Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине
© gov.uk
© gov.uk
Британия и Франция вместе с нынешним руководством Украины выработают план прекращения боевых действий в этой постсоветской республике, после чего представят его США. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Вместе с Францией Великобритания и, вероятно, ряд других стран будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США", — сказал глава британского правительства.
По его словам, президент США желает "прочного мира" на Украине. При этом Кир Стармер не доверяет президенту России Владимиру Путину, ввиду чего желает "гарантий безопасности" в любом мирном соглашении.
Стармер считает, что для прочного мира на Украине необходимы три компонента. Первый - "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия и будет занимать "сильную позицию" для ведения переговоров по урегулированию вооружённого конфликта.
Второй — "европейский элемент с гарантиями безопасности", сказано в публикациисо ссылкой на интервью со Стармером. Третий компонент – это поддержка США.
Глава британского правительства не верит, что Зеленский совершил что-то неправильное в Белом доме во время пятничных переговоров 28 февраля с президентом США.
Накануне Стармер принял Зеленского в Лондоне и пообещал ему британскую военную помощь за счёт средств от "замороженных" на Западе российских активов, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно называл "кражей".
После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта
Актуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария