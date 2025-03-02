https://ukraina.ru/20250302/1061472911.html

Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта

Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта - 02.03.2025 Украина.ру

Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эксперты раскрыли роль британцев в скандале в Вашингтоне

2025-03-02T10:03

2025-03-02T10:03

2025-03-02T10:03

эксклюзив

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великобритания

британия

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Премьер-министр Великобритании Британии Кир Стармер перед началом переговоров с Владимиром Зеленским в субботу, 1 марта, вечером заверил, что его государство будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо".Также Стармер заявил, что Великобритания непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира для Украины.Зеленский поблагодарил Стармера за поддержку и поблагодарил короля Карла III за согласие принять его."Мы очень рады, что у нас есть такие партнёры и друзья", – сказал Зеленский.Кортеж украинской делегации прибыл на Даунинг-Стрит в 20:25 по Москве. Стармер встретил Зеленского у крыльца. После совместного фото политики зашли в резиденцию британского премьера, не отреагировав на попытки журналистов задать вопросы.Позднее Минфин Украины сообщил о том, что Великобритания предоставила Украине кредит."Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине £2,26 млрд (около $3 млрд). В церемонии подписания, которая состоялась в онлайн формате, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом $50 млрд. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счёт будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", — сообщило украинское министерство финансов.По его словам, финансирование предоставляется на 30 лет. Привлечённые средства будут направлены для финансирования закупки оборонных материалов, в соответствии с потребностями украинской стороны.Также Минфин Украины напомнил, что в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 Украина уже получила $1 млрд и €3 млрд от ЕС.В ночь на 2 марта Зеленский у себя в телеграм-канале рассказал о первом дне визита в Великобританию."Лондон. Важная и тёплая встреча с премьер-министром Киром Стармером. Во время наших переговоров обсудили стоящие сегодня перед Украиной и всей Европой вызовы, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности. Принципиальные слова поддержки от господина премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине", — отметил Зеленский.Он также поблагодарил народ и правительство Соединённого Королевства "за столь большую поддержку с самого начала этой войны"."Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, какой должна быть уверенность в будущем для всех", — подытожил Зеленский.Примечательно, что 1 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Евросоюз 6 марта одобрит выделение дополнительной помощи Украине."Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность. Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро",— заявил Макрон газете La Tribune.Украинские комментаторы предположили, что Зеленский мог знать о деньгах заблаговременно."Теперь становится более ясна причина того, что сделал Зеленский в Белом Доме. Почему он намерено спровоцировал скандал, почему вел себя вызывающе и дерзил. Конечно, он переиграл и перегнул палку, но своего добился. Зеленский был в курсе, что Европа выдаст ему помощь/кредит ещё на год войны. Об этом ему скорее всего сообщили перед его вылетом в США", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Авторы канала вспомнили и об обещании Макрона."При этом ЕС публично выступит против [президента США Дональда] Трампа. Будет чётко сформирована антитрамповская коалиция, которая состоит полностью из политических марионеток глобалистов. Игра становится более интересной. Хватит ли реально денег Европе для полного финансирования украинского кризиса. Или такие громкие заявления, так и останутся только обещаниями", — подытожили авторы канала.Авторы ещё одного популярного в стране канала — "ЗеРада" — отметили, что у руководства США осталось несколько дней, чтобы разрушить европейские планы."У Трампа есть 4 дня, чтобы разрушить планы глобалистов о финансировании Украины через ЕС", — отметили они.Ещё один популярный на Украине канал - "Резидент" - обратил внимание на влияние Великобритании на произошедшее в Вашингтоне."Зеленский и Стармер подписали новый заем на $3,3 млрд для укрепления обороны Украины. Переговоры завершены. После войны мы узнаем, что было в секретном договоре с Британией и тогда все поймут, почему Зеленский устроил шоу с Трампом! Мы потеряли поддержку США из-за того, что Офис президента передал все стратегические объекты под контроль британских структур, но об этом украинскому народу решили даже не говорить", — указывалось в публикации канала.Ранее украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя произошедшее в Вашингтоне, заявил, что Великобритания и Франция "готовят фронду против Трампа, Антитрамповскую коалицию".""Все силы старого мира", как писали незабвенные Маркс и Энгельс, сегодня сплотятся против Трампа: американские демократы и британские лейбористы, Сорос и Гейтс, Ротшильды и BlackRock, Стармер и Макрон. Демарш Зеленского - это выстрел "Авроры" в октябре 1917. Сигнал. Кажется, европейские силы только и ждали этого, чтобы дружно атаковать Трампа и поддержать Зеленского. На этом фоне выделяется голос Кайи Каллас, лидера европейской дипломатии: "Западному миру нужен новый лидер!". И кто он? Конечно же - Зеленский. Тот, кого не жалко", — отметил Бондаренко.По его словам, западные лидеры сегодня намеренно льстят Зеленскому."В воскресенье в Лондоне Зеленскому пропоют Осанну. И отправят воевать с Трампом. При этом сами предусмотрительно будут сидеть в бункере и наблюдать", — указал политолог.По его словам, "расчёт Европы прост: попытаться надавить на Трампа через коллективную позицию"."Европейцы до сих пор думают, что Трамп - это не всерьёз и не на долго. В 1917 году точно так же думали о Ленине и большевиках. А Зеленский очень подходит на роль такого себе потешного лидера, которого в случае чего можно сдать и слить", — отметил эксперт.Бондаренко указал, что Зеленский не видит и не понимает этого, т. к., повинуясь инстинкту, "идёт туда, где аплодисменты и овации, где ему кричат: "Браво!"".О роли Великобритании в ссоре Украины с США — в статье Ивана Лизана "Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона".

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эксклюзив, хроники, великобритания, британия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, ес, минфин, европейская комиссия, украина