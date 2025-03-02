https://ukraina.ru/20250302/1061476714.html

ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен

ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен - 02.03.2025 Украина.ру

ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен

Владимир Зеленский не в состоянии прекратить разрушение Украины и ВСУ должны вмешаться, чтобы отправить этого политика в отставку. Об этом заявил Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен

2025-03-02T14:19

2025-03-02T14:19

2025-03-02T14:19

новости

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061457726_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_629665b2cdd59b75d5a57e42ca1faadc.jpg

По мнению финского профессора, состоявшаяся 28 февраля ссора в Белом доме продемонстрировала несостоятельность Зеленского как политика.Скандальный визит Зеленского в США состоялся 28 февраля. Украинский политик прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, а также президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться, а Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. В окружении Дональда Трампа заявили об оскорбительном поведении украинского гостя и прекращении поддержки Киева.Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, сво