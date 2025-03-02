ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе - 02.03.2025 Украина.ру
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ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе - 02.03.2025 Украина.ру
ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
Без внешней помощи украинская армия не сможет долго противостоять Вооружённым Силам России. Об этом заявил телеканалу CNN бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
2025-03-02T13:50
2025-03-02T13:50
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В ходе беседы на американском телеканале Ставридис однозначно высказался о перспективах киевских политиков в ситуации, когда ВСУ прекратит получать помощь от США и других западных партнёров нынешних руководителей Украины.По его мнению, Евросоюз и покинувшая его Британия смогут нарастить военную помощь нынешнему руководству Украины. При этом адмирал затруднился с определением срока, в течение которого ВСУ с такой помощью смогут продержаться в противостоянии с Россией, проводящей специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации постсоветской республики.Актуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария
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Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, CNN, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина-ЕС, Украина-НАТО, военная помощь, СВО, Международная политика

ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе

13:50 02.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / JhanscomДжеймс Ставридис
Джеймс Ставридис - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© commons.wikimedia.org / Jhanscom
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Без внешней помощи украинская армия не сможет долго противостоять Вооружённым Силам России. Об этом заявил телеканалу CNN бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
В ходе беседы на американском телеканале Ставридис однозначно высказался о перспективах киевских политиков в ситуации, когда ВСУ прекратит получать помощь от США и других западных партнёров нынешних руководителей Украины.
"Они не смогут продержаться одни в течение долгого периода", - констатировал Ставридис.
По его мнению, Евросоюз и покинувшая его Британия смогут нарастить военную помощь нынешнему руководству Украины. При этом адмирал затруднился с определением срока, в течение которого ВСУ с такой помощью смогут продержаться в противостоянии с Россией, проводящей специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации постсоветской республики.
Актуальное интервью на эту тему: Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария
 
НовостиСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинНАТОCNNВооруженные силы УкраиныЕСУкраина-ЕСУкраина-НАТОвоенная помощьСВОМеждународная политика
 
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Заголовок открываемого материала
13:50ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
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12:39Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков
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