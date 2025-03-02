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Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков

Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков - 02.03.2025 Украина.ру

Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков

Политические отношения в мире стремительно меняются и сегодня возможно предполагать восстановление сотрудничества России и США. Об этом в опубликованном 2 марта интервью заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-02T12:33

2025-03-02T12:33

2025-03-02T12:33

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Россия и США восстанавливают прямой диалог и видят перспективы, констатировал Песков."Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить", - сказал Песков."Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением. Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения", - констатировал Песков.По его словам, это непростой процесс, у которого есть хорошие перспективы.По его мнению, ещё более долгосрочной перспективой является восстановление сотрудничества российских и американских компаний. За два дня до записи интервью с Песковым 26 февраля президент России заявил о возможности совместной работы в России американских и российских партнёров по добыче редких и редкоземельных металлов."Это ещё более долгосрочная перспектива", - заметил Песков.Он также напомнил ранее заявленную позицию Вашингтона, касающуюся экономического сотрудничества – "сначала урегулирование вокруг Украины, потом экономика".Тем временем западноевропейские лидеры не демонстрируют склонности к поддержке линии Вашингтона при новой администрации белого дома. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"

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