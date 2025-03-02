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Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом - 02.03.2025 Украина.ру
Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
В последнее время СМИ активно пишут о так называемом теневом флоте России. Это торговые корабли, доставляющие российские ресурсы импортёрам не под российским... Украина.ру, 02.03.2025
2025-03-02T17:07
2025-03-02T17:07
2025-03-02T17:07
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россия
украина
запад
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
сво
антироссийские санкции
экономика
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В последнее время СМИ активно пишут о так называемом теневом флоте России. Это торговые корабли, доставляющие российские ресурсы импортёрам не под российским флагом. Каковы масштабы работы такой системы и является ли Россия первопроходцем в реализации подобных схем? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, запад, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, сво, антироссийские санкции, экономика, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, СВО, антироссийские санкции, экономика
Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
В последнее время СМИ активно пишут о так называемом теневом флоте России. Это торговые корабли, доставляющие российские ресурсы импортёрам не под российским флагом.
Каковы масштабы работы такой системы и является ли Россия первопроходцем в реализации подобных схем?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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