматы.Интересно, почему в ЕС никто ни разу не поднял вопрос о том, что творится в "свободной Украине" Зеленского?Война на Ближнем ВостокеНаш известный экономист Михаил Хазин считает, что сейчас сильно увеличивается возможность того, что Европа попытается начать войну на Ближнем Востоке.И конечно же, будут продолжать войну на Украине.Цель - вернуться через полтора года на политическую арену, после выборов в Конгресс. Но экономика то рушится! Нет, в Европе не хотят видеть очевидного.Просто позвоните ЛавровуВыступая в ЕС, известнейший американский экономист Джеффри Сакс дал такой совет парламенту Европы: что делать сейчас, если они хотят сохранить независимость:- Просто позвоните Лаврову.В то время как лидеры европейских стран мечтают о новых приобретениях и "Россия ослабнет", Сакс предупреждает их о том, что они должны подумать о собственном будущем.Еще раньше глава МИД России Сергей Лавров сказал о реакции Брюсселя:"Начало разговора само по себе является возвращением к нормальности. Это признают и приветствуют абсолютно все. То, как реагировали на встречу в Эр-Рияде те самые трагикомические персонажи, возглавляющие Брюссельскую бюрократию и НАТО, весьма и весьма показательно.""Не исполины, но "Четвертый Рейх"Елена Панина, директор института Русстрат:"Сегодня Европа не сильно напоминает исполина, способного перехватить руль Запада у США.В подобном состоянии Европа будет делать расчёт на мелкие, но болезненные пакости против России. От перекрытия балтийского моря до резкого повышения ставки на терроризм.Одновременно пытаясь со всей возможной прытью перековаться на "Четвёртый рейх".- Ты ведешь мир к Третьей мировой! - говорил Трамп Зеленскому.- Вот а ю токинг эбаут? - отвечал тот."Что вы говорите? О чем вы? Я не понимаю!"Зеленский все прекрасно понимает. Как и лидеры стран, которые собираются в Лондоне.Но поскольку все эти люди проинвестировали в войну собственное политическое будущее, они будут продолжать "давить на педаль".О том, почему именно Лондон стал площадкой для европейских сторонников войны с Россией - в статье Владимира Видеманна "Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме"

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эксклюзив, европа, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, ес, нато, партия войны