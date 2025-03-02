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Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области

Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области - 02.03.2025 Украина.ру

Армия России затрофеила ещё одну БМП Bradley в Курской области

Российские военнослужащие из войсковой группировки "Север" добыли очередной трофей производства США - БМП Bradley. Об этом 2 марта сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным "Вьюга".

2025-03-02T16:34

2025-03-02T16:34

2025-03-02T16:34

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"Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22 мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой. Он передан в соответствующие части ВС РФ для последующего изучения", - сообщил офицер.Видео с добычей трофея и эвакуацией Bradley передано в распоряжение информагентства.Актуальное интервью на эту тему: Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков

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новости, россия, курская область, сша, всу, потери всу, m2 bradley, бмп, военная помощь