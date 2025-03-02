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ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе

ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе - 02.03.2025 Украина.ру

ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе

Без внешней помощи украинская армия не сможет долго противостоять Вооружённым Силам России. Об этом заявил телеканалу CNN бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

2025-03-02T13:50

2025-03-02T13:50

2025-03-02T13:50

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В ходе беседы на американском телеканале Ставридис однозначно высказался о перспективах киевских политиков в ситуации, когда ВСУ прекратит получать помощь от США и других западных партнёров нынешних руководителей Украины.По его мнению, Евросоюз и покинувшая его Британия смогут нарастить военную помощь нынешнему руководству Украины. При этом адмирал затруднился с определением срока, в течение которого ВСУ с такой помощью смогут продержаться в противостоянии с Россией, проводящей специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации постсоветской республики.Актуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария

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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, нато, cnn, вооруженные силы украины, ес, украина-ес, украина-нато, военная помощь, сво, международная политика