Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю - 02.03.2025 Украина.ру
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Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю
Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю - 02.03.2025 Украина.ру
Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю
27 февраля этого года президент России Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ФСБ заявил, что Москва и Вашингтон готовы к восстановлению сотрудничества. Российская сторона уже ведёт диалог с новой администрацией США, обе стороны нацелены на возобновление двусторонних отношений, а также на постепенное разрешение накопившихся мировых проблем.
2025-03-02T12:20
2025-03-02T12:20
россия
китай
сша
сюй цзицзюнь
владимир путин
сергей шойгу
фсб
украина.ру
нато
интервью
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С началом американо-российского диалога остается не ясной позиция КНР. Наш корреспондент обратился за комментарием к постоянному автору Украина.ру, китайскому публицисту, блогеру Сюй Цзицзюню.Украина.ру: Последнее время внимание мировых СМИ приковано к началу диалога между США и Россией. Что по этому поводу думают в Китае? Почему Китай не выступает с заявлениями и не принимает ни одну из сторон?Сюй Цзицзюнь: С момента телефонного разговора между Трампом и Путиным уже прошло две недели, и за это время мировая политическая обстановка значительно изменилась. Однако не все рады потеплению отношений между США и Россией. Как отметил Путин, некоторые западные элиты стремятся сохранить глобальную нестабильность и препятствовать начавшемуся диалогу между Москвой и Вашингтоном. В Китае с пониманием относятся к позиции России, намеревающейся использовать весь арсенал дипломатических и разведывательных средств для нейтрализации попыток сорвать переговорный процесс.С первых дней начала военных действий на Украине было понятно, что конфликт грозит перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Если бы США продолжили эскалацию, мир мог бы оказаться в Третьей мировой войне. Поэтому, потепление российско-американских отношений выгодно не только Москве и Вашингтону, но и всему миру. Однако, как видно из событий последних недель, это вызывает беспокойство среди европейских политиков, мечтающих о конфронтации США с Россией и Китаем.Нельзя и отрицать и то, что у нас в стране есть аналитики, опасающиеся сближения Москвы и Вашингтона, есть такие, кто опасается создания возможного антикитайского альянса. Однако история показывает, что наученная уроками новейшей истории, на этот раз Россия не станет жертвой западных манипуляций.Что же касается нашей страны, то я хочу сказать, что я много раз бывал в России и мне кажется, россияне не отрицают того факта то, что Китай в XXI вышел на позиции мировой сверхдержавы, способной самостоятельно определять свою судьбу. Сближение США и России не угрожает Китаю. Наоборот, это доказывает нашу стратегическую устойчивость и силу, позволяющие нам уверенно занимать позицию наблюдателей, а не участников каких-либо конфликтов. Наблюдая, мы призываем конфликтующие стороны сесть за стол переговоров и дипломатическим путем решать все проблемы.Со своей стороны отмечу, что сегодня в Пекине секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел нашей страны Ван И. На встречи, в своем приветственном слове глава нашего МИД обратился к Шойгу со словом товарищ. Это, мне кажется, хороший знак.Подробнее о визите Шойгу в Китай - в статье "Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем"
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, китай, сша, сюй цзицзюнь, владимир путин, сергей шойгу, фсб, украина.ру, нато, интервью
Россия, Китай, США, Сюй Цзицзюнь, Владимир Путин, Сергей Шойгу, ФСБ, Украина.ру, НАТО, Интервью

Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю

12:20 02.03.2025
 
© из личного архиваСюй Цзицзюнь интервью
Сюй Цзицзюнь интервью
© из личного архива
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Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
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27 февраля этого года президент России Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ФСБ заявил, что Москва и Вашингтон готовы к восстановлению сотрудничества. Российская сторона уже ведёт диалог с новой администрацией США, обе стороны нацелены на возобновление двусторонних отношений, а также на постепенное разрешение накопившихся мировых проблем.
С началом американо-российского диалога остается не ясной позиция КНР. Наш корреспондент обратился за комментарием к постоянному автору Украина.ру, китайскому публицисту, блогеру Сюй Цзицзюню.
Украина.ру: Последнее время внимание мировых СМИ приковано к началу диалога между США и Россией. Что по этому поводу думают в Китае? Почему Китай не выступает с заявлениями и не принимает ни одну из сторон?
Сюй Цзицзюнь: С момента телефонного разговора между Трампом и Путиным уже прошло две недели, и за это время мировая политическая обстановка значительно изменилась. Однако не все рады потеплению отношений между США и Россией. Как отметил Путин, некоторые западные элиты стремятся сохранить глобальную нестабильность и препятствовать начавшемуся диалогу между Москвой и Вашингтоном. В Китае с пониманием относятся к позиции России, намеревающейся использовать весь арсенал дипломатических и разведывательных средств для нейтрализации попыток сорвать переговорный процесс.
С первых дней начала военных действий на Украине было понятно, что конфликт грозит перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Если бы США продолжили эскалацию, мир мог бы оказаться в Третьей мировой войне. Поэтому, потепление российско-американских отношений выгодно не только Москве и Вашингтону, но и всему миру. Однако, как видно из событий последних недель, это вызывает беспокойство среди европейских политиков, мечтающих о конфронтации США с Россией и Китаем.
Нельзя и отрицать и то, что у нас в стране есть аналитики, опасающиеся сближения Москвы и Вашингтона, есть такие, кто опасается создания возможного антикитайского альянса. Однако история показывает, что наученная уроками новейшей истории, на этот раз Россия не станет жертвой западных манипуляций.
Что же касается нашей страны, то я хочу сказать, что я много раз бывал в России и мне кажется, россияне не отрицают того факта то, что Китай в XXI вышел на позиции мировой сверхдержавы, способной самостоятельно определять свою судьбу. Сближение США и России не угрожает Китаю. Наоборот, это доказывает нашу стратегическую устойчивость и силу, позволяющие нам уверенно занимать позицию наблюдателей, а не участников каких-либо конфликтов. Наблюдая, мы призываем конфликтующие стороны сесть за стол переговоров и дипломатическим путем решать все проблемы.
Со своей стороны отмечу, что сегодня в Пекине секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел нашей страны Ван И. На встречи, в своем приветственном слове глава нашего МИД обратился к Шойгу со словом товарищ. Это, мне кажется, хороший знак.
Подробнее о визите Шойгу в Китай - в статье "Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем"
 
РоссияКитайСШАСюй ЦзицзюньВладимир ПутинСергей ШойгуФСБУкраина.руНАТОИнтервью
 
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