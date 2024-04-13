Сырский признал тактический успех российских войск - 13.04.2024 Украина.ру
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Сырский признал тактический успех российских войск
Сырский признал тактический успех российских войск - 13.04.2024 Украина.ру
Сырский признал тактический успех российских войск
Вооруженные силы Российской Федерации добиваю тактического успеха на фронте. Это признал главком ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале
2024-04-13T13:50
2024-04-13T13:50
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"Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — заявил Сырский.Президент Украины Владимир Зеленский накануне пожаловался на дезертирство целого подразделения в рядах ВСУ.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.
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новости, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, фронт, вс рф
Новости, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, фронт, ВС РФ

Сырский признал тактический успех российских войск

13:50 13.04.2024
 
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
Читать в
Вооруженные силы Российской Федерации добиваю тактического успеха на фронте. Это признал главком ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале
"Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — заявил Сырский.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне пожаловался на дезертирство целого подразделения в рядах ВСУ.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13:00
Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреляПриказ главкома ВСУ Александра Сырского свидетельствует о проблеме дезертиров в украинской армии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиУкраинаРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныфронтВС РФ
 
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