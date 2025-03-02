https://ukraina.ru/20250302/1061477226.html
Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"
Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие" - 02.03.2025 Украина.ру
Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"
В ближайшем будущем наладить отношения между президентом МША и Владимиром Зеленским вряд ли получится. Об этом в интервью испанской газете El Pais бывший спикер Верховной Рады Украины (парламента) Дмитрий Разумков.
2025-03-02T16:26
2025-03-02T16:26
2025-03-02T16:26
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Наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским практически невозможно, заявилПо оценкам издания, состоявшееся 28 февраля фиаско визита Владимира Зеленского в Белый дом стало началом кризиса в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Такого же мнения придерживаются опрошенные изданием эксперты.Там также отмечено, что Дональд Трамп в своей пятничной отповеди Зеленскому ясно дал понять: либо Киев соглашается на прекращение огня — что в данных условиях равносильно капитуляции (по мнению издания), либо ему придется "сражаться в одиночку" и рисковать исчезновением Украины как страны.Трамп и Зеленский знают, отметило издание, что любая помощь из Европы будет для Украины недостаточной.По его мнению, в созданной ситуации необходимо искать выходы."Нужно прорабатывать разные варианты работы, выхода из кризиса, говоря не об отношениях двух политиков, а двух государств", - сказал Разумков.По его мнению, объединение партий в украинском парламенте должно взять на себя ведущую роль в переговорах с США.В публикации также отмечено, что обслуживающие офис украинского президента эксперты не знают, как восстановить отношения между Зеленским и Трампом. В частности, в Национальном институте стратегических исследований Украины считают несомненной необходимость Европы разработать план "Б" для поддержки Украины в нынешней ситуации.Трамп перед отъездом из Вашингтона на выходные ясно дал понять, что возобновит контакты с Зеленским только в том случае, если украинский деятель "примет мир". Другие члены администрации президента США потребовали, чтобы Зеленский принес публичные извинения за вступление в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, что спровоцировало скандал, и за то, что он не проявил должной благодарности к президенту США.Высокопоставленные американские чиновники выражают сомнения в возможности восстановления жизненно важных для Киева отношений, констатировало испанское издание."По крайней мере, пока Зеленский остается у руля страны, - сказано в публикации. - Они даже указывают на возможность того, что республиканец отдаст приказ отменить остальную часть военной помощи, одобренной Байденом и еще не поставленной: прежде всего боеприпасы и материалы для средств ПВО. Соглашение о совместной эксплуатации украинских природных ресурсов, которое должно было связать Вашингтон Трампа и Киев, на данный момент исключено".Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы
https://ukraina.ru/20250302/1061476714.html
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий разумков, верховная рада, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Разумков, Верховная Рада, СВО, международные отношения, Международная политика
Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"
В ближайшем будущем наладить отношения между президентом МША и Владимиром Зеленским вряд ли получится. Об этом в интервью испанской газете El Pais бывший спикер Верховной Рады Украины (парламента) Дмитрий Разумков.
Наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским практически невозможно, заявил
По оценкам издания, состоявшееся 28 февраля фиаско визита Владимира Зеленского в Белый дом стало началом кризиса в отношениях между Киевом
и Вашингтоном
. Такого же мнения придерживаются опрошенные изданием эксперты.
"Пятничный провал в Овальном кабинете положил начало кризису, который еще далек от завершения", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Дональд Трамп в своей пятничной отповеди Зеленскому ясно дал понять: либо Киев соглашается на прекращение огня — что в данных условиях равносильно капитуляции (по мнению издания), либо ему придется "сражаться в одиночку" и рисковать исчезновением Украины как страны.
Трамп и Зеленский знают, отметило издание, что любая помощь из Европы
будет для Украины недостаточной.
"Как говорится, нет ничего абсолютно невозможного, но иногда есть вещи, которые почти невозможны. Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие. К сожалению, я не вижу стратегии, которая могла бы изменить эти отношения в краткосрочной перспективе", - сказал экс-спикер украинского парламента, депутат и лидер межпарламентской группы "Умная политика" Дмитрий Разумков.
По его мнению, в созданной ситуации необходимо искать выходы.
"Нужно прорабатывать разные варианты работы, выхода из кризиса, говоря не об отношениях двух политиков, а двух государств", - сказал Разумков.
По его мнению, объединение партий в украинском парламенте должно взять на себя ведущую роль в переговорах с США.
"Есть другие решения, которые должны основываться не на людях, а на странах и на будущем", - заметил Разумков.
В публикации также отмечено, что обслуживающие офис украинского президента эксперты не знают, как восстановить отношения между Зеленским и Трампом. В частности, в Национальном институте стратегических исследований Украины считают несомненной необходимость Европы разработать план "Б" для поддержки Украины в нынешней ситуации.
Трамп перед отъездом из Вашингтона на выходные ясно дал понять, что возобновит контакты с Зеленским только в том случае, если украинский деятель "примет мир". Другие члены администрации президента США потребовали, чтобы Зеленский принес публичные извинения за вступление в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом
, что спровоцировало скандал, и за то, что он не проявил должной благодарности к президенту США.
Высокопоставленные американские чиновники выражают сомнения в возможности восстановления жизненно важных для Киева отношений, констатировало испанское издание.
"По крайней мере, пока Зеленский остается у руля страны, - сказано в публикации
. - Они даже указывают на возможность того, что республиканец отдаст приказ отменить остальную часть военной помощи, одобренной Байденом
и еще не поставленной: прежде всего боеприпасы и материалы для средств ПВО. Соглашение о совместной эксплуатации украинских природных ресурсов, которое должно было связать Вашингтон Трампа и Киев, на данный момент исключено".