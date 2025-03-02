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Война надолго. Европа хочет большой драки

Война надолго. Европа хочет большой драки - 02.03.2025 Украина.ру

Война надолго. Европа хочет большой драки

Зеленский после скандала в Овальном кабинете спешно покинул США, побыв там менее 24 часов. Сегодня он уже в Лондоне. Из вышедшего предыдущей ночью интервью для Fox News следует, что поведение его хоть и было истеричным по форме, но по содержанию – не случайным.

2025-03-02T08:30

2025-03-02T08:30

2025-03-02T08:30

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Он подтвердил в беседе с журналистом все тезисы, сказанные Трампу, и считает, что ему не о чем просить прощения, а оценивать достоин ли он и дальше управлять Украиной будет народ, а не лидеры каких-либо стран.Такая дерзость может быть признаком того, что Зеленский получил заверения европейских ястребов в поддержке перед визитом к Трампу, а европейские страны объединились в Антитрамповскую коалицию. А значит они готовы воевать дальше с Россией – руками украинцев. Зачем это Зеленскому, зачем это Европе, а также, чем ответит Россия – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Михаил КарягинПроизошедшее вчера в Вашингтоне очень сильно напоминает срыв Стамбульских соглашений в 2022 году. Очевидно, что между США и Украиной уже были достигнуты договоренности, что привело к потеплению риторики Трампа. Однако в самый последний момент Киев снова взбрыкнул, что привело к тому, что теперь называют дипломатической катастрофой. Причины. Европа хочет войны24 февраля в Киеве произошла пересборка проукраинской коалиции без США, которая пообещала Зеленскому сохранить объемы военной и финансовой помощи и как-то восполнить выпадающую американскую часть. Брюссель не верит в торговую войну с США. Пока Трамп больше говорит, чем по-настоящему бьет, и в ЕС не верят в полномасштабную торговую войну с США. Потому что иначе нельзя объяснить то, почему они решились на такой шаг. США хотели выйти из конфликта любой ценой.Несмотря на перепалку с Зеленским, Трамп все равно получает свое – США имеют все основания для выхода из конфликта. "Ребята, Зеленский – псих, мы умываем руки". Да, в случае урегулирования Трамп бы получил приятные бонусы, но и такой исход его в целом устраивает. Следствия. Риски большой войныНеправильная оценка рисков и возможностей однажды сыграли и с Европой, и с Украиной злую шутку. Джонсон, призвавший Киев продолжать боевые действия, рассчитывал на скорый крах российской экономики. Сейчас европейцы также могут исходить из ошибочных представлений о собственной готовности к ведению боевых действий. Перекройка сторон конфликтаКонфигурация меняется. Расстановка сил, балансы интересов. В ближайшее время следует ожидать повышенной турбулентности и изменение общих раскладов. Война надолгоКонфликт окончательно приобретает черты затяжного противостояния. Для Москвы он с самого начала был не про противостояние России и Украины, а про противостояние Россия-Запад. Для Запада конфигурация усложняется. Европа будет бороться за свою субъектность, США – за сохранение доминирования, Украина – за выживание. Даже если каким-то чудом сторонам удастся добиться прекращения горячей фазы, война в ее широком смысле останется: война идей, смыслов, война экономик. Намечается парадигмальный сдвиг, который будет иметь фундаментальные последствия.Военкор Роман СапоньковЕсли вкратце, Трамп выводит свою армию из грядущей войны и пытается минимизировать издержки. Если с первым пунктом вопрос реализации, то со вторым скорее всего ничего у него не получится. Более того, Трамп на днях продлил санкции против нас ещё на год. Почему? Потому что Байден принял и оформил закон таким образом, что отменить санкции, как и поставки вооружений, может только Конгресс США. Президент США сделать это единолично не может, а продлевать обязан. И еще именно Конгресс санкционировал поставки вооружений Украине безвозмездно. И именно Конгресс может возразить теперь Трампу. Так что пока США продолжат поставки вооружений Украине. Вопрос только по "Старлинку". Предыдущая администрация США и ЕС максимально подняла ставки, фактически встав на путь прямого военного столкновения с Россией. И судя по словам и действиям Трампа, руководство РФ готово к ядерной войне при максимально неблагоприятном исходе. Об этом и сказал вчера Трамп, обвинив Зеленского, что он поставил мир на грань ядерной войны. Европа не может себе позволить проиграть и судя по последним заявлениям они готовы если не воевать с Россией, то максимально поднимать эскалацию вплоть до ввода военного контингента на быв. Украину, вероятно, надеясь, что мы не рискнём ответить. Поэтому задача Трампа из грядущей войны выйти. И вчерашним спектаклем Трамп обосновывает своему электорату и гражданам причину дальнейшего неучастия США в войне. Однако поставки вооружения продолжатся. И Зеленский об этом прекрасно знает. Поэтому украинская аудитория вчерашний "разгром" трактовала как победу - сделку по редкозёмам не подписали, а оружие всё равно получат. И Зеленский свою роль отыграл прекрасно. При этом США будут стараться занять роль стороннего наблюдателя, на фоне постепенного втягивания ЕС в войну. Понятно, что в планах по окончанию войны максимально ослабленная Европа, сбежавший в США капитал, промышленность, трудовые и интеллектуальные ресурсы, плюс кредиты на восстановление и дальнейшее закабаление Старого Света. Всё это сыграет как мультипликатор - один доллар для США превратится во много раз больше. В общем, одни плюсы для Америки. По крайней мере, на первый взгляд. Отдельная пока непонятная страница это работа разведки Великобритании, чьи уши очень явно торчат из вчерашнего спектакля. Великобритания сорвала Стамбульские договорённости, теперь прямо толкает ЕС к войне с Россией. Так нарываться на войну с Россией, надо быть очень в себе уверенными. Очертания грядущей коалиции против нас: Великобритания, Франция, Финляндия, Польша, Чехия, Румыния, Болгария. На вторых ролях Австрия, Нидерланды, Норвегия, Швеция. То есть повторится сценарий Второй Мировой. Япония и Турция скорее всего нейтральны, на начальном этапе по крайней мере. По Германии пока не ясно. Видимо, будут активно втягивать и немцев, без них традиционно не вывезти.Политолог Александр НосовичВсё. Прокси-война России и США на Украине заканчивается. Остаётся прокси-война России и ЕС на Украине. С перспективой перерастания в прямую войну России и ЕС. Тоже ужас, но не ужас-ужас-ужас, как было до того. Континентальная война, даже с перспективой распространения на всю западную часть постсоветского пространства, без США и полноценного задействования механизмов НАТО - это не Третья мировая война. И не гарантированное взаимное уничтожение.Украинский экономист Алексей КущТеперь нас ждет тест на самостоятельность. Есть еще поддержка Европы. Но не стоит и здесь обольщаться. Европа поддерживает нас, потому что мы выигрываем ей историческое время - пока идет война у нас, европейцы могуть пить коктейли, ходить на прайды и карнавалы. В общем, спокойно жить и радоваться жизни. Если бы они были заинтересованы в заморозке, как сейчас США, они бы действовали точно также. Разве что может чуточку деликатнее. А мы транзитом, минуя статус "взрослого" переходим в статус "родителя". Как "подросток", у которого "неожиданно" родился ребенок и вся ответственность теперь только на нем - "папа" угрожает перестать помогать за "непослушание", а "мама" обещала давать деньги, но не долго...О том, как проходила встреча Трамп-Зеленский - в статье Алексея Туманова "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне"

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, борис джонсон, ес, fox news, нато, эксклюзив