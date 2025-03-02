https://ukraina.ru/20250302/1061468255.html

Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю

Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю - 02.03.2025 Украина.ру

Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю

27 февраля этого года президент России Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ФСБ заявил, что Москва и Вашингтон готовы к восстановлению сотрудничества. Российская сторона уже ведёт диалог с новой администрацией США, обе стороны нацелены на возобновление двусторонних отношений, а также на постепенное разрешение накопившихся мировых проблем.

2025-03-02T12:20

2025-03-02T12:20

2025-03-02T12:20

россия

китай

сша

сюй цзицзюнь

владимир путин

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фсб

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нато

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С началом американо-российского диалога остается не ясной позиция КНР. Наш корреспондент обратился за комментарием к постоянному автору Украина.ру, китайскому публицисту, блогеру Сюй Цзицзюню.Украина.ру: Последнее время внимание мировых СМИ приковано к началу диалога между США и Россией. Что по этому поводу думают в Китае? Почему Китай не выступает с заявлениями и не принимает ни одну из сторон?Сюй Цзицзюнь: С момента телефонного разговора между Трампом и Путиным уже прошло две недели, и за это время мировая политическая обстановка значительно изменилась. Однако не все рады потеплению отношений между США и Россией. Как отметил Путин, некоторые западные элиты стремятся сохранить глобальную нестабильность и препятствовать начавшемуся диалогу между Москвой и Вашингтоном. В Китае с пониманием относятся к позиции России, намеревающейся использовать весь арсенал дипломатических и разведывательных средств для нейтрализации попыток сорвать переговорный процесс.С первых дней начала военных действий на Украине было понятно, что конфликт грозит перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Если бы США продолжили эскалацию, мир мог бы оказаться в Третьей мировой войне. Поэтому, потепление российско-американских отношений выгодно не только Москве и Вашингтону, но и всему миру. Однако, как видно из событий последних недель, это вызывает беспокойство среди европейских политиков, мечтающих о конфронтации США с Россией и Китаем.Нельзя и отрицать и то, что у нас в стране есть аналитики, опасающиеся сближения Москвы и Вашингтона, есть такие, кто опасается создания возможного антикитайского альянса. Однако история показывает, что наученная уроками новейшей истории, на этот раз Россия не станет жертвой западных манипуляций.Что же касается нашей страны, то я хочу сказать, что я много раз бывал в России и мне кажется, россияне не отрицают того факта то, что Китай в XXI вышел на позиции мировой сверхдержавы, способной самостоятельно определять свою судьбу. Сближение США и России не угрожает Китаю. Наоборот, это доказывает нашу стратегическую устойчивость и силу, позволяющие нам уверенно занимать позицию наблюдателей, а не участников каких-либо конфликтов. Наблюдая, мы призываем конфликтующие стороны сесть за стол переговоров и дипломатическим путем решать все проблемы.Со своей стороны отмечу, что сегодня в Пекине секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел нашей страны Ван И. На встречи, в своем приветственном слове глава нашего МИД обратился к Шойгу со словом товарищ. Это, мне кажется, хороший знак.Подробнее о визите Шойгу в Китай - в статье "Дружба и прагматизм. В Пекине прошли переговоры между РФ и Китаем"

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

россия, китай, сша, сюй цзицзюнь, владимир путин, сергей шойгу, фсб, украина.ру, нато, интервью