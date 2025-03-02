https://ukraina.ru/20250302/1061476255.html
ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе - 02.03.2025 Украина.ру
ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
Без внешней помощи украинская армия не сможет долго противостоять Вооружённым Силам России. Об этом заявил телеканалу CNN бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
2025-03-02T13:50
2025-03-02T13:50
2025-03-02T13:50
новости
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
нато
cnn
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050980070_0:0:880:496_1920x0_80_0_0_9d62a1d552822b81c53643316208b228.png
В ходе беседы на американском телеканале Ставридис однозначно высказался о перспективах киевских политиков в ситуации, когда ВСУ прекратит получать помощь от США и других западных партнёров нынешних руководителей Украины.По его мнению, Евросоюз и покинувшая его Британия смогут нарастить военную помощь нынешнему руководству Украины. При этом адмирал затруднился с определением срока, в течение которого ВСУ с такой помощью смогут продержаться в противостоянии с Россией, проводящей специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации постсоветской республики.Актуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария
сша
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050980070_88:0:880:594_1920x0_80_0_0_73c24469f5f6cf92a61a199547dd4fb2.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, нато, cnn, вооруженные силы украины, ес, украина-ес, украина-нато, военная помощь, сво, международная политика
Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, CNN, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина-ЕС, Украина-НАТО, военная помощь, СВО, Международная политика
ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
Без внешней помощи украинская армия не сможет долго противостоять Вооружённым Силам России. Об этом заявил телеканалу CNN бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
В ходе беседы на американском телеканале Ставридис однозначно высказался о перспективах киевских политиков в ситуации, когда ВСУ прекратит получать помощь от США и других западных партнёров нынешних руководителей Украины.
"Они не смогут продержаться одни в течение долгого периода", - констатировал Ставридис.
По его мнению, Евросоюз
и покинувшая его Британия
смогут нарастить военную помощь нынешнему руководству Украины. При этом адмирал затруднился с определением срока, в течение которого ВСУ с такой помощью смогут продержаться в противостоянии с Россией, проводящей специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации постсоветской республики.