Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкСовместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong
Норвегия продолжит сотрудничество с военно-морским флотом США. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление с главы Минобороны королевства.
Ввиду сообщений об отказе норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил о том, что королевство продолжит сотрудничество с американской армией, сказано в публикации.
"Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства (....) Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку", — заявил Сандвик.
В публикации российского издания отмечено, что ранее сообщалось об отказе норвежской компании Haltbakk Bunkers обслуживать корабли ВМС США. Причиной называлась ссора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно