https://ukraina.ru/20250302/1061468417.html

Денис "Борода" Пимонов: Все свое время мы посвящаем спасению человеческих жизней

Денис "Борода" Пимонов: Все свое время мы посвящаем спасению человеческих жизней - 02.03.2025 Украина.ру

Денис "Борода" Пимонов: Все свое время мы посвящаем спасению человеческих жизней

О волонтерском бронировании армейских машин, стоимости и надежности бронекомплектов, проекте "Фронтовая броня", потребностях армии и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал руководитель волонтерского движения "В броне 31", инженер-конструктор Денис Пимонов, известный на фронте, как "Борода".

2025-03-02T12:18

2025-03-02T12:18

2025-03-02T12:18

москва

украина.ру

интервью

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- Я видел незаконченные декоративные беседки в вашей мастерской. Как от этого вы перешли к изготовлению брони?- До войны брался за эксклюзивные архитектурные проекты, создавал достопримечательности для нашего города, а с началом СВО, так же, как все, наверное, занялся гуманитарной деятельностью. А в какой-то момент на меня вышел водитель "Камаза", который краем уха слышал мой разговор с другим волонтером. Услышал, что я занимаюсь металлом, что инженер-конструктор. И вот прямо на телефоне показал мне примеры того, как наш противник защищает свою технику кустарным способом. "У нас только за последние дни пострадало несколько машин. Можешь изобрести что-нибудь подобное?" - спрашивает. Угрозы тогда были другими. Транспорт, как правило, нужно было защищать от ДРГ, атаковавших наши машины из лесопосадок.Вот как-то так и началось. Я посмотрел на то, что делает противник, и понял, что это кустарщина. Уж если делать, то сразу промышленный образец.Потратил некоторое количество времени на разработку. Первые образцы делали из тех остатков металла, что у меня имелись, но быстро выяснилось, что тут нужна совсем другая сталь. Провели работу над ошибками и стали делать комплекты для "Уралов". А со временем все это приобрело такие масштабы, что мне пришлось остановить бизнес и перепрофилировать все производство только под броню. Ну и сформировали волонтерское движение, поскольку проект финансово емкий: материал дорогой, а нужно его очень много. Так и закрутилось.- Вы заговорили о кустарщине, а я вот довольно много времени провожу на фронте и могу сказать, что наша техника, в большинстве своем, после бронирования выглядит, как нечто из кино про Безумного Макса. Ваши же комплекты я принял за заводские.- Так они, по сути дела, заводские и есть. Во-первых, мы используем весь арсенал оборудования, что имеется на моем производстве. Я хорошо его знаю, а потому понимаю, что и в какой последовательности мы способны производить. Во-вторых, я ведь инженер-конструктор с опытом разработки нестандартных конструкций. Пришлось, конечно, разбираться с баллистикой и поражающими элементами. Я плотно общался с ребятами, применявшими броню и, благодаря обратной связи, постоянно дорабатывал конструкцию.Цель и была в том, чтобы создать настоящий заводской комплект брони. Как сказал потом боец одного из экипажей: у вас получился отличный конструктор для взрослых мальчиков. А смысл в том, что примерно за день экипаж из двух-трех человек вполне спокойно может установить готовый комплект брони на собственный автомобиль.- То есть я не ошибся и конструкция действительно позволяет быстро менять поврежденные элементы?- Все так и происходит. Есть экипажи, которым мы уже несколько раз меняли пластины. То есть броня свою работу делала, ребят защищала, но сама, ясное дело, повреждалась. У нас есть правило: если броня спасла экипаж, а машина уцелела и подлежит восстановлению, то все поврежденные элементы конструкции лучше заменить новыми.- О какой степени защиты мы сейчас говорим?- Если смотреть по новой классификации, то мы используем самую прочную гражданскую сталь. Формально это еще не бронесталь. По классу защиты это нечто среднее между БР-3 и БР-4. Но все очень сильно зависит от реальных обстоятельств, поскольку у нас есть подтвержденные случаи, когда броня спасала экипаж от прямого попадания ПТУР. А против него, как вы знаете, вообще ничего не рассчитано. Тем не менее, экипаж выжил. Понятно, что ребята получили ранения, но все живы, уже восстановились и продолжают воевать.Другие экипажи по десятку раз переживали атаки FPV-дронов и тоже продолжают воевать. По началу регулярно сообщали, что вот, прилетело. Спасибо, мол, что спасли. Но уже после пятого раза сообщать обычно перестают. Прилетело и прилетело. Воюем дальше.- Судя по тому, что я видел, вы не бронируете то, что приедет, но изготавливаете унифицированные комплекты брони под разные модели автомобилей. А что еще бронируете помимо "Уралов"?- Это вся линейка "Уралов". То есть полностью семейство 4320 во всех модификациях, включая спецтехнику. Это "Камазы" все. Сейчас еще добавились УАЗ "Патриот", УАЗ "Патриот" пикап. Плюс – дополнительная защита для бронеавтомобиля "Тигр". Но там не бронелисты, а специальная конструкция антидроновой сетки и комбинация с транспортерной лентой для повышения уровня защищенности машины.А вообще без конца появляются новинки, поскольку сейчас уже и "МАЗ" и "ЗИЛ" нужно бронировать. Как только до нас добирается кто-то новый, так сразу же под его нужды разрабатывается новый комплект и уходит в мелкую серию. А следующую такую машину бронируем уже по готовым лекалам.- В начале СВО кипели дискуссии о бронировании КУНГов, поскольку 82-я мина, упавшая подле грузовика, выводила из строя всех, то находился в кузове. Потому, дескать, чисто экономически выгоднее бронировать КУНГ, а не платить миллионы рублей компенсаций. А вы что думаете?- Мы тоже об этом задумывались, но тут нужно понимать, что мы – чисто волонтерский проект без государственного финансирования. Потому стартовая позиция – защитить броней как можно больше экипажей. И хотя технические решения давно разработаны и даже опробованы на некоторых машинах (это и дополнительная защита боков, и защита пневмосистем), по итогу от них решено было отказаться ради экономии материала для защиты кабин. Бронирование КУНГов – это очень материалоемко. Хотя потребность существует и потребность эта острая. Но мы, к сожалению, не вытягиваем по финансам.По итогу решено, что мы защищаем экипажи, а КУНГи ребята защищают уже своими силами. Стараются хотя бы транспортерной лентой прикрыть. Но вообще разработки есть. Мы помогаем с конструктивом, подсказываем, как это лучше сделать, но реализацией бойцы занимаются самостоятельно.- А государство не интересовалось вашей деятельностью? Опять же, в начале СВО много разговоров было о том, чтобы часть госзаказа отдавать небольшим производствам.- Разговоров было много, но дальше разговоров, к сожалению, дело не пошло. Нас хорошо знают командиры подразделений. Нас знает весь фронт. На данный момент у нас в активе более семи сотен защищенных машин и больше двух с половиной тысяч спасенных бойцов. Но пока это все также лишь волонтерский проект.- Хотелось бы понять порядок цифр. Во сколько в среднем обходится один комплект брони?- В среднем по материалам защита кабины "Урала" обходится в 90 тысяч рублей. Это стоимость материалов, необходимых для производства. Если мы говорим о "Камазе", то выходит уже в районе 130 тысяч рублей.Надо понимать, что на производстве работают волонтеры. Это и приезжие, которые берут отпуска, и местные белгородцы. Особенно много людей работает по выходным. Плюс – члены экипажей, которые тоже не сидят без дела. Они помогают.Так вот за счет этого фактическая стоимость бронирования равна себестоимости материалов. Плюс – электроэнергия и расходники. Это и удешевляет производство, и накладывает ряд ограничений. Мы ведь привязаны к количеству рабочих рук. Что можем – делаем.- Я понимаю, что волонтерский проект – это не совсем военный завод, но есть ли какая-то норма выработки?- В настоящий момент, благодаря помощи благотворительного фонда "Два майора", присоединившегося к нам почти год назад, мы реализуем совместный проект "Фронтовая броня", в рамках которого удалось нарастить производство.Сейчас мы изготавливаем по два комплекта для "Урала" и одному комплекту для "Камаза" в день. Это примерно шестьдесят комплектов для "Урала" в месяц и 20–25 комплектов для "Камаза". Можно и больше, но это вопрос финансирования. Как видите, мы немножко в стесненных условиях. Хотя это не мешает выдавать сегодняшние объемы.Тем не менее, есть куда расширяться. Можно открыть дополнительный цех. Другое дело, что все это нужно как-то финансировать. Поэтому мы пока в ожидании.- То есть ваш проект можно масштабировать?- Да. Потребность на фронте лишь увеличивается. Наша реальная очередь на сегодня – более трех сотен экипажей. А реальная потребность – тысячи. Сейчас мы вынуждены сразу отказывать большим подразделениям, у которых по двести-триста машин. Мы им сразу объясняем, что можем забронировать лишь несколько самых необходимых машин, а остальным придется ждать. Вот как-то так оно и происходит.- Что за люди у вас работают?- А вот за моей спиной вполне утилитарная штука. Видите? Эта загородка нужна для того, чтобы сварщики не слепили друг друга. Но со временем у волонтеров появилась идея – превратить ее в своеобразную доску памяти, доску почета.Соответственно, люди, которые приезжают, чтобы помогать, оставляют здесь автографы. И география уже довольно широкая. Причем люди приезжают абсолютно разные. Некоторые бесконечно далеки от металлопроизводства, но здесь уже учатся и начинают работать не хуже, чем профессионалы.Хороший пример – девушка из Москвы. Она приехала и говорит: я ничего не умею, но очень хочу помогать. Приехала, посмотрела и спрашивает: можно я научусь работе сварщика? Окей, давай пробовать.И вот она вся из себя такая девочка-девочка, но взялась за сварочный аппарат. Потратила несколько часов на обучение, после чего своими руками сварила шесть-восемь комплектов брони.- Задвинуть свой бизнес до лучших времен и взяться за изготовление брони – работа, требующая самоотречения. Что вас мотивирует?- Спасение человеческих жизней. Фактически все свое время мы посвящаем именно этому. Когда все начиналось, я решил, что если смогу защитить хотя бы одного человека, то это уже будет не зря. Через какое-то время оказалось, что мы спасли уже сотни. Стало понятно, что останавливаться нельзя.Сейчас речь идет о тысячах. Вот как тут остановиться? Как смотреть в глаза ребятам, которые поверили нам и ждут своей очереди? Мы не можем их подвести, а потому делаем все возможное и невозможное. Лишь бы успеть.Успеть – это самое главное. Успеть произвести бронекомплект, успеть навесить его. Чтобы не потерять те самые золотые минутки, необходимые для спасения наших бойцов.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

москва, украина.ру, интервью