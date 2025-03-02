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Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков

Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков - 02.03.2025 Украина.ру

Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков

Доктор исторических наук, профессор и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели между... Украина.ру, 02.03.2025

2025-03-02T12:39

2025-03-02T12:39

2025-03-02T12:39

видео

россия

белоруссия

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Доктор исторических наук, профессор и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели между военными действиями в ходе СВО и во время Великой Отечественной войны, рассказал о продвижении к Днепру и о его форсировании. Также историк поделился своим мнением о вероятности новой "Ялты". 00:35 – О ситуации на фронте сейчас и исторических событиях лета 1944 года; 04:27 – Как ВСУ будут отвечать на российскую тактику полуохватов? 11:17 – О превосходстве в воздухе сегодня и во время Великой Отечественной войны; 19:59 – Можно ли применять аэростаты против дронов? 21:38 – О продвижении ВС России в Днепропетровскую область; 33:38 – Возможна ли сегодня новая "Ялта"? Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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