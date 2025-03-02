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Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом
Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом - 02.03.2025 Украина.ру
Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом
Премьер-министр Британии Кир Стармер заверил Владимира Зеленского в поддержке и попросил наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.
2025-03-02T17:13
2025-03-02T17:13
2025-03-02T17:13
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кир стармер
международная политика
переговоры
дипломатические отношения
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Кир Стармер в субботу 1 марта принял Владимира Зеленского в Лондоне после визита украинского политика в США, где 28 февраля состоялось "унижение" украинского гостя в Белом доме, сказано в публикации.Глава британского правительства позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом и убеждал украинского политика вернуться в Белый дом. Затем Стармер позвонил Трампу. Однако попытки британского премьера улучшить ситуацию были безуспешными, констатировало издание. "Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете", — сообщило издание.После этого Стармер принял Зеленского в офисе британского правительства. Он поблагодарил киевского гостя "за то, что он нашел время прийти".В публикации отмечено, что всё это резко контрастировало с телевизионной перепалкой, которая развернулась в Овальном кабинете в пятницу, когда Трамп сказал Зеленскому "Вы играете с Третьей мировой войной" и выгнал его из Белого дома, разбив надежды на достижение мирного соглашения в украинско-российском конфликте.Также на эту тему: Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"
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новости, сша, британия, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, международная политика, переговоры, дипломатические отношения, сво
Новости, США, Британия, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Международная политика, переговоры, дипломатические отношения, СВО
Британский премьер попросил Зеленского вернуться в Белый дом
Премьер-министр Британии Кир Стармер заверил Владимира Зеленского в поддержке и попросил наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.
Кир Стармер в субботу 1 марта принял Владимира Зеленского в Лондоне после визита украинского политика в США, где 28 февраля состоялось "унижение" украинского гостя в Белом доме, сказано в публикации.
Глава британского правительства позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом и убеждал украинского политика вернуться в Белый дом. Затем Стармер позвонил Трампу. Однако попытки британского премьера улучшить ситуацию были безуспешными, констатировало издание.
"Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете", — сообщило
издание.
После этого Стармер принял Зеленского в офисе британского правительства. Он поблагодарил киевского гостя "за то, что он нашел время прийти".
В публикации отмечено, что всё это резко контрастировало с телевизионной перепалкой, которая развернулась в Овальном кабинете в пятницу, когда Трамп сказал Зеленскому "Вы играете с Третьей мировой войной" и выгнал его из Белого дома, разбив надежды на достижение мирного соглашения в украинско-российском конфликте.