https://ukraina.ru/20250302/1061476073.html

Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине

Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине - 02.03.2025 Украина.ру

Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине

Британия и Франция вместе с нынешним руководством Украины выработают план прекращения боевых действий в этой постсоветской республике, после чего представят его США. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

2025-03-02T13:35

2025-03-02T13:35

2025-03-02T13:35

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"Вместе с Францией Великобритания и, вероятно, ряд других стран будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США", — сказал глава британского правительства.По его словам, президент США желает "прочного мира" на Украине. При этом Кир Стармер не доверяет президенту России Владимиру Путину, ввиду чего желает "гарантий безопасности" в любом мирном соглашении.Стармер считает, что для прочного мира на Украине необходимы три компонента. Первый - "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия и будет занимать "сильную позицию" для ведения переговоров по урегулированию вооружённого конфликта.Второй — "европейский элемент с гарантиями безопасности", сказано в публикациисо ссылкой на интервью со Стармером. Третий компонент – это поддержка США.Глава британского правительства не верит, что Зеленский совершил что-то неправильное в Белом доме во время пятничных переговоров 28 февраля с президентом США.Накануне Стармер принял Зеленского в Лондоне и пообещал ему британскую военную помощь за счёт средств от "замороженных" на Западе российских активов, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно называл "кражей".После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 мартаАктуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария

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новости, украина, сша, лондон, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, би-би-си, ес, переговоры, сво, международная политика, британия, франция