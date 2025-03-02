https://ukraina.ru/20250302/1061468916.html

"Жить станет тяжелее, бегите из страны". Украинские эксперты о последствиях вашингтонского скандала

"Жить станет тяжелее, бегите из страны". Украинские эксперты о последствиях вашингтонского скандала - 02.03.2025 Украина.ру

"Жить станет тяжелее, бегите из страны". Украинские эксперты о последствиях вашингтонского скандала

На Украине по-прежнему обсуждают скандальную перепалку, которую устроил Зеленский в Белом доме во время визита в США, говорят о срыве сделки "недра в обмен на безопасность" и думают о вероятных последствиях этого не только для верхушки киевского режима, но и для всего народа.

2025-03-02T11:57

2025-03-02T11:57

2025-03-02T11:57

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сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

татьяна монтян

пентагон

сизо

верховная рада

эксклюзив

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Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян напомнила о словах Дональда Трампа, заявившего, что он будет готов к возобновлению переговоров с Зеленским лишь после того, как тот проявит желание заключить мир, а если нет, то у США всегда остаётся возможность дать "Зеленскому возможность бороться до конца и посмотреть, что из этого выйдет"."Ну, в целом можно предполагать, что из этого выйдет, ну или по крайней мере догадываться. Вопрос лишь в том, сколько народу помрёт в процессе, но это уж явно не то, о чём реально беспокоится Трамп", - написала Монтян в своём блоге.По её словам, в любом случае "вариант, безусловно, интересный - особенно если американцы реально прекратят поддержку Салорейха, в частности, снабжение его развединформацией и всё такое".О возможности прекращения помощи Киеву пишут американские СМИ. Так, NYT предполагает, что Вашингтон может теперь остановить военное финансирование, обмен разведданными и обучение украинских военных. Издание ссылается на представителя Белого дома.А портал Record со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсед будто бы еще на прошлой неделе приказал Киберкомандованию США прекратить реализацию всех действий против России, включая наступательные кибероперации (но это не касается АНБ и сбора разведданных о России).Впрочем, и Starlink на Украине до сих пор работает, таким образом, мы видим, что реальную поддержку киевскому режиму США на деле продолжают оказывать.Монтян считает, что Россия должна воспользоваться расколом коллективного Запада, но делать это надо поскорее, так как раскол этот не будет длительным.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" констатирует, что "сейчас Зеленского начали публично поддерживать все игроки глобалистов, чтобы сбить негатив"."Но это к лучшему. Наконец-то маски сброшены и теперь пошло чёткое разделение, и каждый должен выбрать сторону", - считают авторы канала.Что это значит для народа Украины? Да ничего хорошего. Мобилизация будет усилена, гражданам надо искать способы покинуть страну. Скоро может стать реальностью план "Б" - с расширением конфликта, будет больше бомбёжек, будет больше провокаций."Зеленский отправляет Украину путём страны-камикадзе на радость своим спонсорам глобалистам. Для украинцев сценарий самый плохой. Жить станет тяжелее", - пишет "Легитимный".Зато за свой перформанс в Белом доме сам Зеленский, видимо, получил от глобалистов гарантии личной безопасности - и потом, когда Украина (киевский режим — Ред.) потеряет Одессу, он, переехав в Лондон, будет оттуда говорить, что всё это результат личной неприязни Трампа к нему, предполагает другой популярный в стране телеграм-канал ЗеРада.Глобалисты понимают, что Киев и Европа на данный момент проиграли войну, но европейские элиты намерены продлить её как можно дольше для того, чтобы иметь возможность "продолжать пилить бабло — то есть, красть", считает журналист и политолог, главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра."А красть можно только пока идёт бойня на Украине, и красть можно миллиардами...", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".По словам Ваджры, воровством занимается все эти годы и украинская элитка, особенно во время войны — и для того, чтобы иметь возможность украсть побольше, нужно, чтобы война продолжалась, нужно продолжать "забрасывать население в мясорубку".Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в связи с провалом переговоров Зеленского с Трампом призвал силовые структуры и командование ВСУ не поддаваться на возможные провокации и не выполнять преступные приказы. По его мнению, украинская власть сейчас может пойти на всё ради самосохранения."Я очень давно знаю Владимира Зеленского и его окружение. Это люди, для которых власть - превыше всего. Они неоднократно демонстрировали готовность идти на любые шаги, чтобы удержаться у руля, включая любые провокации. Это может быть частью стратегии дестабилизации и принуждения к нерациональным решениям", - заявил нардеп.Он продолжил: "В условиях, когда Зеленский уже потерял международную поддержку, его окружение может попытаться создать искусственный кризис, который даст им повод для ужесточения контроля внутри страны".Дубинский призвал представителей армии и спецслужб сохранять рассудок и не позволять "втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон".Ранее нардеп отметил, что теперь все понимают, что "Зеленский = война. Даже если она 3-я мировая".Подробнее на эту тему — в статье Алексея Туманова "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне"

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, татьяна монтян, пентагон, сизо, верховная рада, эксклюзив