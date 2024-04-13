https://ukraina.ru/20240413/1054496398.html

Сырский признал тактический успех российских войск

Сырский признал тактический успех российских войск - 13.04.2024 Украина.ру

Сырский признал тактический успех российских войск

Вооруженные силы Российской Федерации добиваю тактического успеха на фронте. Это признал главком ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале

2024-04-13T13:50

2024-04-13T13:50

2024-04-13T13:50

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"Противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", — заявил Сырский.Президент Украины Владимир Зеленский накануне пожаловался на дезертирство целого подразделения в рядах ВСУ.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.

https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html

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новости, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, фронт, вс рф