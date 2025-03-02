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Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом

Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом - 02.03.2025 Украина.ру

Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом

Премьер-министр Британии Кир Стармер заверил Владимира Зеленского в поддержке и попросил наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

2025-03-02T17:13

2025-03-02T17:13

2025-03-02T17:13

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Кир Стармер в субботу 1 марта принял Владимира Зеленского в Лондоне после визита украинского политика в США, где 28 февраля состоялось "унижение" украинского гостя в Белом доме, сказано в публикации.Глава британского правительства позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом и убеждал украинского политика вернуться в Белый дом. Затем Стармер позвонил Трампу. Однако попытки британского премьера улучшить ситуацию были безуспешными, констатировало издание. "Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете", — сообщило издание.После этого Стармер принял Зеленского в офисе британского правительства. Он поблагодарил киевского гостя "за то, что он нашел время прийти".В публикации отмечено, что всё это резко контрастировало с телевизионной перепалкой, которая развернулась в Овальном кабинете в пятницу, когда Трамп сказал Зеленскому "Вы играете с Третьей мировой войной" и выгнал его из Белого дома, разбив надежды на достижение мирного соглашения в украинско-российском конфликте.Также на эту тему: Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"

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новости, сша, британия, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, международная политика, переговоры, дипломатические отношения, сво