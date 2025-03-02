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СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России

СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России - 02.03.2025 Украина.ру

СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России

Почти три тысячи человек получили ранения из-за украинских атак в приграничных и тыловых регионах России. Об этом 2 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

2025-03-02T11:55

2025-03-02T11:55

2025-03-02T11:55

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Украина атаковала 34 российских региона вне зоны СВО за период с февраля 2022 года, рассказал глава ведомства.По данным ведомства, всего следствием возбуждено 2 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.Там также отмечено, что наиболее смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада и Германия.Накануне лидеры Евросоюза заявили о новых поставках военной помощи нынешнему руководству Украины. Подробности в публикации "В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России

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2025

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