Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине - 02.03.2025 Украина.ру
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Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине
Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине - 02.03.2025 Украина.ру
Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине
Британия и Франция вместе с нынешним руководством Украины выработают план прекращения боевых действий в этой постсоветской республике, после чего представят его США. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
2025-03-02T13:35
2025-03-02T13:35
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"Вместе с Францией Великобритания и, вероятно, ряд других стран будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США", — сказал глава британского правительства.По его словам, президент США желает "прочного мира" на Украине. При этом Кир Стармер не доверяет президенту России Владимиру Путину, ввиду чего желает "гарантий безопасности" в любом мирном соглашении.Стармер считает, что для прочного мира на Украине необходимы три компонента. Первый - "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия и будет занимать "сильную позицию" для ведения переговоров по урегулированию вооружённого конфликта.Второй — "европейский элемент с гарантиями безопасности", сказано в публикациисо ссылкой на интервью со Стармером. Третий компонент – это поддержка США.Глава британского правительства не верит, что Зеленский совершил что-то неправильное в Белом доме во время пятничных переговоров 28 февраля с президентом США.Накануне Стармер принял Зеленского в Лондоне и пообещал ему британскую военную помощь за счёт средств от "замороженных" на Западе российских активов, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно называл "кражей".После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 мартаАктуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария
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новости, украина, сша, лондон, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, би-би-си, ес, переговоры, сво, международная политика, британия, франция
Новости, Украина, США, Лондон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Би-би-си, ЕС, переговоры, СВО, Международная политика, Британия, Франция

Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине

13:35 02.03.2025
 
© gov.uk
© gov.uk
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Британия и Франция вместе с нынешним руководством Украины выработают план прекращения боевых действий в этой постсоветской республике, после чего представят его США. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Вместе с Францией Великобритания и, вероятно, ряд других стран будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США", — сказал глава британского правительства.
По его словам, президент США желает "прочного мира" на Украине. При этом Кир Стармер не доверяет президенту России Владимиру Путину, ввиду чего желает "гарантий безопасности" в любом мирном соглашении.
Стармер считает, что для прочного мира на Украине необходимы три компонента. Первый - "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия и будет занимать "сильную позицию" для ведения переговоров по урегулированию вооружённого конфликта.
Второй — "европейский элемент с гарантиями безопасности", сказано в публикациисо ссылкой на интервью со Стармером. Третий компонент – это поддержка США.
Глава британского правительства не верит, что Зеленский совершил что-то неправильное в Белом доме во время пятничных переговоров 28 февраля с президентом США.
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
10:29
Трамп разозлился на Зеленского – советник президента СШАКонфликт в Белом доме во время переговоров Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США разочаровал и разозлил Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
Накануне Стармер принял Зеленского в Лондоне и пообещал ему британскую военную помощь за счёт средств от "замороженных" на Западе российских активов, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно называл "кражей".
После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта
Актуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария
 
НовостиУкраинаСШАЛондонКир СтармерВладимир ЗеленскийДональд ТрампБи-би-сиЕСпереговорыСВОМеждународная политикаБританияФранция
 
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Заголовок открываемого материала
13:50ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
13:35Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращению боевых действий на Украине
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