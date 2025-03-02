https://ukraina.ru/20250302/1061444653.html

Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария

Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария - 02.03.2025 Украина.ру

Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария

На дипломатическом фронте мы стоим на наших рубежах. На полях сражений мы каждый день продвигаемся на запад. Если в этом отношении что-то поменяется, Путин сразу об этом скажет, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко

2025-03-02T07:00

2025-03-02T07:00

2025-03-02T07:00

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

госдума

китай

сво

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, судя по последним заявлениям Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам встречи в Катаре, Россия ни на йоту не отказывается от целей СВО, к которым стремится уже несколько лет. Но, все-таки, будут ли эти переговоры по Украине переговорами компромиссов с обеих сторон?- Когда мы слушаем высказывания наших американских визави, складывается впечатление, что Россия все сдала и готова вернуться на границы 1991 года. Чтобы не впадать в панику и в депрессию, надо понимать следующее: внутренние и внешние обстоятельства двух переговаривающихся сторон диаметрально противоположные. Владимир Путин – это лидер страны, который находится в полностью защищенной переговорной позиции: как внешнеполитической, так и внутриполитической. А вот Дональд Трамп предельно уязвим.Во-первых, его американские оппоненты приходят в себя после нокдауна и готовят ответный удар. В ближайшие 100 дней (это такой медовый месяц) по американской традиции к нему никаких претензий предъявлять не будут. Но как только эти 100 дней закончатся, на него будет организована мощнейшая медийная и политическая атака. То есть внутри своей страны Трамп находится в очень уязвимой позиции. Наш президент даже предупреждал, что жизнь и здоровье президента США, мягко говоря, не гарантированы.Во-вторых, то же самое касается внешнеполитического курса Трампа. Да, он сам ломает союзы, но от этого ему легче не становится. В Европе сейчас формируется антитрампистская коалиция, а ее участники являются аватарами очень серьезных организаций. Например, режимы Великобритании и Франции проводят интересы транснациональных корпораций Ротшильдов. А новый режим в Германии (ХДС/ХСС и Мерц) – аватары крупнейшей инвестиционной компании BlackRock. Это не конспирология, в Европе эти разговоры – общее место. А мы не знаем, как относятся к оформившемуся разрыву между Америкой и Европой эти очень серьезные игроки.Повторюсь, и на внутреннем, и на внешнем периметре Трамп очень уязвим. В отличие от Путина, который максимально защищен.Я уверен, что во время телефонного разговора между Путиным и Трампом была договоренность, что пиар-сливки с этого процесса снимает Трамп. Потому что после этого разговора Путин почти на неделю ушел в режим молчания, а Трамп выступал по пять раз в день. А когда Путину потом стали задавать вопросы по поводу различных заявлений Трампа, он их встречал с добродушной улыбкой и хитрым взглядом. То есть его это не возмущает и не удивляет. Он относится к этому как к естественному ходу вещей.То есть надо просто спокойно относиться к высказываниям американской администрации, потому что они воюют на нескольких фронтах. Надо ориентироваться на заявления российского руководства.Вы сослались на пресс-конференцию Лаврова в Дохе. А есть еще последние выступления Путина. Переслушайте их, а потом найдите в интернете четыре документа:Первое. Обращения Москвы в Вашингтон и в Брюссель (США и в штаб-квартиру НАТО) в декабре 2021 года, на которые американцы и натовцы махнули рукой. Мы им пообещали военно-технический ответ и обещание свое сдержали.Второе. Утреннее обращение Путина к народу 24 февраля 2022 года.Третье. Слитая через New York Timesпредпоследняя версия Стамбульских соглашений весны 2022 года.Четвертое. Коллегия МИДа в июне 2024 года.Пересмотрите эти документы и вернитесь к высказываниям военно-политического руководства России сегодня, когда переговоры уже идут. Хоть на йоту изменились наши цели и задачи? Ни на йоту. Такова диспозиция сторон.Конечно, любые переговоры – это компромисс. Но чтобы начать разговоры о компромиссе, стороны определяют свою позицию, которая точно не обсуждается. Об этом говорит Путин. И эту формулу Путина во всем мире знают. Если он говорит, что "новые" регионы прописаны в Конституции и что это не обсуждается – все знают, что бесполезно это обсуждать. Если даже эти вопросы попробуют поднять, Москва их просто проигнорирует.Наша изначальная позиция на переговорах не просто наступательная. Она агрессивно наступательная. Причем после выборов в США она стала более разработанной. Появились новые темы, которые не противоречат предыдущим. А если мы посмотрим на динамику позиции Вашингтона с 4 ноября, то они в некоторых вопросах занимают диаметрально противоположную позицию. То есть наш визави меняется с учетом нашей позиции. А мы стоим на своем.Резюмирую. На дипломатическом фронте мы стоим на наших рубежах. А на полях сражений мы каждый день продвигаемся на запад. А если вдруг у нас произойдут изменения в отношении целей и задач СВО, Путин тут же нам об этом скажет и объяснит, почему так произошло. Он ничего не боится. Потому что предыдущие наши выборы фактически стали плебисцитом. При такой поддержке со стороны народа ему ничего не страшно. Народ его поймет.- В какие сроки может наступить развязка украинского конфликта? Чем он в итоге закончится?- На этой пресс-конференции Лавров очень четко ответил на ряд оперативных вопросов. В частности, о миротворцах.Наши европейские оппоненты талдычат об этом каждый день. Можно подумать, что вся западная Украина как селедка в бочке будет забита британскими и французскими вояками. Москва говорит, что ничего этого не будет. Потому что российские профессиональные дипломаты используют термины ровно в том значении, в котором они существуют в рамках международного права.Кто такие миротворцы? Это не "вежливые люди" и не те, кто несет мир. Когда воюющие стороны разводятся, миротворцы становятся между ними по согласию обеих сторон и под гарантии обеих сторон, что они не начнут боевые действия. Строго говоря, чтобы добраться до противника, тебе надо сначала убить миротворца. Вспоминаем 08.08.08. Грузия, чтобы напасть на Южную Осетию, сначала напала на наших миротворцев, потому что они стояли между ними. Эта история жестко регламентирована в рамках ООН. Шаг вправо-шаг влево не работает.Трамп не понимает значение слова "миротворец". Да ему это и не надо. Путин ему это объяснит при личной встрече.А почему Москва против каких-либо миротворцев на Украине? Потому что миротворцев приглашают в регионы, где конфликт в любой момент может возобновиться. А мы вбили в голову всем, даже американцам: "Нам не нужно перемирие, заморозка или разведение сторон. Нам нужен полноценный мир, а не перерыв в войне". Фронта не будет. Война закончится как таковая.Миротворцев там точно не будет. Но это не значит, что на территории бывшей Украинской ССР совсем не будет вооруженных людей. Поэтому я бы хотел в двух словах рассказать о "плане Казакова". Я его не из воздуха взял, он мне не приснился. Я его собрал, систематизируя всю полученную информацию (смеется).Мне кажется, что территория Украины в результате политического урегулирования будет разделена на три-четыре части.- Между кем?- Между всеми (смеется). Просто у этих частей будет совершенно разный статус.Первая часть – это та, что уже стала частью России.Вторая часть – демилитаризованная зона. О демилитаризованной зоне говорил Вэнс, а мы говорили о зоне безопасности. Когда у Лаврова спросили, какова будет глубина этой буферной линии, он со свойственным ему юмором ответил: "Глубина этой линии будет соответствовать дальности полета тех ракет, которые Запад поставляет Украине". А теперь найдите на карте Херсон и проведите от него хотя бы 150 километров – это будет Одесса.Короче говоря, демилитаризованной будет все Левобережье и Причерноморье. А если брать Запорожье, то речь пойдет о Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.Эта зона будет находиться под политическим управлением Киева (но другого Киева), но ни одного вооруженного человека из Киева (ВСУ и СБУ) там не будет. Но там будет царить хаос. Кто-то возвращается, кто-то уезжает, воссоединение семей и семейные мордобои на политическую тему, а также разгул преступности. То есть там нужны серьезные органы правопорядка. И вот тут можно вспомнить про вооруженных людей: многонациональные полицейские силы.В рамках этих полицейских сил можно даже французов пригласить. При условии, что они будут функционировать как патруль только вместе с русскими, сербами или китайцами. На улицу в одиночку им выходить будет нельзя, потому что мы им не верим.Третья часть – Украина, где пройдут выборы со сменой режима. В этой смене будем опосредовано участвовать мы. Там будет пустой суверенитет, когда государство де-юре суверенное, а де-факто – нет.Вообще такую схему придумали американцы в 1903 году в Панаме и на Кубе. И Панама, и Куба участвовали в Лиге Наций, но все понимали, что это еще два голоса США. Примерно так же и будет существовать эта Новоукраина.Четвертая часть (может быть, ее не будет) – западная и юго-западная Украина, на которые претендует Восточная Европа. Сергей Нарышкин уже собирает историков из Венгрии, Румынии, Польши и Словакии пообсуждать это. Москва на это давно намекает. И явно не для того, чтобы поржать.- А как может сложиться судьба украденных у нас 300 миллиардов долларов?- Я никогда не верил, что нам их вернут, потому что это не в духе Запада. Если Запад это сделает, он не просто покажет свою слабость – для него это будет капитуляция. Поэтому я еще осенью предлагал схему, которая сейчас начинает подтверждаться: нам выгодно, чтобы оппонент эти деньги не возвращал.Лавров не ответил на этот вопрос. Он ответил на другой. Он процитировал Макрона ("забрать замороженные активы России невозможно, это противоречит международному праву") и сказал: "Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты украл". А о том, что касается "тела" этих денег, он ничего не сказал.Повторюсь, Запад не будет их отдавать. Иначе это будет выглядеть так: "Русские пришли, надавали им по голове, выломали руки и забрали деньги". А мы же в чем-то должны пойти на компромисс. Москва с этими средствами давно распрощалась. Она думает о том, где заработать новые.И вот если эти деньги перейдут из западных банков в международный фонд под международным контролем (Россия, США и кто-то еще), которые будут тратиться на постконфликтную реконструкцию территорий бывшей Украинской ССР (включая наши регионы), мы все равно с пользой для себя потратим эти деньги.Еще раз. На эти деньги мы восстановим Донбасс, Херсон и Запорожье, а деньги из бюджета потратим на что-то еще.Остальные деньги тоже будут потрачены на нужные цели. Например, на восстановление Киево-Печерской Лавры.Об этом Лавров не сказал и не скажет. Эта позиция оставлена на прямые переговоры Путина и Трампа, чтобы, учитывая уязвимость Трампа, ему было, чем отчитаться: "Я отобрал у русских 300 миллиардов, и мы потратим их на восстановление бывшей Украины". Нам не жалко. Нам надо "ехать". А ему мы подарим "шашечки". Пусть играет (смеется).- И самый главный вопрос. Какая выгода для Трампа от того, что украинский конфликт урегулируется примерно таким образом?- Потому что Трамп вместе со своими братанами затеяли революцию. Они хотят перезапустить проект "Америка" - вернуть в него жизнь, скорость и производительные силы. Это невероятно трудная задача. И чтобы ее решить, ему надо сконцентрировать все ресурсы внутри США. Снятия с себя финансового обременения в виде украинского конфликта – это экономия ресурсов, которые нужны ему для развития страны.Он еще много активов будет сбрасывать. Я не исключаю, что американские войска тоже уйдут из Европы. Это же колоссальное количество баз – это очень дорого. Он будет тупо закрывать базы по всему миру или сдавать их в аренду как складские помещения, чтобы прибыль была. Недаром Трамп предложил России уполовинить военные бюджеты пропорционально.Дело в том, что военные бюджеты должны рассчитываться не по фейковым таблицам, а исходя из паритета покупательной способности. В этом плане даже западные аналитики признали, что совместный бюджет России и Китая сопоставим с американским. И Трамп говорит рационально: "Давайте втроем сократим бюджеты на 50% Я – на 400 миллиардов, а вы – по 200 миллиардов. Мы сэкономим".Это не только антивоенное предложение. Мы же понимаем, что Америка тратит сотни миллиардов на содержание никому не нужных баз. И Трамп будет их закрывать, чтобы перезапустить почти заглохший американский двигатель.При этом одна из стратегических задач Путина и Си Цзиньпина состоит в том, чтобы из Евразии (от Великобритании до Филиппин) была убрана вся военная инфраструктура неевразийских стран. То есть – США. Вашингтон должен свернуть этот проект "Анаконда" по окружению России и Китая военными базами.За счет чего Трамп может сократить военный бюджет? Армию сократить? Так она у него и так небольшая. Флот? ВВС? Исключено. Он будет сокращать внешнюю военную инфраструктуру. Он уходит из Восточного Полушария. И на этом построены принципы нашего будущего диалога.Мы говорим Трампу: "Если ты уходишь, закрой за собой дверь и не возвращайся".Трамп говорит нам: "Я уйду. Моя история с Панамой и Гренландией – это серьезно. Я буду выстраивать большое американское пространство. А ваша задача – обустроить свое большое пространство, потому что Евразия не может быть бесхозной".Украина в рамках этого диалога – это расстояние, которое можно переступить за один шаг, чтобы потом решать по-настоящему важные проблемы. И что меня особенно радует, что и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин по масштабу личности этим вопросам соответствуют.

https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, госдума, китай, сво, переговоры