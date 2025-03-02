Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР
© РИА Новости . Наппельбаум / Перейти в фотобанк Владимир Ильич Ленин в президиуме I конгресса Коминтерна
2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
В 1917 году в "Апрельских тезисах" лидер большевиков Владимир Ленин впервые поставил задачу создания Третьего (Коммунистического) интернационала, который, объединив в своих рядах боевой отряд рабочих и коммунистических партий, должен прийти на смену Второму интернационалу (Социнтерну), ставшему скопищем реформистских и мелкобуржуазных партий.
К тому времени из общей массы европейских социалистов выделилось левое революционное крыло, чьи установки и планы были схожи с большевизмом. Вскоре после большевистского переворота в Петрограде, в начале декабря 1917 года, Совет народных комиссаров выпустил секретное постановление о помощи "левому интернационалистическому крылу рабочего движения всех стран".
Даже Гражданская война не мешала большевикам искать более тесные контакты с партиями, покинувшими Социнтерн. Тестом на лояльность к большевизму была непримиримость к "буржуазному парламентаризму" и признание диктатуры пролетариата не только лозунгом, но и политическим режимом с концентрацией власти в руках Советов, руководимых коммунистами.
Поэтому, когда в начале февраля 1919 года в Берне собралась конференция перепуганных западноевропейских социалистов, чтобы восстановить Социнтерн и оживить социалистические идеи, как уже в марте ответом "сборищу защитников парламентаризма" стал созванный в Москве первый (учредительный) конгресс нового, Коммунистического интернационала (Коминтерна, КИ). Делегатов на учредительном форуме было немного (52 человека от 35 партий и групп), но победный опыт большевиков в 1917 году подсказывал им, что дело не в численности, а в стремлении к победе.
На том же учредительном конгрессе (2-6 марта 1919) была принята "Платформа международного коммунистического движения", одним из авторов которой был Николай Бухарин. Он выдвинул в качестве неотложных задач завоевание пролетариатом власти, замену буржуазного парламентаризма советами, а также оказание экономической и иной взаимопомощи пролетариатам различных стран.
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Высшим органом новой организации провозглашался Конгресс. Руководство Коминтерном в период между созывами Конгресса возлагалось на его Исполком (ИККИ) и Бюро исполкома, которое возглавил Григорий Зиновьев. Коминтерн сразу же стал важным инструментом воздействия Советской России (позже СССР) на ситуацию за пределами первого в мире государства, управляемого коммунистами. Речь шла о формировании слаженной мировой стратегии коммунистов разных стран, их подчинении единой цели – как её понимали в Москве.
Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия — Радомысльский)
Как говорилось в уставе организации, принятом на его Втором Конгрессе (июль-август 1920-го), Коминтерн "должен действительно и фактически представлять собой единую всемирную коммунистическую партию, отдельными секциями которой являются партии, действующие в каждой стране", а также "обязуется всеми силами поддерживать каждую советскую республику, где бы она ни создавалась".
8 августа 1920 года Малое бюро ИККИ приняло решение о создании Секретного отдела. С июня 1921-го он стал именоваться Отделом международной связи (ОМС) с подотделами связи, финансирования, литературы, шифровальным. Его главной задачей являлось осуществление конспиративных связей между ИККИ и коммунистическими партиями, что включало в себя пересылку информации, документов, директив и денег, переброску функционеров из страны в страну и т.д.
С 1924 года началось обучение функционеров иностранных компартий конспиративным, военным и военно-специальным знаниям и навыкам в рамках специальных школ и курсов ИККИ. Стоит отметить, что названия подавляющего большинства этих школ до сих пор засекречены и в обозримом будущем раскрытию не подлежат. Формально эти учебные заведения подчинялись Отделу кадров ИККИ, но обучение контролировалось Орготделом и Отделом международной связи.
Их курсанты изучали методы выявления слежки и ухода от неё, приобретали навыки пользования шифрами, кодами, симпатическими чернилами и т.п. Они проходили стрелковую подготовку из всех видов стрелкового оружия, включая большое количество автоматических стрелковых устройств, намного опередивших конструкторские идеи своего времени. Курсанты также знакомились с методами работы полиции по разработке подпольных организаций, изучали иные специальные дисциплины.
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Одной из таких спецшкол руководил известный польский коммунист Кароль Сверчевский, она занимала в Москве несколько зданий, а в Подмосковье – несколько секретных баз. Один из преподавателей этой "школы", один из руководителей советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Илья Старинов, позже вспоминал:
"В ней, наряду с подготовкой командного состава партизанских сил зарубежных стран, к партизанской войне готовились и такие деятели коммунистического движения, как Вильгельм Пик, Пальмиро Тольятти, Морис Торез, Мате Залка, Александр Завадский и другие. В школе Сверчевского готовили в основном командиров диверсионных групп партизанских отрядов и соединений, начальников штабов и командующих партизанскими армиями, руководителей партизанских сил в масштабе отдельных стран. В программе подготовки учитывались знания и опыт обучаемых, обстановка, в которой им придётся действовать..."
С 1925 года в ИККИ началась также планомерная работа по подготовке кадров для национальных компартий в собственных учебных заведениях. К тому времени у Коминтерна имелись: Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ; существовал с апреля 1921 по 1938 год, имел филиалы в Баку, Иркутске и Ташкенте); Коммунистический университет национальных меньшинств Запада (КУНМЗ им. Ю.Ю. Мархлевского; существовал с ноября 1921 по 1937 год, имел филиал в Ленинграде). В 1925 году дополнительно были созданы Международная Ленинская школа (МЛШ; существовала с мая 1925 по 1938 год) и Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТК; существовал с ноября 1925 по 1930 год). Все эти учебные заведения (кроме указанных филиалов) располагались в Москве. Наряду с гуманитарными и политическими дисциплинами в них изучались и военные, и военно-специальные предметы.
Одной из важнейших программ ИИКИ стало создание международных структур, выполнявших роль "крыши" как Коминтерна, так и советских спецслужб и являвшихся инструментом проведения "активных мероприятий" в интересах международного рабочего движения и Советской России (СССР).
Первым на правах секции Коминтерна создан Коммунистический интернационал молодежи (КИМ; ноябрь 1919 года). Наиболее крупная организация – Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн; июль 1921 года). Кроме того, были организованы: Красный спортивный интернационал (Спортинтерн; июль 1921 года), Международная организация рабочей помощи (Межрабпом; сентябрь 1921 года), Международная организация помощи борцам революции (МОПР; декабрь 1922 года), Международный крестьянский совет (Крестинтерн; октябрь 1923 года).
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Таким образом, Коминтерн первым в мире создал глобальную организационную структуру сетевого типа – при том, что сама концепция сетецентричности появилась лишь в 1990-х годах, когда Пентагон начал исследования в этой области. Но главное – Коминтерн был структурой, которая обладала не только силовым потенциалом и разведывательной сетью, но и тем, что нынче называют "инструментами мягкой силы". Об этом в последнее время много пишут российские исследователи Евгений Спицын и Александр Колпакиди.
Коминтерн продолжал работу и после начала Второй мировой войны, но после нападения нацистской Германии на СССР ситуация изменилась. Уже 22 июня 1941 года глава Исполкома Коминтерна Георгий Димитров получил прямое указание Иосифа Сталина(кстати, входившего с 1935 года в состав Президиума ИККИ), что "Коминтерн не должен теперь ставить вопрос о социалистической революции, поскольку советский народ ведёт Отечественную войну против фашистской Германии, и вопрос сейчас идёт о разгроме фашизма, поработившего ряд народов Европы и стремящегося поработить и все остальные народы мира".
А в мае 1943 года руководство ВКП(б) пошло на принятие одного из самых сенсационных за годы войны решений – Коминтерн, известный всему миру как "штаб мировой революции", был распущен. О предстоящем роспуске было объявлено в прессе 15 мая, в самом начале Вашингтонской конференции Рузвельта и Черчилля, от которой зависело, когда союзниками будет открыт Второй фронт. Объявление было положительно воспринято в странах Запада, особенно в США, и привело к укреплению отношений этих стран с Советским Союзом.
При обсуждении постановления о роспуске Коминтерна на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 21 мая 1943 года было отклонено предложение Михаила Калинина сохранить эту организацию и перенести центр её деятельности в одну из западных стран. Отстаивая необходимость роспуска, Сталин, в частности, заявил:
"Есть и другой мотив для роспуска КИ, который не упоминается в постановлении. Это то, что компартии, входящие в КИ, лживо обвиняются, что они являются якобы агентами иностранного государства, и это мешает их работе среди широких масс. С роспуском КИ выбивается из рук врагов этот козырь. Предпринимаемый шаг несомненно усилит компартии как национальные рабочие партии и в то же время укрепит интернационализм народных масс, базой которого является Советский Союз".
Из дневников Георгия Димитрова следует, что комбинация была задумана ещё до войны: мировая революция не удалась, Коминтерн превратился в пугало, стал мешать Сталину, и тот сменил тактику. Коммунисты теперь действовали внутри своих стран как бы самостоятельно. Заменить распущенный Коминтерн, то есть наладить связи, в том числе конспиративные, с иностранными компартиями, поручили отделу международной информации ЦК ВКП(б), созданному решением политбюро 27 декабря 1943 года. Заведовал отделом тот же Георгий Димитров, недавний глава Коминтерна.
А уже после окончания войны, в сентябрьские дни 1947 года в польском курортном городке Шклярска-Поремба прошло секретное совещание представителей девяти коммунистических партий – Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии, Югославии. На нём договорились создать Информационное бюро для координации деятельности компартий – Коминформ, которое стало прямым наследником Коминтерна.
В свою очередь, Коминформ был распущен в 1956 году, вскоре после ХХ съезда КПСС. Формального правопреемника у Коминформа не было, однако таковыми фактически стали Совет экономической взаимопомощи и Организация Варшавского договора, а также периодически проводившиеся в Москве совещания дружественных СССР коммунистических и рабочих партий (1957, 1960, 1969).
Позже при ЦК КПСС был создан "Международный фонд помощи левым рабочим организациям". Общий ежегодный размер фонда составлял $ 22-25 млн, из которых 20-22 млн вносила КПСС, а 2-3 млн – остальные его участники из социалистических стран Европы. Однако с конца 70-х польские и румынские, а с 1987 года и венгерские коммунисты, сославшись на валютно-финансовые трудности, прекратили участие в Фонде. В 1988 и 1989 годах Социалистическая единая партия Германии, Компартия Чехословакии и Болгарская компартия без объяснения причин уклонились от внесения ожидавшихся от них взносов, и до конца своего существования в августе 1991 года Фонд формировался целиком за счёт средств, выделенных КПСС. Это уже был классический механизм "мягкой силы", однако его эффективность – по разным причинам – была куда ниже, чем у Коминтерна.