Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США - 02.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250302/1061476978.html
Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США
Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США - 02.03.2025 Украина.ру
Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США
Норвегия продолжит сотрудничество с военно-морским флотом США. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление с главы Минобороны королевства.
2025-03-02T14:49
2025-03-02T14:49
новости
норвегия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
минобороны
нато
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045508418_27:128:3440:2048_1920x0_80_0_0_4f3e9848a427d638c878fa03f7cda097.jpg
Ввиду сообщений об отказе норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил о том, что королевство продолжит сотрудничество с американской армией, сказано в публикации.В публикации российского издания отмечено, что ранее сообщалось об отказе норвежской компании Haltbakk Bunkers обслуживать корабли ВМС США. Причиной называлась ссора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно
норвегия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045508418_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a22597b6c951975415ddcb360455d0e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, норвегия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны, нато, международная политика
Новости, Норвегия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минобороны, НАТО, Международная политика

Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США

14:49 02.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкСовместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong
Совместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Андрей Ольферт
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Норвегия продолжит сотрудничество с военно-морским флотом США. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление с главы Минобороны королевства.
Ввиду сообщений об отказе норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил о том, что королевство продолжит сотрудничество с американской армией, сказано в публикации.
"Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства (....) Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку", — заявил Сандвик.
В публикации российского издания отмечено, что ранее сообщалось об отказе норвежской компании Haltbakk Bunkers обслуживать корабли ВМС США. Причиной называлась ссора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно
 
НовостиНорвегияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинобороныНАТОМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР
15:05ЦИК Абхазии: президентом республики избран Бадра Гунба
14:49Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США
14:31Лавров: "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа"
14:19ВСУ должны помочь Зеленскому уйти, чтобы прекратить разрушение Украины – Малинен
13:50ВСУ не сможет долго противостоять российской армии – экс-главком НАТО в Европе
13:35Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращения боевых действий на Украине
13:04Стармер-многостаночник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 марта
12:39Как боевики ВСУ побегут из-под Курска по открытым дорогам под огнём ВС России и когда это будет — Мягков
12:33Путин и Трамп смогут вместе пройти путь восстановления сотрудничества быстро и успешно – Песков
12:20Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю
12:18Денис "Борода" Пимонов: Все свое время мы посвящаем спасению человеческих жизней
12:03"Вокруг Булгакова": день рождения писателя
11:57"Жить станет тяжелее, бегите из страны". Украинские эксперты о последствиях вашингтонского скандала
11:55СК раскрыл статистику жертв украинских атак в регионах России
11:34Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны"
11:10Режим беспилотной опасности отменён в Дагестане
10:45Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков
10:29Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США
10:03Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта
Лента новостейМолния