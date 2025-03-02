Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военнослужащие из войсковой группировки "Север" добыли очередной трофей производства США - БМП Bradley. Об этом 2 марта сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным "Вьюга".
"Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22 мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой. Он передан в соответствующие части ВС РФ для последующего изучения", - сообщил офицер.
Видео с добычей трофея и эвакуацией Bradley передано в распоряжение информагентства.
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