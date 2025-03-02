Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Политические отношения в мире стремительно меняются и сегодня возможно предполагать восстановление сотрудничества России и США. Об этом в опубликованном 2 марта интервью заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия и США восстанавливают прямой диалог и видят перспективы, констатировал Песков.
"Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить", - сказал Песков.
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"Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением. Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения", - констатировал Песков.
По его словам, это непростой процесс, у которого есть хорошие перспективы.
"Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров - президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", - заявил Песков.
По его мнению, ещё более долгосрочной перспективой является восстановление сотрудничества российских и американских компаний. За два дня до записи интервью с Песковым 26 февраля президент России заявил о возможности совместной работы в России американских и российских партнёров по добыче редких и редкоземельных металлов.
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"Это ещё более долгосрочная перспектива", - заметил Песков.
Он также напомнил ранее заявленную позицию Вашингтона, касающуюся экономического сотрудничества – "сначала урегулирование вокруг Украины, потом экономика".
"Даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества. – добавил Песков. - Но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится".
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