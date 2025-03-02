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Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом

Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом - 02.03.2025 Украина.ру

Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом

В последнее время СМИ активно пишут о так называемом теневом флоте России. Это торговые корабли, доставляющие российские ресурсы импортёрам не под российским... Украина.ру, 02.03.2025

2025-03-02T17:07

2025-03-02T17:07

2025-03-02T17:07

видео

россия

украина

запад

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

сво

антироссийские санкции

экономика

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В последнее время СМИ активно пишут о так называемом теневом флоте России. Это торговые корабли, доставляющие российские ресурсы импортёрам не под российским флагом. Каковы масштабы работы такой системы и является ли Россия первопроходцем в реализации подобных схем? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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видео, россия, украина, запад, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, сво, антироссийские санкции, экономика, видео