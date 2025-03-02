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Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США

Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США - 02.03.2025 Украина.ру

Норвегия заверила в своей поддержке ВМС США

Норвегия продолжит сотрудничество с военно-морским флотом США. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление с главы Минобороны королевства.

2025-03-02T14:49

2025-03-02T14:49

2025-03-02T14:49

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Ввиду сообщений об отказе норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил о том, что королевство продолжит сотрудничество с американской армией, сказано в публикации.В публикации российского издания отмечено, что ранее сообщалось об отказе норвежской компании Haltbakk Bunkers обслуживать корабли ВМС США. Причиной называлась ссора американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации "Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно

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новости, норвегия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны, нато, международная политика