Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков - 02.03.2025 Украина.ру
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Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков
Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков - 02.03.2025 Украина.ру
Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков
Политические отношения в мире стремительно меняются и сегодня возможно предполагать восстановление сотрудничества России и США. Об этом в опубликованном 2 марта интервью заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-02T12:33
2025-03-02T12:33
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Россия и США восстанавливают прямой диалог и видят перспективы, констатировал Песков."Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить", - сказал Песков."Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением. Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения", - констатировал Песков.По его словам, это непростой процесс, у которого есть хорошие перспективы.По его мнению, ещё более долгосрочной перспективой является восстановление сотрудничества российских и американских компаний. За два дня до записи интервью с Песковым 26 февраля президент России заявил о возможности совместной работы в России американских и российских партнёров по добыче редких и редкоземельных металлов."Это ещё более долгосрочная перспектива", - заметил Песков.Он также напомнил ранее заявленную позицию Вашингтона, касающуюся экономического сотрудничества – "сначала урегулирование вокруг Украины, потом экономика".Тем временем западноевропейские лидеры не демонстрируют склонности к поддержке линии Вашингтона при новой администрации белого дома. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"
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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, оон, международные отношения, международная политика, дипломатия, сво, запад, украина
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН, международные отношения, Международная политика, дипломатия, СВО, Запад, Украина

Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков

12:33 02.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Политические отношения в мире стремительно меняются и сегодня возможно предполагать восстановление сотрудничества России и США. Об этом в опубликованном 2 марта интервью заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия и США восстанавливают прямой диалог и видят перспективы, констатировал Песков.
"Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить", - сказал Песков.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 10:10
"Это позор": Захарова высмеяла Францию и Британию за принятие СБ ООН американской резолюции по УкраинеПринятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik"
"Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением. Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения", - констатировал Песков.
По его словам, это непростой процесс, у которого есть хорошие перспективы.
"Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров - президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", - заявил Песков.
По его мнению, ещё более долгосрочной перспективой является восстановление сотрудничества российских и американских компаний. За два дня до записи интервью с Песковым 26 февраля президент России заявил о возможности совместной работы в России американских и российских партнёров по добыче редких и редкоземельных металлов.
Президент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества
25 февраля, 11:25
Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с СШАПрезидент РФ Владимир Путин прокомментировал последние события вокруг Украины и заявления Дональда Трампа, оценил шансы Владимира Зеленского на переизбрание, а также предложил совместные проекты американцам. Все это прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину вечером 24 февраля
"Это ещё более долгосрочная перспектива", - заметил Песков.
Он также напомнил ранее заявленную позицию Вашингтона, касающуюся экономического сотрудничества – "сначала урегулирование вокруг Украины, потом экономика".
"Даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества. – добавил Песков. - Но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится".
Тем временем западноевропейские лидеры не демонстрируют склонности к поддержке линии Вашингтона при новой администрации белого дома. Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"
 
НовостиРоссияСШАВашингтонДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампООНмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатияСВОЗападУкраина
 
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