https://ukraina.ru/20250302/1061477226.html

Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"

Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие" - 02.03.2025 Украина.ру

Экс-спикер ВРУ: "Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие"

В ближайшем будущем наладить отношения между президентом МША и Владимиром Зеленским вряд ли получится. Об этом в интервью испанской газете El Pais бывший спикер Верховной Рады Украины (парламента) Дмитрий Разумков.

2025-03-02T16:26

2025-03-02T16:26

2025-03-02T16:26

новости

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий разумков

верховная рада

сво

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061454635_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe2da90e2f77a0e832284f42b6e37aa7.jpg

Наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским практически невозможно, заявилПо оценкам издания, состоявшееся 28 февраля фиаско визита Владимира Зеленского в Белый дом стало началом кризиса в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Такого же мнения придерживаются опрошенные изданием эксперты.Там также отмечено, что Дональд Трамп в своей пятничной отповеди Зеленскому ясно дал понять: либо Киев соглашается на прекращение огня — что в данных условиях равносильно капитуляции (по мнению издания), либо ему придется "сражаться в одиночку" и рисковать исчезновением Украины как страны.Трамп и Зеленский знают, отметило издание, что любая помощь из Европы будет для Украины недостаточной.По его мнению, в созданной ситуации необходимо искать выходы."Нужно прорабатывать разные варианты работы, выхода из кризиса, говоря не об отношениях двух политиков, а двух государств", - сказал Разумков.По его мнению, объединение партий в украинском парламенте должно взять на себя ведущую роль в переговорах с США.В публикации также отмечено, что обслуживающие офис украинского президента эксперты не знают, как восстановить отношения между Зеленским и Трампом. В частности, в Национальном институте стратегических исследований Украины считают несомненной необходимость Европы разработать план "Б" для поддержки Украины в нынешней ситуации.Трамп перед отъездом из Вашингтона на выходные ясно дал понять, что возобновит контакты с Зеленским только в том случае, если украинский деятель "примет мир". Другие члены администрации президента США потребовали, чтобы Зеленский принес публичные извинения за вступление в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, что спровоцировало скандал, и за то, что он не проявил должной благодарности к президенту США.Высокопоставленные американские чиновники выражают сомнения в возможности восстановления жизненно важных для Киева отношений, констатировало испанское издание."По крайней мере, пока Зеленский остается у руля страны, - сказано в публикации. - Они даже указывают на возможность того, что республиканец отдаст приказ отменить остальную часть военной помощи, одобренной Байденом и еще не поставленной: прежде всего боеприпасы и материалы для средств ПВО. Соглашение о совместной эксплуатации украинских природных ресурсов, которое должно было связать Вашингтон Трампа и Киев, на данный момент исключено".Актуальное интервью на эту тему: Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы

https://ukraina.ru/20250302/1061476714.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий разумков, верховная рада, сво, международные отношения, международная политика