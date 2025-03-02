Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области - 02.03.2025 Украина.ру
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Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области
Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области - 02.03.2025 Украина.ру
Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области
Российские военнослужащие из войсковой группировки "Север" добыли очередной трофей производства США - БМП Bradley. Об этом 2 марта сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным "Вьюга".
2025-03-02T16:34
2025-03-02T16:34
новости
россия
курская область
сша
всу
потери всу
m2 bradley
бмп
военная помощь
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"Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22 мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой. Он передан в соответствующие части ВС РФ для последующего изучения", - сообщил офицер.Видео с добычей трофея и эвакуацией Bradley передано в распоряжение информагентства.Актуальное интервью на эту тему: Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков
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новости, россия, курская область, сша, всу, потери всу, m2 bradley, бмп, военная помощь
Новости, Россия, Курская область, США, ВСУ, потери ВСУ, M2 Bradley, БМП, военная помощь

Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области

16:34 02.03.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие из войсковой группировки "Север" добыли очередной трофей производства США - БМП Bradley. Об этом 2 марта сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным "Вьюга".
"Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22 мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой. Он передан в соответствующие части ВС РФ для последующего изучения", - сообщил офицер.
Видео с добычей трофея и эвакуацией Bradley передано в распоряжение информагентства.
Актуальное интервью на эту тему: Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков
 
НовостиРоссияКурская областьСШАВСУпотери ВСУM2 BradleyБМПвоенная помощь
 
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