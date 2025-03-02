https://ukraina.ru/20250302/1061476714.html
ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен
ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен - 02.03.2025 Украина.ру
ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен
Владимир Зеленский не в состоянии прекратить разрушение Украины и ВСУ должны вмешаться, чтобы отправить этого политика в отставку. Об этом заявил Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен
2025-03-02T14:19
2025-03-02T14:19
2025-03-02T14:19
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061457726_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_629665b2cdd59b75d5a57e42ca1faadc.jpg
По мнению финского профессора, состоявшаяся 28 февраля ссора в Белом доме продемонстрировала несостоятельность Зеленского как политика.Скандальный визит Зеленского в США состоялся 28 февраля. Украинский политик прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, а также президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться, а Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. В окружении Дональда Трампа заявили об оскорбительном поведении украинского гостя и прекращении поддержки Киева.Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы
украина
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061457726_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_eab9f8bcbf2c36e3cd6ae5b437559c80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО
ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен
Владимир Зеленский не в состоянии прекратить разрушение Украины и ВСУ должны вмешаться, чтобы отправить этого политика в отставку. Об этом заявил Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен
По мнению финского профессора, состоявшаяся 28 февраля ссора в Белом доме продемонстрировала несостоятельность Зеленского как политика.
"Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. Президент Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, руководство ВСУ должно вмешаться. Разрушение Украины должно прекратиться!", - написал профессор в своём аккаунте.
Скандальный визит Зеленского в США
состоялся 28 февраля. Украинский политик прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между Зеленским, а также президентом и вице-президентом США состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться, а Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. В окружении Дональда Трампа
заявили об оскорбительном поведении украинского гостя и прекращении поддержки Киева
.