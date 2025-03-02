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СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России
СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России - 02.03.2025 Украина.ру
СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России
Почти три тысячи человек получили ранения из-за украинских атак в приграничных и тыловых регионах России. Об этом 2 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
2025-03-02T11:55
2025-03-02T11:55
2025-03-02T11:55
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Украина атаковала 34 российских региона вне зоны СВО за период с февраля 2022 года, рассказал глава ведомства.По данным ведомства, всего следствием возбуждено 2 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.Там также отмечено, что наиболее смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада и Германия.Накануне лидеры Евросоюза заявили о новых поставках военной помощи нынешнему руководству Украины. Подробности в публикации "В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России
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Украина.ру
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новости, россия, украина, британия, александр бастрыкин, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, франция, германия, сво, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, налеты
Новости, Россия, Украина, Британия, Александр Бастрыкин, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Франция, Германия, СВО, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы, налеты
СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России
Почти три тысячи человек получили ранения из-за украинских атак в приграничных и тыловых регионах России. Об этом 2 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Украина атаковала 34 российских региона вне зоны СВО за период с февраля 2022 года, рассказал глава ведомства.
"Более 650 человек, в том числе 23 ребенка, стали жертвами украинских атак в приграничных и тыловых регионах России, ранены почти 3 тыс", - сообщил телеграм-канал СК РФ со ссылкой на Бастрыкина.
По данным ведомства, всего следствием возбуждено 2 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.
Там также отмечено, что наиболее смертоносное оружие ВСУ
поставляют Британия
, Канада
и Германия
.
"Европейские политики должны нести ответственность за гибель мирных граждан России от поставляемого ими ВСУ оружия", - сказано в публикации
.
Накануне лидеры Евросоюза
заявили о новых поставках военной помощи нынешнему руководству Украины. Подробности в публикации "В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России